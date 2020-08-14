Смешные мемы с котом, которые поднимут вам настроение

Прошлый пост про мемы с котом вам понравился, поэтому я решила сделать вторую часть. Как раз то, что нужно в конце недели, чтобы зарядиться позитивом перед выходными. Наслаждайтесь!
1. Кот, который всегда говорит правду
2. Такого котика мы и ждали
3. Убойная порция позитива
4. Эти мемы можно смотреть вечно
5. И каждый раз смешно
6. Плюсуйте постик, чтобы я знала, что вы хотите еще и третью часть
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14. Без подсказки не поймешь
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