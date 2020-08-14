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Смешные мемы с котом, которые поднимут вам настроение

Смешные мемы с котом, которые поднимут вам настроение (17 фото)

Автор:
14 августа 2020 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: мемы   мемы с котом   нечитаемо   прикол   соцсети   ужасный дизайн   фото   
8875
17
Прошлый пост про мемы с котом вам понравился, поэтому я решила сделать вторую часть. Как раз то, что нужно в конце недели, чтобы зарядиться позитивом перед выходными. Наслаждайтесь!

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Метки: мемы   мемы с котом   нечитаемо   прикол   соцсети   ужасный дизайн   фото   
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40  комментариев
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19k
Vazari 4 часа назад
Вот нравится мне этот кот, даже не знаю, почему.
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heta 4 минуты назад
Недовозки передорого - надо запомнить, почти, как "Роисся, вперде!"
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7k
Голос Вселенной 10 минут назад
Что тут написано???

Что тут написано???
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10k
wilddewill Голос Вселенной 8 минут назад
Не готов! Болтает! У кого дети в школе учатся, те поймут))))
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10k
wilddewill Голос Вселенной 3 минуты назад
У меня в дневнике за первый класс вообще феерическая надпись есть. Матушка сохранила дневники за первый и второй классы. "Плохое поведение на перемене, хулиганил в туалете"))))) хулиганство заключалось вот в чем.... У нас в толчке весь потолок был увешан глазированными сырками)))) Ну я тоже решил проверить))) взял в столовке такой сырок, типа на обед, ну и подбросил его в туалете. Реально прилип к потолку
А училка просекла. Вот и думай теперь, из чего эти сырки делали в 1987 году)))))
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9k
Павел Бреусов wilddewill Минуту назад
Но имелось ввиду как раз то, что показалось
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3k
Andrew_Nice 15 минут назад
Надо быть последовательными. Тогда уж правильно Афанасий Фет - Асранасий Срет...
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844
Роман Иванов 36 минут назад
7. Гей-герой.
8. Мастер-кот Йода
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10k
Элитный тигр 45 минут назад
Яицка....ой блин, давно так не смеялся...
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4k
бедный студент из Африки 46 минут назад
кот всегда прав)
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2k
Cali0str0 Час назад
На последней все таки кот на 101% прав, потому что "перевозки недодорого"
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737
Игорь Проскуряков Час назад
Крутая подборка! Посмеялся))
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6k
Пылитель Фострала Час назад
Норм! Есть реально крутые! Котэ прекрасен!
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6k
kaboza 2 часа назад
поржал, спасиб)
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466
SuB 2 часа назад
Комментарий к фото
Тати анаЛ
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40k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Класс!!! Мне понравилось.
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6k
Andrey 2 часа назад
Ростику 10 тел !!!!
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111
serge 2 часа назад
Я тоже прочитал- карательный крекер
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21k
Григорий 3 часа назад
Пере чего? Езды?
Пере чего? Езды?
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253
Barrymore 3 часа назад
по уму, кота надо слева ставить а истеричку справа
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52k
Racer777 Barrymore 2 часа назад
Не. Тогда истеричка будет в пустоту тыкать. А так - в кота.
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253
Barrymore Racer777 2 часа назад
а фото зеркально сделать религия не позволяет?
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52k
Racer777 Barrymore 2 часа назад
А уже не то будет. Морда у истерички изменится. А все привыкли к такой, какая есть.
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19k
Рекламщик 3 часа назад
Смешные мемы с котом, которые поднимут вам настроение
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2k
Юрий Злой 3 часа назад
скорее Тату Анал
скорее Тату Анал
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27k
Alex Юрий Злой 3 часа назад
Многостаночники )
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13
Vi)(i 3 часа назад
Я сама половину так как котик прочала? Ведь, на самом деле, многие надписи неудачно оформлены? Только еще у меня вышло «Афанасий орёт»?
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11
Илья Пивоваров 3 часа назад
Как пять лайков поставить? Кот правдоруб
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