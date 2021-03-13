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Замечания в школьных дневниках, которые ошарашили родителей

Замечания в школьных дневниках, которые ошарашили родителей (17 фото)

Автор:
13 марта 2021 07:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в дневнике   замечания   замечания в дневнике   прикол   смешно   ученики   школа   
2374
17
"Поведение - 2!" - пожалуй, самое безобидное замечание, которое можно увидеть в дневниках современных школьников. Да и кто сейчас этого боится? Вот раньше получить неуд было настоящим позором для всей семьи!
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Метки: Юмор   в дневнике   замечания   замечания в дневнике   прикол   смешно   ученики   школа   
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14  комментариев
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3k
Tuskub Час назад
Часть этих "замечаний" - липовые
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Garpia121 Полчаса назад
Глядя на такие замечания, сильно сомневаешься в адекватности учителей. Некоторые и вовсе, с ошибками пишут.
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1k
Дмитрий Полчаса назад
"Сыпает сахар"......"О"-Образование!!!!
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42k
Цыц тут у меня 53 минуты назад
Да весь дневник класса до 8-9 был исписан красным и по горизонтали и по вертикали и во всех свободных местах. Потом остепенился.
Помню написали классе в 1 или 2 - пришел в школу неумытый.
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17k
Нагайна 54 минуты назад
Вначале? Ужоссс.
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5k
Владимир Час назад
сыпает...... СЫПАЕТ????? Хотя, если писали в столовой, то нормально.
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60k
Доктор Джонс Час назад
Безграмотные учителя:
"Мешают заниматься ... Стучаться в дверь", "Сыпает сахар"...
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7k
Вася Час назад
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14k
homerchik Час назад
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3k
Едондер пуп homerchik 47 минут назад
А у девушки здесь какой вариант?
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14k
homerchik Едондер пуп 44 минуты назад
Болтает
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3k
Едондер пуп homerchik Полчаса назад
Она проиграет))
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1k
Дмитрий homerchik Полчаса назад
Дол....б!
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