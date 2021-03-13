Замечания в школьных дневниках, которые ошарашили родителей

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"Поведение - 2!" - пожалуй, самое безобидное замечание, которое можно увидеть в дневниках современных школьников. Да и кто сейчас этого боится? Вот раньше получить неуд было настоящим позором для всей семьи!
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А какие замечания в дневниках были у вас?
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