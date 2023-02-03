14 людей, которых никогда нельзя допускать до сокращений

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Уменьшить количество слов, чтобы потребитель понял, что перед ним - это особое искусство. Порой на объявлениях, ценниках и даже табличках в играх используют сокращения. Не всегда удачно!
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