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14 людей, которых никогда нельзя допускать до сокращений

14 людей, которых никогда нельзя допускать до сокращений

Автор:
03 февраля 2023 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   неудачное сокращение   смешно   смешные картинки   сократили фразы   сокращения   
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Уменьшить количество слов, чтобы потребитель понял, что перед ним - это особое искусство. Порой на объявлениях, ценниках и даже табличках в играх используют сокращения. Не всегда удачно!

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Метки: Прикол   неудачное сокращение   смешно   смешные картинки   сократили фразы   сокращения   
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