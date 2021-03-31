Теперь она клянется, что никогда в жизни больше не пойдет на свидание с мужчиной, который на аватарке в "Тиндере" изображен в обнимку с собакой. Нет-нет, всех собаководов она будет смахивать влево, на всякий случай, со словами "Нет, Лиззи, не делай этого".



А со свиданиями лучше подождет до лучших времен - когда опять начнут работать все кафе и рестораны, чтобы можно было спокойно пойти и посидеть где-то за бокалом хорошего вина.



"Конечно, это было забавно, по большому счету. И я горжусь тем, что бросилась на помощь собаке, даже не подумав о том, что у меня в кармане телефон, ключи и т. д. - как это, к слову, сделал мужчина, - смеется Лиззи. - Все мои друзья говорят, что такое могло случиться только со мной. Ну не везет мне со свиданиями!"