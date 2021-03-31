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Лиззи Джонсон из британского города Уолтон-на-Темзе познакомилась в "Тиндере" с мужчиной, который предложил ей отправиться на прогулку вдоль реки. С собой он взял симпатичного пса - боксера. Казалось бы, что может пойти не так?
Как выяснилось, примерно всё. Романтическая прогулка очень скоро превратилась для Лиззи в бултыхание в холодной реке - куда ей пришлось залезть, чтобы вытащить собаку, которая "до этого никогда не видела воды и начала тонуть".
Хозяин собаки при этом растерялся и, по словам Лиззи, "просто стоял там и смотрел, давая бесполезные советы".
Хозяин собаки при этом растерялся и, по словам Лиззи, "просто стоял там и смотрел, давая бесполезные советы".
Проведя по грудь в воде пять минут и вытащив пса, женщина выбралась сама, и троица пошла обратно к машине. Затянувшаяся пауза была очень неловкой! Потом быстро попрощались и разошлись. Вернувшись домой, Лиззи на эмоциях записала это веселое видео, на котором рассказывает, что она вымокла насквозь, вся в грязи, и грязь осталась даже на лице - о чем ее спутник не удосужился ей сообщить.
То самое место на реке Моул, где Лиззи прошлось "искупаться"
В общем, хорошенькое первое свидание получилось. После того, как видео стало вирусным, Лиззи сказала: "Это было, наверное, худшее свидание за всю историю".
Теперь она клянется, что никогда в жизни больше не пойдет на свидание с мужчиной, который на аватарке в "Тиндере" изображен в обнимку с собакой. Нет-нет, всех собаководов она будет смахивать влево, на всякий случай, со словами "Нет, Лиззи, не делай этого".
А со свиданиями лучше подождет до лучших времен - когда опять начнут работать все кафе и рестораны, чтобы можно было спокойно пойти и посидеть где-то за бокалом хорошего вина.
"Конечно, это было забавно, по большому счету. И я горжусь тем, что бросилась на помощь собаке, даже не подумав о том, что у меня в кармане телефон, ключи и т. д. - как это, к слову, сделал мужчина, - смеется Лиззи. - Все мои друзья говорят, что такое могло случиться только со мной. Ну не везет мне со свиданиями!"
А со свиданиями лучше подождет до лучших времен - когда опять начнут работать все кафе и рестораны, чтобы можно было спокойно пойти и посидеть где-то за бокалом хорошего вина.
"Конечно, это было забавно, по большому счету. И я горжусь тем, что бросилась на помощь собаке, даже не подумав о том, что у меня в кармане телефон, ключи и т. д. - как это, к слову, сделал мужчина, - смеется Лиззи. - Все мои друзья говорят, что такое могло случиться только со мной. Ну не везет мне со свиданиями!"
Лиззи не вытащила свой телефон или ключи от машины, прежде чем броситься в воду за собакой. Она говорит, что не знает, было ли это ее материнским инстинктом или профессиональным навыком "спасать всех" (она бортпроводник), но она знала, что должна действовать.
Хозяин боксера написал ей через два часа после катастрофического свидания со словами: "Эй, надеюсь, с тобой все в порядке, извини за это", но Лиззи была "слишком травмирована", чтобы ответить, и надеется, что теперь он ее заблокировал и общаться им больше не придется. К счастью, мужчина не произвел на нее впечатления, так что ее сердце не разбито, пострадала только одежда и тонкая душевная организация.
Хозяин боксера написал ей через два часа после катастрофического свидания со словами: "Эй, надеюсь, с тобой все в порядке, извини за это", но Лиззи была "слишком травмирована", чтобы ответить, и надеется, что теперь он ее заблокировал и общаться им больше не придется. К счастью, мужчина не произвел на нее впечатления, так что ее сердце не разбито, пострадала только одежда и тонкая душевная организация.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Крайне трудно представить, что собака тонула, ну камон, собаки прекрасно плавают.
Мужик сам был в шоке от припиз...нутой мадам. У меня по неадекватности были подобные свидания, и не раз. Реакция с моей стороны была очевидна: молчание в ох...евозе остаток «свидания» и последующий полный игнор. О паре случаев с неадекватными девушками могу рассказать :-) Знакомился через типа тендер/балу/Мамбу :-)
Она вернулась к своей обычной деятельности - страдать глупостями. собаки, даже тупые, не тонут.