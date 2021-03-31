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Женщина с юмором рассказала о первом свидании, которое оказалось очень грязным

Женщина с юмором рассказала о первом свидании, которое оказалось очень грязным (5 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 15:25
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Tinder   забавно вышло   и такое бывает   казус   курьез   курьезный случай   первое свидание   свидание   
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Лиззи Джонсон из британского города Уолтон-на-Темзе познакомилась в "Тиндере" с мужчиной, который предложил ей отправиться на прогулку вдоль реки. С собой он взял симпатичного пса - боксера. Казалось бы, что может пойти не так?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Tinder   забавно вышло   и такое бывает   казус   курьез   курьезный случай   первое свидание   свидание   
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1k
Broscan Час назад
Я бы тоже окуел если бы девушка кинулась спасать мою собаку,а моя собака постоянно выделывает такой фортель
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
А бабища кошмар. Хрюшка с дерьмом на лице (я про пирсинг).
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Собаки умеют плавать с тех пор, как научатся ходить. Их этому учить не надо. Это рефлекс.
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1k
Василич 48 минут назад
Два раза перечитал так и не понял, что с этим мужиком боксером стало то?
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114
Thorowgood 55 минут назад
Слишком много внимания на её сиськи
Крайне трудно представить, что собака тонула, ну камон, собаки прекрасно плавают.
Мужик сам был в шоке от припиз...нутой мадам. У меня по неадекватности были подобные свидания, и не раз. Реакция с моей стороны была очевидна: молчание в ох...евозе остаток «свидания» и последующий полный игнор. О паре случаев с неадекватными девушками могу рассказать :-) Знакомился через типа тендер/балу/Мамбу :-)
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6k
Sterling Malory Archer Час назад
Собака тонула? П...Ври больше. реалность, что дол**утая бросилась в воду за собакой, хозяин от такой тупости о**ел, сам, конечно, туда не полез. Собака спаслась вопреки "помощи" вышеупомянутой. Ромео решил послать истеричку куда подальше.

Она вернулась к своей обычной деятельности - страдать глупостями. собаки, даже тупые, не тонут.
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3k
Дмитрий Григорьев Sterling Malory Archer Полчаса назад
Собака натренирована изображать, что она тонет, когда хозяину на свидании попадается страхолюдина.
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9k
Sergey Дмитрий Григорьев Полчаса назад
Ахахахаха. Это самый правдоподобный вариант.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А портки так от воды сжались, или ей западло на 4 размера больше покупать и она верит, что она все еще стройняшка?
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2k
Max Lu 2 часа назад
я слышал где-то в китае мешок с рисом упал
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