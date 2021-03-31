В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученицы

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В Башкирии, в школе №5 города Кумертау между учителем и первоклассницей произошел неприятный инцидент. Как сообщается в соцсетях, якобы педагог поставила двойку школьнице за нарушение дисциплины в классе, но не в дневник или тетрадь, а прямо на лоб ручкой.
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При этом реакция одноклассников была логичной – они стали смеяться. После урока девочка смыла надпись со лба.
Директор школы Ольга Оспищева рассказала, что сегодня состоится встреча с мамой и ее дочерью, на которой будет поставлена точка в этой истории.
«Да, мы сегодня в 14.00 встретимся с мамой девочки – будем ставить точку в этом вопросе. Поэтому пока трудно что-то комментировать. Ситуация двоякая, разбираемся. Пока конкретно не будет доказано, выводы делать рано. Учитель, конечно, отрицает это, — прокомментировала информагентству директор школы №5 Кумертау. — В случае, если вина учителя будет доказана, ей грозит увольнение. Сегодня она на работе. Стоит добавить, что педагог работает в нашей школе с 1991 года. Характеризуется только положительно».
Директор школы Ольга Оспищева рассказала, что сегодня состоится встреча с мамой и ее дочерью, на которой будет поставлена точка в этой истории.
«Да, мы сегодня в 14.00 встретимся с мамой девочки – будем ставить точку в этом вопросе. Поэтому пока трудно что-то комментировать. Ситуация двоякая, разбираемся. Пока конкретно не будет доказано, выводы делать рано. Учитель, конечно, отрицает это, — прокомментировала информагентству директор школы №5 Кумертау. — В случае, если вина учителя будет доказана, ей грозит увольнение. Сегодня она на работе. Стоит добавить, что педагог работает в нашей школе с 1991 года. Характеризуется только положительно».
Авторский пост
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и вообще в каждом классе должно быть видеонаблюдение, это дисциплинирует детей, а неадекватных переводить в спец школы
В данной ситуации будучи родителем я бы сам поговорил со всеми участниками "конфликта" и уже исходя из этого принимал бы решение. А здесь я вижу вой в сети основанный на предположениях одной из сторон.