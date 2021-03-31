В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученицы

При этом реакция одноклассников была логичной – они стали смеяться. После урока девочка смыла надпись со лба.



Директор школы Ольга Оспищева рассказала, что сегодня состоится встреча с мамой и ее дочерью, на которой будет поставлена точка в этой истории.



«Да, мы сегодня в 14.00 встретимся с мамой девочки – будем ставить точку в этом вопросе. Поэтому пока трудно что-то комментировать. Ситуация двоякая, разбираемся. Пока конкретно не будет доказано, выводы делать рано. Учитель, конечно, отрицает это, — прокомментировала информагентству директор школы №5 Кумертау. — В случае, если вина учителя будет доказана, ей грозит увольнение. Сегодня она на работе. Стоит добавить, что педагог работает в нашей школе с 1991 года. Характеризуется только положительно».