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В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученицы

В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученицы (1 фото)

Автор:
31 марта 2021 09:59
Метки: Башкирия   ученица   школа   
259
1
В Башкирии, в школе №5 города Кумертау между учителем и первоклассницей произошел неприятный инцидент. Как сообщается в соцсетях, якобы педагог поставила двойку школьнице за нарушение дисциплины в классе, но не в дневник или тетрадь, а прямо на лоб ручкой.

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Метки: Башкирия   ученица   школа   
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38  комментариев
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31k
Alex 3 часа назад
Правильно сделала. Засранка наверняка быковала
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730
Serg Dex 2 часа назад
В первом классе двоек не ставят вроде, тут походу просто неуправляемый ребенок, дети сейчас избалованы и мамаши у них придурошные, к все им должны, иногда плюхой можно добиться большего результата чем добрым словом.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Я сейчас вспомнил своих учителей!!! В первом классе учительница наказывала учеников метровой линейкой! По пальцам! Учитель был, брал так двумя пальцами за нижнюю губу особо отличившихся или так же двумя пальцами "за загривок"...Больно пи.....ц как было! Все уже давно в земле, как говорится. Ни одна ...ка не жаловалась! Боготворили учителей! Ещё не вариант был, что родителям скажешь и не добавят! Да и не жаловался ни кто! ПО тому, что эти учителя учили тебя,братьев сестер твоих, твоих родителей. При всех друга моего мать в классе чуть не от ....ла так, что...! Сейчас ...... любой чих пых не так! ВсЁ!!!! Моё дитятко обидели!!! Дочь в школ ходит. Как на родительском собрании начнут учителя рассказывать, чем дети занимаются...Я точно уверен, что если бы кто то из нас, не дай бог, сделал что то подобное в нашей школе! Да прибили бы точно! Могут учителя матом послать! Истерики! С учителем подраться!!! Нет уж! Пусть бы была советская школа. С её октябрятами, пионерами, комсомольцами....С политинформацией по вторникам(или понедельникам)...
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20k
SerGProS 2 часа назад
Странно все это. У меня в первом классе ребенок учится так там никаких оценок не ставят вообще. И все это согласно образовательной системе России.Какая-то спец-школа?Нет. Обычная средняя общеобразовательная...Другие дети как-то странно повели - смеялись, никто не заступился..Преподаватель с большим опытом.
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1k
Дмитрий SerGProS 2 часа назад
"никто не заступился.".....В первом классе? Я тя умоляю! Кто в первом классе там что может?
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20k
SerGProS Дмитрий 50 минут назад
Не смеяться хотя бы. А на счет может, еще как могут некоторые!
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7k
kaboza 3 часа назад
У нас както трудовик поставил фингал ученику, за то что тот замотал во фрезеровочный станок половую тряпку...
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1k
Дмитрий kaboza 2 часа назад
Вот видишь. На всю жизнь весь класс запомнил технику безопасности! Что нельзя тряпки во фрезеровочный станок пихать!)))))) Радуйся, что не всему классу инструктаж им был проведен!)))))
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20k
hebpat 3 часа назад
конечно это перебор, но я представляю как нужно довести учительницу, чтоб она сделала такое
и вообще в каждом классе должно быть видеонаблюдение, это дисциплинирует детей, а неадекватных переводить в спец школы
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1k
Максим hebpat 2 часа назад
Иной раз и не нужно никого доводить, у меня была истеричная классная руководительница. Просто школа в военном городке была, а армия на тот момент разваливалась (90-е). Психов много, просто раньше могли не жаловаться или игнорировать жалобы.
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36k
dima423 3 часа назад
я думаю учителю за это можно гвоздиком на лбу что-нибудь нацарапать)
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31k
Йожык 3 часа назад
Не зная всей подоплеки да и вообще ситуации в целом, не стоит судить о чем то. Да и вообще раздувать из этого новость, то же мне...
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2k
Egoro dima423 2 часа назад
Смысл мною написанного не доходит? Тогда какой мне смысл это обсуждать?
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36k
dima423 Egoro 2 часа назад
Ну я тебе по моему очень простой и логичный вопрос задал, я лично не представляю что могла бы сделать моя дочь чтобы ей 2 на лбу нарисовали... Что значит за нарушение дисциплины? это очень размытое понятие... Она болтала на уроке или что? почему нельзя было ее вывести из класса, или написать замечание в дневник, или отвести к директору? При прочих неизвестных, такой поступок учителя говорит о его проф непригодности. Быдло-учителей сейчас не меньше чем быдло-учеников между прочим...
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31k
Йожык dima423 2 часа назад
Мне не нравится то что сейчас новости формируются и обсуждаются на каком то эмоциональном фоне. Объективность!? Доказательства!? Факты!? Зачем главное какие эмоции это вызовет у большинства. и выводы это большинство тоже делает основываясь на своих эмоциях. Весь мир сейчас как ток-шоу.
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36k
dima423 Йожык 2 часа назад
Да с этим согласен) Но разобраться в этой истории все таки надо, а не заминать ее... и мне кажется как ни крути все равно учитель будет уволен, потому что есть пределы ее полномочий и в данном случае она за них вышла
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31k
Йожык dima423 Час назад
Основываясь на своем школьном опыте могу сказать что много важных уроков я получил от учителей именно тогда, когда они выходили за рамки своих полномочий.
В данной ситуации будучи родителем я бы сам поговорил со всеми участниками "конфликта" и уже исходя из этого принимал бы решение. А здесь я вижу вой в сети основанный на предположениях одной из сторон.
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15k
Maks Es 3 часа назад
Кстати, педагог - первый выпуск педучилища, поступавшая после ЕГЭ. Слава России!
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208
NipRet 3 часа назад
Когда ЕГЭ ввели, не подскажете?
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150k
☭Cheкаво☭ Maks Es 3 часа назад
Сало Уронили!
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3k
Том Сойер Maks Es 3 часа назад
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2k
ых Maks Es 3 часа назад
Идиот? Или в цифрах запутался? Работает с 1991 года, я школу в 90-м закончил, какое найух ЕГЭ?
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15k
Maks Es ых Час назад
Да вот думаю, надо проверить. Пишу нормальные вещи - минусят. Дай думаю [мат] напишу, может заплюсят?
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