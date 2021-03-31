Американским журналом The National Interest был опубликован список самых мощных действующих танков мира. В рейтинг попал российский Т-14 "Армата".
В этот перечень также попали немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams и южнокорейский K2 Black Panther.
Наличие "Арматы" в лидерах рейтинга журналисты объяснили уникальными способностями боевой машины, которые делают российский танк грозной силой на поле боя, сообщает источник.
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При оценке стальных монстров The National Interest принимал во внимание мощность силовых установок танков, их активные и пассивные системы защиты.
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Напомним, что по версии рейтинга издания World Digital News в 2019 году российский танк Т-14 Армата также занял строчку лидера:
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Я правда сколько не смотрел так и не понял стреляют ли они прицельно или тупо лупят из пушки во все подозрительные строения в расчёте на то что они сложатся вместе с теми кто в них.