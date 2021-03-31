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Сейчас, когда внимание всего мира приковано к аварии с контейнеровозом Ever Given, самое время вспомнить о другом инциденте, произошедшем на этой судоходной магистрали полвека назад. Тогда канал оказался заблокирован на долгих 8 лет, став ловушкой для 14 торговых судов из разных стран мира и их экипажей.
В июне 1967 года на рубеже Африки и Ближнего Востока разгорелся серьезный военный конфликт между несколькими арабскими странами и Израилем. Египет — основной участник конфликта, поспешил обезопасить себя от вторжения с моря и перекрыл Суэцкий канал. Для этого египетские военные затопили несколько судов с обеих сторон, а затем еще и хорошенько все заминировали.
Большое Горькое озеро
Никого не волновало, что в это время канал проходили 15 судов, 14 из которых оказались пленниками Большого Горького озера — самого широкого его места. Заблокировали контейнеровозы, сухогрузы и танкеры из разных стран мира: США, ФРГ, Великобритании, Франции, Польши и даже принадлежащие не имеющей выхода к морю Чехословакии. Пресса назвала эти суда «Желтым флотом», так как их палубы постоянно заносило песком Аравийской пустыни.
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Израильский пограничник наблюдает за судами
Шли суда к портам назначения с самыми разными грузами, начиная от жидкого топлива и удобрений, заканчивая детской одеждой, австралийскими породистыми свиньями и бычьими шкурами. Моряки, осознав, что стали пленниками обстоятельств, решили не унывать и объединиться, чтобы легче переносить тяготы жизни в пустыне. Так появилась «Ассоциация Большого Горького озера» — неформальное государство, состоящее из интернациональных экипажей.
Состязания по прыжкам в высоту
У каждого моряка были свои задачи на судне, которые было необходимо выполнять для того, чтобы сохранить технику в работоспособном состоянии, а товар в целости и сохранности. Но свободного времени у экипажей тоже было предостаточно и его нужно было чем-то занять.
Старт регаты
Моряки развлекались как могли: устраивали футбольные матчи на палубе самого большого судна, проводили регаты на спасательных шлюпках и даже в 1968 году, во время Олимпиады в Мехико, провели свои собственные «Олимпийские игры Большого Горького озера».
Марки, нарисованные моряками, сегодня представляют большую ценность для коллекционеров
Энтузиастами рисовались вручную отличные почтовые марки «Ассоциация Большого Горького озера», которые по договоренности с почтовой службой приравнивались к настоящим. Эти марки моряки клеили на конверты, когда отправляли письма своим родным и друзьям, на родину.
Капитаны заблокированных торговых судов
В 1969 году судоходным компаниям удалось организовать транспортное сообщение с застрявшими судами и экипажи смогли отправиться домой. С этого момента население ассоциации постоянно менялось, так как моряки приезжали жить и работать на озеро вахтами, по три месяца.
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Метки: интересное история суэцкий канал
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