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Как в 1960‑х Суэцкий канал был заблокирован 8 лет и что делали попавшие в ловушку моряки

Как в 1960‑х Суэцкий канал был заблокирован 8 лет и что делали попавшие в ловушку моряки (7 фото)

Автор:
31 марта 2021 06:06
Метки: интересное   история   суэцкий канал   
1032
7
Сейчас, когда внимание всего мира приковано к аварии с контейнеровозом Ever Given, самое время вспомнить о другом инциденте, произошедшем на этой судоходной магистрали полвека назад. Тогда канал оказался заблокирован на долгих 8 лет, став ловушкой для 14 торговых судов из разных стран мира и их экипажей.
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Метки: интересное   история   суэцкий канал   
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104k
БрОдЯгА 2 часа назад
Внимание всего мира не приковано к аварии с контейнеровозом Ever Given
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Outcast БрОдЯгА 41 минуту назад
Оно в нём застряло. И его пора вытащить.
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