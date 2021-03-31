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За парковку на месте для инвалидов, отец ребенка-инвалида был оштрафован, а машина эвакуирована

За парковку на месте для инвалидов, отец ребенка-инвалида был оштрафован, а машина эвакуирована (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 02:28
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   видео   гибдд   знаки   инвалиды   машины   мытищи   парковки   
2017
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Павла Генералова, один из детей которого – инвалид, оштрафовали за парковку на месте для инвалидов из-за того, что на машине отсутствовал соответствующий опознавательный знак. Инцидент произошёл в подмосковных Мытищах.

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Метки: Россия   видео   гибдд   знаки   инвалиды   машины   мытищи   парковки   
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куджо 6 часов назад
Я сын инвалида, он внук инвалида, брат инвалида, дальний родственник инвалида - дайте место!
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4k
Subic 16 минут назад
На самом деле ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ случаев больше, чем подобных описанному. Много лет возил (по необходимости) члена семьи - инвалида. Знак на машину НЕ ставил никогда. Регистрация это относительно недавнее изобретение. Никогда "не наглел" пользовался этими местами только когда действительно было необходимо инвалиду (ближе везти, легче сажать в инвалидное кресло из/в машину). Не чаще раза в год, подходили сотрудники ГАИ. И даже справку об инвалидности никогда не смотрели. Видно же, что, действительно, необходимо. Просто смотрели и отходили. Иногда просили высадить и машину убрать на "обычное" место, так как знака нет на машине и могли эвакуировать. Регистрация началась примерно тогда, когда весь центр становился для стоянки платным. Что бы не было "злоупотреблений". Не стал регистрировать все равно, не так часто надо, а хлопотно было это (может сейчас через госуслуги упростили). Просто делал все как и раньше. Высживал, отвозил кресло и перепарковывался на платное место. Потом в обраном порядке. Ни разу (может везло 15 лет) не нарвался на штраф или, тем более эвакуацию. Не так давно сам сломал ногу, хорошо :) левую. Все равно уж ездил не меньше, чем со здоровой ногой. Костыли на заднее сиденье и вперед. В такой ситуации и зарегистрироваться не выйдет. Формально - не инвалид же. Вот тоже не наглел, но пользовался, при необходимости "инвалидными" местами, трудно снег костылями месить. Нарвался на ГАИшников один раз, просто, как увидели гипс, даже спрашивать ничего не стали. Опять может повезло, но за два+ месяца ни одного штрафа и эвакуации не "заработал".
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1k
Тритий 23 минуты назад
Павла Генералова, один из детей которого – инвалид, оштрафовали за парковку на месте для инвалидов из-за того, что на машине отсутствовал соответствующий опознавательный знак......
Всё тема закрыта.
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7k
vit 43 минуты назад
В чем проблема повесить знак?
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9k
gnyS i 45 минут назад
Стоянка транспортного средства в месте, оборудованном дорожным знаком 6.4 "Парковка (парковочное место)" со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.17 "Инвалиды" с разметкой 1.24.3 или без таковой, допускается исключительно в случае, если на таком транспортном средстве установлен опознавательный знак "Инвалид".

http://www.consultant.ru/law/podborki/dorozhnyj_znak_parkovka_dlya_invalidov/http://www.consultant.ru/law/podborki/dorozhnyj_znak_parkovka_dlya_invalidov/
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9k
gnyS i 40 минут назад
Забыл указать, спец знак "инвалид" с номером(рис1) получать уже не нужно, достаточно простой наклейки (рис. 2)
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9k
Сергей Час назад
У меня мать с инвалидностью. Когда отец перевозит ее, то знак на присоске изнутри на лобовом стекле. Когда ездит без неё - знак в бардачке. По-моему все просто.
Сдаётся мне, что пост написан ради возмущённых воплей: вот, посмотрите, эти псы режима даже инвалидов не щадят!
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11k
albedo Сергей 44 минуты назад
Я сам вожу тещу инвалида. Наличие знака обязательно, если перевозится инвалид, которому выдан соответствующий знак, где указана вся информация. Если машина внесена в реестр перевозящих инвалидов - зачем такой знак?! Ментам сложно что ли было пробить эту машину на ее наличие в реестре?!
Или очень хотелось денег, что скорее всего.
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1k
Тритий albedo 17 минут назад
<< Вчера еду на машине .... номера в гараже забыл .... права дома .... тут эти сссуки менты останавливают ..... я окно не много приоткрываю и кричу им ,,чё вам пи**сы надо ... денег , опять,, .... Они мне ,,номера где,, я им ,, чё [мат]**сь ..... сейчас капот открою по номеру кузова и пробьёте,, в общем норм , почти не били .... вроде ..... и ещё забыл что бухой был .... это они мне сказали .>> (c)
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12k
KOSTELLO Сергей 15 минут назад
Тут половина постов ради воплей пишется, а 80% здешних обитателей, только вопить и могут.
Думать то сложнее, да и не всякому под силу
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3k
Andrey Abramov Час назад
Машина должна быть внесена в базу как ТС для перевозки инвалида. Почему у нас считают, что достаточно наклейки на стекле, за нее могут еще и натянуть. Меня интересует другой момент - колличество парковочных мест для инвалидов, особенно перед строительными магазинами.
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Сэкономил 100 рублей на знаке, теперь заплатит 10 штук.
Профит очевиден
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10k
Типа граф KOSTELLO Час назад
Может он стеснялся знак лепить ?
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11k
albedo KOSTELLO 42 минуты назад
Многие стесняются этого знака.
Вообще более логично - этот авто принадлежит инвалиду. Тогда знак нужен. А если иногда перевозит - могут и нахлобучить, если в машине не будет инвалида.
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87
bobobo 2 часа назад
Нет, ну понятно бардак. Но может лучше всё же наклеить знак, чем потом бегать и доказывать? Здоровье дороже.
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13k
куджо bobobo Час назад
Вот этой простой истины и не понимает большинство комментатор и минусеров здесь, истинно наверное полагая что это задача дпс бегать и выяснять кто есть кто.
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3k
Andrey Abramov bobobo Час назад
Знак без занесения в базу просто наклейка.
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11k
albedo куджо 39 минут назад
Представь себе - никуда бегать не надо, достаточно включить комп, который есть у каждого экипажа ДПС.
Но ведь эвакуаторщикам надо уложиться в момент, чтобы хозяин не пришел.
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8k
arhshed 6 часов назад
Вот это новость. Еще важных новостей вам в ленту!
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