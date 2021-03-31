Закон об обязательности такого знака был отменён ещё 1 июля 2020 года, утверждает многодетный отец. С его слов, теперь достаточно лишь зарегистрировать автомобиль в федеральном реестре инвалидов, что он и сделал. Инцидент с Генераловым произошел 5 марта этого года. В тот день он припарковал свою машину на выделенном для инвалидов месте, а забирать её пришлось уже на штрафплощадке. За неправильную парковку и услуги эвакуации ему придется выложить почти 10 тысяч рублей, передает "Говорит Москва".

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"Я подал жалобу в городской суд города Мытищи, в котором мы проживаем. Предварительно я пытался обжаловать это постановление у вышестоящего начальства, у нашего ГИБДД. Мне отказали", – рассказал Генералов.

Далее он заметил, что в ГИБДД настаивают на том, что присутствие соответствующего знака в машине обязательно.

"И за это я должен заплатить 5000 рублей? За неправильную парковку? И еще плюс за эвакуацию 4400. У меня пятеро детей, один ребенок инвалид. И разрешение на машину имеется", – отметил мужчина.

Пока ГИБДД никак не прокомментировало ситуацию.

Аналогичный случай произошёл 2 месяца назад в Казани. Инвалид рассказал, как это случилось журналистам телеканала Эфир.