Павла Генералова, один из детей которого – инвалид, оштрафовали за парковку на месте для инвалидов из-за того, что на машине отсутствовал соответствующий опознавательный знак. Инцидент произошёл в подмосковных Мытищах.
Закон об обязательности такого знака был отменён ещё 1 июля 2020 года, утверждает многодетный отец. С его слов, теперь достаточно лишь зарегистрировать автомобиль в федеральном реестре инвалидов, что он и сделал. Инцидент с Генераловым произошел 5 марта этого года. В тот день он припарковал свою машину на выделенном для инвалидов месте, а забирать её пришлось уже на штрафплощадке. За неправильную парковку и услуги эвакуации ему придется выложить почти 10 тысяч рублей, передает "Говорит Москва".
"Я подал жалобу в городской суд города Мытищи, в котором мы проживаем. Предварительно я пытался обжаловать это постановление у вышестоящего начальства, у нашего ГИБДД. Мне отказали", – рассказал Генералов.
Далее он заметил, что в ГИБДД настаивают на том, что присутствие соответствующего знака в машине обязательно.
"И за это я должен заплатить 5000 рублей? За неправильную парковку? И еще плюс за эвакуацию 4400. У меня пятеро детей, один ребенок инвалид. И разрешение на машину имеется", – отметил мужчина.
Пока ГИБДД никак не прокомментировало ситуацию.
Аналогичный случай произошёл 2 месяца назад в Казани. Инвалид рассказал, как это случилось журналистам телеканала Эфир.
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Сдаётся мне, что пост написан ради возмущённых воплей: вот, посмотрите, эти псы режима даже инвалидов не щадят!
Или очень хотелось денег, что скорее всего.
Думать то сложнее, да и не всякому под силу
Профит очевиден
Вообще более логично - этот авто принадлежит инвалиду. Тогда знак нужен. А если иногда перевозит - могут и нахлобучить, если в машине не будет инвалида.
Но ведь эвакуаторщикам надо уложиться в момент, чтобы хозяин не пришел.