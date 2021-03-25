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В Норвегии опрокинулся российский траулер

В Норвегии опрокинулся российский траулер (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 13:45
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   верфь   видео   норвегия   опрокидывание   траулер   
654
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Самое обидное, что судно спускали на воду после ремонта. На борту было 8 человек. Никто из них не пострадал.

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Метки: Россия   верфь   видео   норвегия   опрокидывание   траулер   
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23  комментария
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9k
Александр 5 часов назад
Пусть теперь норвеги платят.
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2k
Vic Twin 2 минуты назад
А я вообще не понял зачем спускать на воду гружёный баркас? Это как в телеге ось менять, специально загрузив мешками с песком.
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695
Fiveatwork 10 минут назад
Главное что никто не пострадал и все живы! Держитесь ребята, не грустите!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Сто пудов, норвежцы забыли пригласить батюшку, чтобы освятил судно перед спуском. Вот и результат. А если бы был поп, то пробубнил бы свои молитвы, помахал бы кадилом - и все было бы хорошо.
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121
робт 2 часа назад
"Норвежские специалисты сообщили, что судно потеряло устойчивость из-за нарушения центровки - верхняя часть траулера оказалась тяжелее нижней"

мда викинги из них уже давно ни те, теперь и корабелы так себе
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1k
Лёха 3 часа назад
Спускали,так понимаю,норвеги. Значит они на бабки и попали. Щас на них стоимость первого ремонта можно списать.
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27k
Snork Snorkoff Лёха 3 часа назад
Попала страховая в первую очередь )
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1k
Лёха Snork Snorkoff 3 часа назад
Логично.
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1k
Палыч 4 часа назад
Во всём виноват Навальный!
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2
Адам Адамов 40 минут назад
Во правильно,расшмалять изменника.
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17k
Vital Idol 4 часа назад
да, них*уя страшного...главное быстро поднять и просушить....
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27k
Snork Snorkoff Vital Idol 3 часа назад
В рис закопать?)
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17k
Vital Idol Snork Snorkoff 3 часа назад
в рис - китайская технология...
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27k
Snork Snorkoff Vital Idol 47 минут назад
Думаете законсервировать и дать немного протухнуть?
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10k
Artem 4 часа назад
Не надо было хлопать дверью!
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1k
Палыч Artem 4 часа назад
Пфффхххаааххааххаа
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10k
Artem 4 часа назад
Ссылка coub.com
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154
saturn 4 часа назад
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10k
Bill 4 часа назад
норвеги, фуле. дети тундры
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32k
семён 5 часов назад
Додуматься взять груз, хоть и небольшой, на судно без балласта...
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1k
No pasaran семён 4 часа назад
Судя по всему этот груз (кубы с водой) и был балластом.
В видео от Вестей на 1:30
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32k
семён No pasaran 36 минут назад
Это вообще за гранью понимания...
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2k
Хрюн 5 часов назад
А балласт брать не пробовали перед спуском ???
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