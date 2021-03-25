В Норвегии опрокинулся российский траулер

Самое обидное, что судно спускали на воду после ремонта. На борту было 8 человек. Никто из них не пострадал.
Российский траулер «Мелькарт» опрокинулся на бок во время спуска на воду после двухмесячного ремонта на норвежской верфи в городе Кирненесе.
Инцидент произошел 24 марта. Норвежские специалисты сообщили, что судно потеряло устойчивость из-за нарушения центровки - верхняя часть траулера оказалась тяжелее нижней.
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Во время спуска траулера на воду на борту находилось восемь из 26 членов экипажа. Никто их них не пострадал.
Во второй части ролика (01:02) один из членов экипажа скорбным голосом рассказывает о причинах "гибели" любимого "парохода":
53-метровое промысловое судно, построенное в 1988 году, принадлежит мурманской компании "Мурман Сифуд". В январе оно получило пробоину и отправилось на верфь "Кимек", которая в основном обслуживает российские суда.
Пожарные выставили вокруг судна боновые заграждения, но к счастью, утечки топлива не произошло.
Вернуть траулер в исходное положение не получилось. "Мелькарт" так и лежит на затопленной платформе. Пока неизвестно, какие повреждения получило судно, но члены экипажа уверены, что у него как минимум сломана мачта.
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мда викинги из них уже давно ни те, теперь и корабелы так себе
В видео от Вестей на 1:30