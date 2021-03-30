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В Тамбовской области расследуется уголовное дело в отношении Александра Козакова

В Тамбовской области расследуется уголовное дело в отношении Александра Козакова (1 фото)

Автор:
30 марта 2021 17:36
Метки: УК РФ   криминал   люди   справедливость   
1299
1

Он с ножом в руках защищал семью от пьяных соседей, у одного из которых, со слов жены Козакова, был в руках обрезок трубы. После потасовки один из нападавших скончался от потери крови в результате ножевого ранения. Следствие не признаёт действия Александра самообороной, он находится в СИЗО.

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Метки: УК РФ   криминал   люди   справедливость   
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27k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Всё правильно сделал. Пусть лучше судят трое чем несут четверо. Тюрьма это не навсегда даже если.. но вообще ножи дело такое, ну их нах. Лучше дубьё какое под рукой держать.
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2k
Mellivora Полчаса назад
Понятно. Снова божий одуванчик валит на глушняк агрессора,а может и даже двух, а сволочное государство его сажает.
Че-та мне все это напоминает?
Ах да, либердовоый тип поведения когда надо добиться нужного исхода дела.
Факты? Документы по делу? Позиции сторон? Экспертиза?
Зачем? Важен скандал и шухер. Не думай. Действуй на инстинктах.
Государство сволочь, органы спят и видят как посадить на нары всех. Вот всех.
За что? Да ни за что. Как при Сталине.
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Андрей Сысов Час назад
мусора продажные и тупые!им побыстрее дело "сшить" и закрыть,получить премию.уроды!!! Парня жалко !ни за что сядет(а СДОХНУВШЕГО оху....вшего соседа не жаль!!имхо
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3k
Vladimir Yezhak Час назад
Будь на его месте служитель Фемиды, хотя о чем я?
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12k
U55R 3 часа назад
Гражданам России запрещена самооборона. В 9 случаях из 10 самооборонщика посадят. Такая вот у нас справедливость по закону.
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870
Dwarf61 3 часа назад
В таких ситуациях в нашей стране валить надо всех нападающих. Стасик же теперь как обиженка даёт показания, что они один вообще мимокрокодилы, а чувак толпой на них кинулся, потом трупа к себе во двор занёс и трубу ему в руку сам вложил, чтобы типа самооборону оформить. А Стасик пытался всё это время исключительно словами отговорить нападавшего от противоправных действий.
Не было бы показаний второй стороны, ещё можно было бы самооборону доказать, а так присядет без вариантов. У нас оправдательных по таким делам нет.
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41k
doker 3 часа назад
Так вот оно что... Весы и рулетку нужно носить вместо оружия, а то вдруг ударишь нападавшего, а он меньше тебя фигурой вышел и суд тебя дисквалифицирует лет на 5-15.
Интересно, если нападают - может на колено стать? Зачтётся на том свете?
ЖИЗНИ ГОПНИКОВ ВАЖНЫ!
Окромя мата слов нет.
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12k
KOSTELLO 3 часа назад
Уж сколько раз твердили миру.......

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4k
Sanar 3 часа назад
И как бы вскользь проскакивает тема, выпил бокал шампанского, да по факту был в состоянии опьянения. Тупо синие разборки. У меня в сейфе 3 единицы оружия, я всегда выйду разговаривать языком или максимум на кулаках, к сожалению в нашей стране оружие применить можно законно только когда в спине нож торчит. По цыганче раз выстрелил, ворота мне помял хер, участковому сдался, он только похвалил.
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6k
Шурави Sanar 3 часа назад
Так экспертиза показала что не был.
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46k
Albert GER Шурави 10 минут назад
По рассказам этой женщины....
Как тебе такой вариант:
Заехала в деревню одна без мужа, сосед яйца подвалил, она почему бы и нет... тут неожиданно появляется муж. Сосед за него ни сном ни духом.
Пришол палка ставить, а там какой-то куй ему в табло...
Шерше ля фам по деревенски.
Мы ж не знаем всей версии.
Только слезливая история молодухи.

Думаю, обычная синяя бытовуха.
Уже сколько в сети таких историй было... кстати у чувака на фото вид наркоманский.
Я ничего не утверждаю, но...
Там походу тот ещё контингент.
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4k
Бу 4 часа назад
Только у нас такая дичь возможна (
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12k
KOSTELLO Бу 3 часа назад
Т.е. только у нас убийства по пьяни происходят?
Ты сейчас серьезно?
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1k
GUSAR KOSTELLO 3 часа назад
Он не про это!
А про ублюдское Российское "правосудие"!!!
._________________________
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235
Сергей 4 часа назад
поступил бы так же. но видя статистику приговоров по самообороне, у меня возле входной двери струйный баллончик перцового газа. и как запасной план сог пентагон
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