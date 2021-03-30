«В ходе выяснения отношений А. Козаков, физически преобладая над потерпевшим, а также предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий своих действий в виде смерти потерпевшего, со значительной силой нанёс ему один удар ножом, который заранее взял с кухни, в область грудной клетки. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от острой массированной кровопотери в результате ударного воздействия предметом. Известно, что у погибшего не было оружия или другого предмета, которым он мог бы защищаться или угрожать Козакову. Также после совершения деяния Козаков не обратился в правоохранительные органы», — сказано в ответе СУ Следственного комитета по Тамбовской области на запрос RT. Козакову инкриминируется убийство — ст. 105 УК РФ. Учитывая тяжесть статьи, Козакова поместили в СИЗО. По словам адвоката Натальи Коршиковой, для следователей «здесь всё просто: есть труп, есть нож — значит ст. 105 УК РФ». «Но всё не так однозначно, — убеждена Коршикова. — Мой подзащитный ростом около 170 см и скорее щуплый. О каком физическом превосходстве речь? Тем более что нападавших двое. И что значит: «Не было предмета, которым мог угрожать», когда полиция изъяла данную трубу?» При этом Стас, как рассказала RT жена Александра, физическим преимуществом явно обладал — он крупнее и сильнее её мужа. По словам женщины, медики констатировали следы побоев на лице Козакова. Алкоголь в его крови отсутствовал — её взяли на анализ сразу же после задержания. Козаков выпил бокал шампанского задолго до происшествия. Погибший Юрий в ту ночь был сильно пьян — об этом свидетельствуют результаты судмедэкспертизы.

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«Поступил бы так же»

Сейчас Светлана со средней дочерью уехала в Тамбов — снимает, как она говорит, угол. Младших детей отправила к родственникам в Краснодарский край. Оставаться в Восходе Светлане страшно — в первую очередь, как она говорит, из-за угроз Стаса. По словам соседей, Юрий Есин во время уборочной занимался ремонтом сельхозтехники, в остальное время работал сторожем. У него осталось шестеро детей. «Есина я знал всю жизнь, — рассказал RT житель Восхода Михаил Малахов. — Он сам с ножом всегда ходил. Пьяный дрался. Его боялись. Стаса особо не знаю — он сильно младше нас. Слышал, что попадал в какие-то истории. Он сам по себе задиристый». По словам Михаила, зная Юрия, на месте Александра он с высокой вероятностью поступил бы точно так же. «Если бы они в мою семью вот так пришли, я б тоже подстраховался (ножом. — RT)», — говорит Михаил. Прокомментировать ситуацию RT попросил юриста Юрия Кочергина, специализирующегося на подобных делах. «Законодательство определяет, что меры обороны должны быть адекватны угрозе, — объясняет Кочергин. — Действия, способные привести к смерти нападавшего, оправданны лишь при наличии однозначной угрозы своей жизни. Убив человека, который пришёл к вам домой, чтобы просто ударить в лицо, вы становитесь преступником. Другое дело, если он собирался вас убить. Но что значит «собирался», что на это указывает? Однозначная угроза — когда на вас уже напали с ножом или наставили пистолет. В остальных случаях доказать суду наличие этой угрозы жизни сложно». По словам Кочергина, если в жилище пытаются проникнуть вооружённые люди с ножами или ружьями, взять в руки оружие можно для выравнивания баланса сил. Но обрезок трубы в руке в данном случае оружием формально не считается, пока им не нанесён удар, отметил специалист. При этом применение ножа, взятого специально для самозащиты, здесь считается использованием оружия. Как и хранящееся дома охотничье ружьё или наградной пистолет. А вот травматический пистолет, по словам Кочергина, таким оружием не является — его использование не подразумевает смертельных ранений. «Как я понимаю, обвинение здесь строится на том, что нож взят специально для самозащиты, — объясняет Кочергин. — Если бы нападение произошло, когда человек резал капусту на кухне и нож в этот момент уже был в руке, то оценка была бы иная. Равно как и применение любого предмета, который случайно — именно случайно — попался под руку. То есть, получив удар в лицо, защищающийся воспользовался тем, что оказалось рядом». По словам Кочергина, на месте Козакова он поступил бы точно так же. «Сам я мастер спорта международного класса по боксу, занимаюсь смешанными боевыми искусствами — справился бы и так. Но, будучи среднестатистическим человеком без специальной подготовки, имеющим мало шансов против двоих, защищая свою семью, тоже взял бы нож, чётко понимая, что нарушаю законодательство и буду обвиняемым. А вот сел бы или нет — неизвестно. Такие дела разбирают присяжные, а они не юристы — решение принимают исходя из собственных убеждений». По статье «Убийство» Александру Козакову может грозить от шести до 15 лет лишения свободы.