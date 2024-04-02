Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках

1479
17
Это было время, которое сложно охарактеризовать каким-то одним словом. У каждого из нас с 90-ми связаны свои воспоминания. Кто-то, так как был молод, считает тот период лучшим в своей жизни. Для кого-то - это время невосполнимых потерь. Девяностые - они для каждого свои.
×
×
12. Девушка выбирает телефон в подарок на 8 марта в офисе продаж сотового оператора, 1997 год
Источник:
Ссылки по теме:
- Наши девяностые
- Это лихие 90-е: редкие фотографии того неоднозначного времени
- С головой в лихие 90-е: пост ностальгии и редких снимков
- Такие разные 90-е: атмосфера, люди и вещи того времени
- Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х
Новости партнёров
реклама
После застойных и перестроечных годов, народ это говно в два горла жрал, но слава богу разум взял верх, единственно жалко молодёжь, потеряли поколение.