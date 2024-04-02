Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках

Это было время, которое сложно охарактеризовать каким-то одним словом. У каждого из нас с 90-ми связаны свои воспоминания. Кто-то, так как был молод, считает тот период лучшим в своей жизни. Для кого-то - это время невосполнимых потерь. Девяностые - они для каждого свои.