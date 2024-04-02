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Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках

Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках

Автор:
02 апреля 2024 17:10
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   Судьбы   девушки   девяностые   лихие девяностые   
1479
17

Это было время, которое сложно охарактеризовать каким-то одним словом. У каждого из нас с 90-ми связаны свои воспоминания. Кто-то, так как был молод, считает тот период лучшим в своей жизни. Для кого-то - это время невосполнимых потерь. Девяностые - они для каждого свои.

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Метки: 90-е   Россия   Судьбы   девушки   девяностые   лихие девяностые   
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7  комментариев
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42k
Сергей 53 минуты назад
То было время разгула дерьмократии!
После застойных и перестроечных годов, народ это говно в два горла жрал, но слава богу разум взял верх, единственно жалко молодёжь, потеряли поколение.
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5k
Overkill245 4 минуты назад
В этот раз подборочка не очень...
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1k
sava 14 минут назад
13. А "ночные бабочки" тролли еще те ))))
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291
DuckTales 39 минут назад
Как-то не скучаю по тем временам...
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1k
Gamak 57 минут назад
Манагеру походу клиент по зубам настучал
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1017 постов (1064 в горячем)

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