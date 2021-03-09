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Видео из жилого района, где у каждого есть самолет, набрало 4,8 миллиона просмотров в TikTok

Видео из жилого района, где у каждого есть самолет, набрало 4,8 миллиона просмотров в TikTok (11 фото)

Автор:
09 марта 2021 17:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   жизнь в сша   интересное   калифорния   самолеты   тикток   
731
11

В США существуют жилые районы, где владеть самолетом — такое же обычное дело, как владеть машиной. Улицы там такие широкие, что самолет и машина могут спокойно проехать мимо друг друга, а к каждому дому пристроен ангар. Пользовательница TikTok сняла один такой необычный район в Калифорнии на видео, и оно набрало уже почти пять миллионов просмотров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   жизнь в сша   интересное   калифорния   самолеты   тикток   
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4  комментария
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22k
Владимир Час назад
Район для очень небедных людей. И уж точно не для стандартного тик-токера.
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−5
Сергей Борисович 5 минут назад
Просто в сшп не живут на 200 долларов в месяц, в отличии от Украины той же.. наверное потому что Украина не сует свой нос по всему миру, не устраивает войны, не крадет природные ресурсы у других стран, не устраивает революции, не навязывать свои принципы ДЕРЬМОкраитческой свободы... не ставит у власти своих презиков аля потрошенко, зеленкин и пр. подобные которых хотят навязать в РФ и РБ (насральный и домососка)
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9k
Александр 47 минут назад
Такое обычное явление для США, что это надо было снять на видео и оно так удивило зрителей.
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1k
kosterok Час назад
Просто средний уровень благосостояния в США в несколько раз выше чем в России...
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