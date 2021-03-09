В США существуют жилые районы, где владеть самолетом — такое же обычное дело, как владеть машиной. Улицы там такие широкие, что самолет и машина могут спокойно проехать мимо друг друга, а к каждому дому пристроен ангар. Пользовательница TikTok сняла один такой необычный район в Калифорнии на видео, и оно набрало уже почти пять миллионов просмотров.
После Второй мировой войны в Соединенных Штатах осталось множество аэродромов, а количество пилотов выросло с 34 000 в 1939 году до более 400 000 к 1946 году. Управление гражданской авиации предложило построить по всей стране жилые аэропарки, чтобы задействовать бывшие военные полосы и организовать жилье для отставных военных летчиков. Так сформировались «летные сообщества» — районы, в которых всех жителей объединяет интерес к авиации.
@thesoulfamily
Have you seen a neighborhood like this? #aviation #airplane #airport #takeoff #hanger♬ Steven Universe - L.Dre
На видео запечатлены улицы жилого района и самолеты, стоящие либо на подъездных дорожках, либо в ангарах. Улицы намеренно сделали очень широкими, чтобы пилоты могли доезжать на самолетах прямо от дома до аэропорта Кэмерон-Парк. Женщина на видео комментирует: «Все дороги гигантские. Настолько, что не знаешь, где тебе вообще полагается ехать». На самом деле они настолько широкие, что самолет и автомобиль могут безопасно проехать мимо друг друга.
Кроме того, уличные знаки и почтовые ящики расположены ниже обычного, чтобы самолеты не задевали их крыльями, а названия улиц связаны с авиацией, например, Boeing Road. Самолет на дороге здесь — обычное зрелище, поскольку в таких районах люди используют их как основное средство передвижения.
Видео поразило пользователей TikTok и набрало более 4,8 миллиона просмотров и 800 тысяч лайков. В комментариях люди удивляются тому, что подобные места вообще существуют. По данным Living With Your Plane в мире около 630 таких «летных сообществ», при этом 610 из них находятся в США.
В некоторых особенно крупных районах есть собственные рестораны, магазины, спортивные объекты и загородные клубы. Они также являются нишевым рынком недвижимости, и некоторые фирмы занимаются исключительно этими объектами. Однако не так уж и просто найти дом с ангаром, поскольку люди редко из них выезжают.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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