В США существуют жилые районы, где владеть самолетом — такое же обычное дело, как владеть машиной. Улицы там такие широкие, что самолет и машина могут спокойно проехать мимо друг друга, а к каждому дому пристроен ангар. Пользовательница TikTok сняла один такой необычный район в Калифорнии на видео, и оно набрало уже почти пять миллионов просмотров.