Полная выкладка по-военному: забытый, но интересный челендж

Помните этот челендж, где разные подразделения, отряды и группы на военных и гражданских авто показывали полную выкладку "внутренностей" своего места службы. Захотелось вспомнить этот реально интересный челендж и собрать исключительно военных подразделений
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Шестёрка румынских сапёров из Афганистана, тянущих армейскую лямку на американском MRAP с катковым тралом.
Авторский пост
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Метки: военное выкладка интересное факты челендж
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