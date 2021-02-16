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Полная выкладка по-военному: забытый, но интересный челендж

Полная выкладка по-военному: забытый, но интересный челендж (24 фото)

Автор:
16 февраля 2021 14:25
Сообщество : Военное
Метки: военное   выкладка   интересное   факты   челендж   
1443
24

Помните этот челендж, где разные подразделения, отряды и группы на военных и гражданских авто показывали полную выкладку "внутренностей" своего места службы. Захотелось вспомнить этот реально интересный челендж и собрать исключительно военных подразделений

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Метки: военное   выкладка   интересное   факты   челендж   
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8k
Михалыч Час назад
Самолёты столько не утянут. Это на выбор.
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Станислав 13 минут назад
Хорошо, что патологоанатомы не участвовали
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9k
Енот Полиграфович Час назад
...раньше в армии это называлось- строевой смотр...команда-"содержимое вещевых мешков, командирских сумок к осмотру!"
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Юрий Николаевич Енот Полиграфович Час назад
Главное, командиру, курвиметр не забыть.
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3k
rutt Час назад
Как в танк уместить могу представить, но как в самолёт упаковывают такой боекомлект? Или это возможная комплектация?
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52k
Андрей rutt Полчаса назад
Варианты подвески.
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rutt Андрей 12 минут назад
Спасибо, а то я взлётную массу как представил)
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