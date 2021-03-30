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"Белочка" в больнице: вас прирежут, а вы не дергайтесь, спасать некому

"Белочка" в больнице: вас прирежут, а вы не дергайтесь, спасать некому (2 фото)

Автор:
30 марта 2021 06:10
Сообщество : Истории из жизни
Метки: безалаберность   белочка   делирий   истории из жизни   психоз   страшно   ужас   юольница   
5633
2

Думаете, что "белочка", а точнее алкогольный психоз, или делирий - это где-то там, далеко, у каких-то алкашей подзаборных? А, нет, иногда он совсем рядом и если вдруг что, то никто вам ничем не поможет...

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Метки: безалаберность   белочка   делирий   истории из жизни   психоз   страшно   ужас   юольница   
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52  комментария
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39k
Александр 6 часов назад
Да чушь эта история - во первых порвать медбинты если ты ими связан по рукам и ногам под силу разве что Чаку норрису, во вторых в больнице уж точно бы нашёлся ремень, в третьих кольнули бы ему спокухи и всего делов. А тут аж сценарий на 3 серии дешевого мексиканского сериала
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479
В В П 2 часа назад
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3k
brotherirk 2 часа назад
автор, бинты разорвать? вы ниче не путаете????
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4k
IceBazooka 3 часа назад
У меня в московской больнице та же фигня была. Армянин держал, осетин резал и два молодых на это смотрели. Я им потом торт поставил, за успешную операцию.
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−4
даня мелохин 3 часа назад
путенская реальность
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95
GRTH32 3 часа назад
Ога, такси, ночь. Вот так вот ночью в больницу и пустили. Сказки венского леса.
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7k
DumDum 4 часа назад
Из этого рассказа я больше всего боюсь медсестру...
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628
Миша 4 часа назад
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10k
Lexx 4 часа назад
вот так прилетишь из будущего мир спасать, а тебя бинтами
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65k
Пётровыч 4 часа назад
В больнице нет ремней? Что за бред. Если в больнице есть такой пациент, то к нему посылают пару дежурных врачей мужиков, которые уколют его так, что тот будет спасть как младенец.
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86k
Дмитрий 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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107
накладчик в угол 4 часа назад
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1k
Виктор 4 часа назад
Адовая бредятина ....
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1k
BAMBRA 5 часов назад
У нас в больничках вообще ужас что творится. В позапрошлый вторник я пришёл в больницу на госпитализацию, а уже в четверг меня какой-то кавказец порезал. Правда потом выяснилось, что он хирург, и мой лечащий врач. ))))
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2k
Brataxe BAMBRA 3 часа назад
Вас хоть кавказец порезал, это, можно сказать, норма.
Меня вообще в приемном баба порезала, через час как я приехал. Оказалось, что она хирург.
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1k
vit34 Brataxe 3 часа назад
А у нас еще и негры и индийцы с арабами в хирургии есть,кошмаррр)
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11k
Юрий Николаевич 5 часов назад
Лежал как то в "травме" неделю. Так там "белкариков" человек пять было. Парень один от ФСБшников убегал, свалился с 5 этажа. Дед с переломом ноги пытался встать и уйти привязали, как раз бинтами. Мужик с переломом двух ног, в гипсе был, ночью его торкнуло так он на сломанных ногах за бутылкой ушел, через окно. Привезли на скорой. Его отпустило после "стакана" он идти не смог. Весело было.
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2k
System 5 часов назад
Гонево какое то...бинты. Всегда вязочки делались из "вафельного" полотенца. Работал - знаю.
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8k
arhshed 5 часов назад
Ежедневный пост из серии "как страшно жить!" С реальностью, как всегда, связан слабо, но зато регулярность набросов соблюдена.
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244
Волк Тамбовский 5 часов назад
Те кто не верят, наверное, никогда в российской больнице не лежали.
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2k
Brataxe Волк Тамбовский 3 часа назад
Я побывал как-то в гнойной хирургии. Ужас какой-то. Я просто в шоке был.
Везде чисто, светло (это в 22 часа) аж глаза от белизны режет. Медсестры вежливые, аж противно. Все анализы за час сделали. ЭКГ делали, так кушетку залили каким то раствором. Постелили одноразовую салфетку и самого почти с ног до головы забрызгали раствором. Караул просто. Ещё через час пришла хирург, расспросила о болячках и аллергии и с медсестрой отправила в операционную прям в приемном покое. Через 10 минут мне вырезали всю ненужную гадость с которой я приехал и отправили домой.
И это я дальше приемного покоя не был. Какой ужас творится в палатах я и представить не могу.
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105
vtoroyshans 5 часов назад
и видения могут быть какие угодно, и силы в момент делирия бывает столько что и втроём сложно удержать. чушь тут про то что он не спал, при острой фазе врачами скорой помощи сразу делается укол реланиума и противосудорожные, после примерно суток сна больного кормят делают капельницу, и снова ставят реланиум, если на третьи сутки в больнице человек осознаёт где он и кто он то его отвязывают. многие алкоголики переживают белую горячку даже не осознавая что она была так как приступ проходит относительно спокойно.
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8
OtdelIT 5 часов назад
Да таким "убивальшикам" в больнице сразу успокоительное колят в нехилой дозе.
Написанное в этой истории что-то из области фантазии.
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1k
BAMBRA 6 часов назад
Афтар, со сломанным позвоночником лежат не в травме, а в нейрохирургии.
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