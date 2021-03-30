"Белочка" в больнице: вас прирежут, а вы не дергайтесь, спасать некому

Собственно сама история. Мой сын попал в больницу после аварии. Помимо иных травм у него сломан позвоночник, т.е. парень лежачий. Из-за ковида мест в отделении не хватает, положили его в коридор. Рядом поместили мужичка со сломанной ногой, ждущего операцию. Вечером побывала у сына, уехала, а в час ночи звонок, сын пытается что-то сказать, но слышны только крики - Дайте нож, всех убью, суки и далее поток матерных слов... У мужичка начался делирий, белочка по-простому, он угрожает всем, а в первую очередь моему сыну, что сейчас встанет и прирежет его, если сын не поможет снять бинты, которыми этот товарищ привязан к кровати. Сын зовет сестру - очень громко и настойчиво, не сестра походит не менее чем через 5 минут. Она берет трубку и на мой вопрос - Что у вас там происходит, вяло отвечает - Ну психоз у человека, надо понимать, мы сделали все, что могли, теперь только ждать когда отпустит. И уходит спать. Ночь. Такси. Поднимаюсь в отделение, товарищ с белочкой орет дайте нож, убью всех, пациенты, которые лежат в коридоре рядом с ним - не спят, все боятся, следят за ним, но что могут сделать люди травмами? При мне это чудо отрывает наконец-то остатки бинтов, и поднимается. Ему пофигу на сломанную ногу, он не чувствует боли, он заряжен кого-то убить. Бегу к медсестре, та спит, но откликается, берет еще бинты и вяжет его - две руки и две ноги привязаны к кровати. Мужик орет, из другого конца отделения ему вторит женский голос.. Через полчаса все бинты порваны. Зову медсестру - сделайте хоть что-нибудь, кто знает что у него в голове, поубивает сейчас всех, снова привязывают такими же бинтами. - Да бинты ваши до одного места, видите он рвет их одним рывком. Тут наручники нужны как минимум. - У нас нет наручников. - Так психбригаду вызовите. - Психбригада теперь не приезжает, более того, если человек травмирован в психбольнице, его отправляют к нам и лежат шизофреники вместе с обычными больными (та самая кричащая женщина - шизофреничка с установленным диагнозом), а наручники нам не положены, даже ремни не выдают. Просидела я там всю ночь. Товарищ четырежды отрывал с корнем всю эту хлипкую конструкцию из бинтов, ломал кровать, вопил, рассказывал свои галлюцинации (от того, что он человек из будущего, до атаки с каким-то отрядом бойцов, которые должны всех тут покрошить в кукурузу), никто не спал из-за его криков, медперсонал подходил к нему только если я звала. Пациенты говорят спасибо мне, что дежурила всю ночь около него, персонал фыркает - да подумаешь, мы и не такое тут видели. Уехала я оттуда в 5 часов вечера - товарища еще не отпустило, хотя он уже не кричал, но по-прежнему ломал кровать и рвал бинты... Так что - мало того, что вы в больнице не полечитесь нормально, не поспите спокойно под наблюдением, вас еще и убить могут запросто и скорее всего никто за это отвечать не будет... (Пользователь ELF18)