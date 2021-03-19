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Когда не повезло с квартирантами: женщина пришла в ужас, увидев, что ее дом превратили в хлев

Когда не повезло с квартирантами: женщина пришла в ужас, увидев, что ее дом превратили в хлев (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 08:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   квартиранты   неряхи   сдача в аренду   съем   ужас   
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Сдача жилья лишь на первый взгляд может показаться неплохим подспорьем к семейному бюджету. На деле порой приходится разгребать столько проблем, что сотню раз подумаешь, прежде чем отдашь кому-то в пользование свою квартиру или дом.

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Метки: видео   квартиранты   неряхи   сдача в аренду   съем   ужас   
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−52
Владимир 2 часа назад
а зачем этой женщине два дома? один похоже лишний?
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209
Константин Владимир Час назад
А зачем тебе 2 полушария? Одно по ходу лишнее
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8k
Валерий 3 минуты назад
У нас, в Таджикистане, одному индивидууму дали 2 квартиры на одной площадке на 5 этаже в 9-иэтажке 3-х комнатную и 2-х комнатную.(семья большая) Так они в одной квартире, двушке, жили все вповалку, а в другой, в зале(!), на 5-м этаже расстелили клеенку, натаскали земли и выращивали лук! Пока у соседа снизу с люстры не потекла вода, испохабив весь ремонт, никто и подумать не мог. С милицией открыли - так просто не пускали.
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8k
Мафусаил 6 минут назад
Лютый писос...Это на сколько надо быть ипанутым, заводить кур в комнатах??
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3k
torum11 13 минут назад
это 3,14здееееец!!!! Какими же [мат]...ыми бывают люди
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1k
Radugananebe 37 минут назад
Кстати, куры жутко воняют. А еще у них куча перьевых паразитов, поэтому одной уборкой не обойтись.
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4k
Дарвин и аморальная премия 46 минут назад
Зато яйца домашние постоянно
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682
Шурман 50 минут назад
У нас было что то похожее но без куриц . Сдавали квартиру в центре Брюсселя с видом на парк и снимала ее еврочиновница из Испании , женщина под 60 с виду такая милая и сразу располагает к себе , у нее закончился контракт и она предупредила за 3 месяца что уезжает все как по контракту сказано ну ок приехали квартира чистая все отлично она попросила остаться еще на 2 дня мы согласились она сказала что оставит ключи в почтовом ящике . Приезжаю через 2 дня и стою в ахере матрац обоссан , на полу кучи бутылок от вина и водки . В духовке сгоревшая пицца , в туалете простите за собой не чего не смыла
( стены заляпаны . Жена сфоткала это все и выставила это на форму совета Европы и все ссылки на эту особу . Так она публично извинялась и оплатила работу клининг службы . Самое интересное мы ей разблокировали счет что бы она забрала гарант в размере 2400 евро и вот типа она решила оторваться по полной , клининг служба взяла 400 евро за мойку квартиры .
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3k
tamin 51 минуту назад
Эесли был заключён белый договор аренды, в котором прописаны санкции, потери и.т.д., то пусть судится.
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−1
−52
Владимир Час назад
>> И запомни, лишней собственности не бывает :)

твоя фамилия случаем не Греф или Сечин?
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27k
Acu900 Час назад
Хрю хрю
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−52
Владимир Час назад
в США недвижимости в два раза больше чем бездомных просто стоят дома...
ну вот и у нас понемногу так же будет

пока эти бездомные всю это недвижимость с их владельцами внутри не спалят ))))

вопрос не к этой женщине конкретно... вопрос общий
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3k
Денис Колосов Владимир Час назад
ну если так получилось, что теперь плакать? муж и жена переехали на квартиру одного из них, другую логично сдавать.. ну или купил детям квартиру и пока не выросли, тоже сдавать её, что плохого то? ну или просто наследства нападало.. да неважно вобщем
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−52
Владимир Час назад
>>Константин Владимир 2 минуты назад А зачем тебе 2 полушария?
>>Одно по ходу лишнее

ну я одновременно пользуюсь полушариями (хотя точно не уверен что их два, вскрытие покажет)

а вот эти раньте они одновременно спят на двух кроватях?

это не рациональное расходование ресурсов... и до добра человечество это не доведет
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1k
Radugananebe Владимир Полчаса назад
Простите, а у вас яичек два в мошонке? И почек, наверное, тоже две? Могли бы подарить нуждающимся. Столько людей стоят в очереди на трансплантацию.
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2k
АБЕЗЬЯН Час назад
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3k
Димыч Час назад
У меня супруга занимается недвижимостью уже 15 лет. Был случай, когда квартиру снимала семейная пара с ребёнком, который ушатал квартиру до уровня косметического ремонта, несовместимого по сумме с депозитом: вымазал всю мебель пластилином, изрисовал ВСЕ стены и пол. По словам родителей, они ребёнку ничего не запрещают. Был скандал. Мол, когда родите, тогда и поймёте, вы и так на нас заработали. С..ка, вы жильё в АРЕНДУ взяли. Вы - НАНИМАТЕЛИ, а не хозяева.
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3k
Денис Колосов Димыч Час назад
я возмещал всегда хозяевам, если косяк какой.
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6k
Pillin Alex Час назад
Заметил, что чем ниже цена аренды, тем больше неприятностей с арендаторами.
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−7
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