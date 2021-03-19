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Сдача жилья лишь на первый взгляд может показаться неплохим подспорьем к семейному бюджету. На деле порой приходится разгребать столько проблем, что сотню раз подумаешь, прежде чем отдашь кому-то в пользование свою квартиру или дом.
Среди квартирантов есть особенный класс людей, которые считают, что раз жилье чужое, к нему и отношение должно быть соответствующим, без пиетета. Однако даже эти товарищи все-таки пытаются поддерживать какой-никакой порядок в съемной квартире. Но встречаются и тотальные неряхи, после которых дом проще сжечь, чем отмывать и восстанавливать.
Женщина навестила своих квартирантов и пришла в ужас. Ее дом превратили в свалку мусора и - частично - в хлев. И хотя квартиранка уверяла, что они все уберут, в ее слова верится с трудом.
Видео будет полезно тем, кто собирается сдавать кровные квадратные метры.
Видео будет полезно тем, кто собирается сдавать кровные квадратные метры.
Кстати, реально удивляет хозяйка дома, которая даже в этой ситуации удержалась от использования нецензурной лексики.
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Метки: видео квартиранты неряхи сдача в аренду съем ужас
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твоя фамилия случаем не Греф или Сечин?
ну вот и у нас понемногу так же будет
пока эти бездомные всю это недвижимость с их владельцами внутри не спалят ))))
вопрос не к этой женщине конкретно... вопрос общий
>>Одно по ходу лишнее
ну я одновременно пользуюсь полушариями (хотя точно не уверен что их два, вскрытие покажет)
а вот эти раньте они одновременно спят на двух кроватях?
это не рациональное расходование ресурсов... и до добра человечество это не доведет