Среди квартирантов есть особенный класс людей, которые считают, что раз жилье чужое, к нему и отношение должно быть соответствующим, без пиетета. Однако даже эти товарищи все-таки пытаются поддерживать какой-никакой порядок в съемной квартире. Но встречаются и тотальные неряхи, после которых дом проще сжечь, чем отмывать и восстанавливать.