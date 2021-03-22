Дайвер нашел на дне озера рабочий iPhone и вернул его владелице

Дайвер нашел iPhone 11 на дне озера и, к своему глубочайшему удивлению, обнаружил, что тот все еще работает, хотя провел в воде шесть месяцев.
Клейтон Хелкенберг нашел телефон на дне озера в Харрисон-Хот-Спрингс, канадской провинции Британская Колумбия, и даже сумел созвониться с его владельцем. Помимо телефона дайвер нашел несколько пар солнцезащитных очков, стеклянные бутылки, зажигалки и прочий мусор. Он также нашел телефон-раскладушку, который, судя по всему, пролежал там много лет.
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Клейтон включил телефон после того, как почистил, и к собственному удивлению обнаружил, что тот прекрасно работает. Смартфон пролежал на дне озера шесть месяцев — владелица уронила его во время лодочной прогулки в сентябре 2020 года. «Мне удалось найти номер в телефоне и разыскать владельца. Нам удалось встретиться и воссоединить владелицу с ее телефоном», — сказал дайвер. «Я принес его домой, очистил от грязи, и он сразу включился, так что это было довольно круто», — добавил он.
iPhone 11 принадлежал жительнице Ванкувера Фатемех Годси. Ей пришлось уехать без телефона, поскольку сотрудники парка сказали ей, что найти его будет невозможно. Когда Клейтон и его жена Хизер связались с ней, она подумала, что ее разыгрывают друзья, но, когда паре удалось наконец убедить ее, девушка отправилась на место встречи, которое находилось в часе езды от нее, чтобы забрать телефон. «Сначала я была в полном шоке. Ко мне как будто бы вернулся телефон-зомби, потому что я уже полностью смирилась с пропажей», — добавила девушка.
Считается, что iPhone 11 остается водонепроницаемым на глубине до полутора метров примерно полчаса, но похоже, что в данном случае реальность превзошла ожидания даже самой компании Apple.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Остальные вон хавают и лайкают!
Жена отправила поплавать месячный айфон с борта AIDA в Атлантику, я даже примерные координаты дам..