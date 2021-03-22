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Дайвер нашел на дне озера рабочий iPhone и вернул его владелице

Дайвер нашел на дне озера рабочий iPhone и вернул его владелице (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 19:55
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Канада   видео   дайвинг   истории из жизни   находки   
1206
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Дайвер нашел iPhone 11 на дне озера и, к своему глубочайшему удивлению, обнаружил, что тот все еще работает, хотя провел в воде шесть месяцев.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Канада   видео   дайвинг   истории из жизни   находки   
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27  комментариев
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14k
homerchik 3 часа назад
хорошая попытка, маркетологи..
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1k
Сергей Борисов 5 минут назад
Ну ну =)
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40k
Соломей 36 минут назад
Знакомый чел,которому я кинул ссылку на этот пост,взоржал,у него мастерская по телефонам,сказал что айфон,такой же непроницаемый,как рулон туалетной бумаги, и возможно его можно было бы восстановить,если достали бы сразу и правильно просушили,и то не факт.
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5k
АлександрЧестный 38 минут назад
Ох уж эта реклама. Еще написали бы что на него звонили все это время (да да на глубине сигнал проходил). Если месяц в ведре с дист. водой месяц проживет я поаплодирую. Про давление на глубине и разницу (перепад) температур (когда нагретая емкость при охлаждении втягивает воду) молчу. Ну если он был запаян герметично в вакуумный пакет можно поверить. Реклама для тех кто не имеет даже малейшего понятия в технических аспектах (немного технического склада ума) и школьных знаний физики.
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1k
rr 50 минут назад
обоссаная реклама гнилого яблока
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737
Серый Мех Час назад
Странно, что не всплыл. Оно обычно всплывает вроде?
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41k
Митрий Час назад
Какой лютый п@здеж. Аж кровь из глаз и ушей пошла.
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966
Владимир 2 часа назад
Креативная реклама от Apple,прям сценарий к фильму получился.
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6k
B0n 2 часа назад
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10k
wilddewill 2 часа назад
Ага. Ну, на пару минут его хватит. При замене батареи, естественно. Хороший рекламный ход, особенно, учитывая заголовок. Как будто айфон пролежал полгода в солёной воде и сразу включился)))) ага.
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15k
Dr.CrAzY wilddewill Час назад
Не расчитан был рекламный ход на тех у кого мозги есть! ;)
Остальные вон хавают и лайкают!
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107
робт 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Taximaxi 3 часа назад
Хвастаются два рыбака.1й-я тут канделябр вытащил и свечи ещё горели!2й-а я мопед вытащил,а мотор ещё работает ! 1й-давай договоримся,я свечи потушу,а ты мотор заглуши ,а то на 3,14здёжь сильно смахивает.
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625
Шурман wilddewill 2 часа назад
Я просто думаю что его утопили недавно , чехол как новый да и сам ножик не пострадал от воды .
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10k
wilddewill Шурман 2 часа назад
Чехол, если из кожи, или, уж тем более, из современных материалов, ничего ему не будет. Сталь... тут без вариантов. Хорошая ножевая сталь веками может булькать. Рукоять... ну, если дерево, подразбухло немного наверное, если пластик.... думаю, тоже вопросов нет. Вы платы вроде паяете? Ну а я вот, изначально, слесарь. И ножи люблю.
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625
Шурман wilddewill 2 часа назад
Да я платы паяю , но на рыбалку хожу каждую неделю , это так сказать отдушина , мозги расслабляет .
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10k
wilddewill Шурман 2 часа назад
Рыбалка да. Сам захаживую время от времени. Релакс. Я то про ножи.... а рыбалка это вещь. Я, правда, не профессионал в области рыбалки. Так... Карасей половить на бамбуковую трёхколенку в заросшем пруду.... С комарами и летучими мышами над головой
и, неизменной, баночкой(6) пива
Но, хороший нож может очень долго быть под водой. Тину стереть и как новый))) А айфон не может.
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10k
Taximaxi Шурман 38 минут назад
А я воблеры часто нахожу. Смотрю,где весной ,или осенью мусор с камышом на берег выбрасывает и ногой разбрасываю. Компенсирую те,что сам посадил. Правда один раз утопленника так нашёл.
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705
Hard.NET 3 часа назад
Ненавязчивая такая реклама огрызка.....
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15k
Александр Сучков 3 часа назад
зачетная реклама говна!
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1k
Herr Mannelig 3 часа назад
Дайте адресок мужика, у меня к нему разговор есть.
Жена отправила поплавать месячный айфон с борта AIDA в Атлантику, я даже примерные координаты дам..
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38k
Прораб 3 часа назад
Это что, на днях в Австралии рыбаки нашли в желудке акулы айфон. Владельца акула сожрала 3 года назад, но айфон конечно же работал. Айфон торжественно возвращён наследникам сожранного. Наследники рыдая от счастья бегут в банк за кредитом на покупку нового айфона. Ура товарищи, покупайте айфоны!
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3k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Дичь какая))) у меня в унитазе прожил минут 15, не больше)))
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625
Шурман Vladimir Taranovich 3 часа назад
Не ври :) на глубине до 3х метров может прожить с учетом что тебе не пропихнули Х или 11-12 уже после замены лсд и наши умельцы как всегда забывают ставить ребро на клее типа и так сойдет :) у меня дочь ХС Макс утопила так пока я его искал он в ванной плавал минут 40 , достал протер и все , работает с 2018 года . Разбирал его и даже следов воды нет .
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1k
rr Vladimir Taranovich 44 минуты назад
да это реклама для дебиков типа шурмана, которых наепать как 2 пальца обоссать
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