Дайвер нашел на дне озера рабочий iPhone и вернул его владелице

iPhone 11 принадлежал жительнице Ванкувера Фатемех Годси. Ей пришлось уехать без телефона, поскольку сотрудники парка сказали ей, что найти его будет невозможно. Когда Клейтон и его жена Хизер связались с ней, она подумала, что ее разыгрывают друзья, но, когда паре удалось наконец убедить ее, девушка отправилась на место встречи, которое находилось в часе езды от нее, чтобы забрать телефон. «Сначала я была в полном шоке. Ко мне как будто бы вернулся телефон-зомби, потому что я уже полностью смирилась с пропажей», — добавила девушка.