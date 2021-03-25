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Как бывший спецназовец в одиночку спасает животных от браконьеров

Как бывший спецназовец в одиночку спасает животных от браконьеров (17 фото)

Автор:
25 марта 2021 18:04
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Браконьеры   Россия   алексей седой   животные   заповедник   истории   лоси   
379
17

Последние два года бывший офицер спецназа Алексей Седой живет в собственном частном заповеднике в лесу, посвящая все свое время спасению лосят. Хотя Алексей предпочитает не вспоминать о войнах своего прошлого, сейчас он оказался в эпицентре совершенно другой, но все же настоящей, незатихающей войны: войны с браконьерами, которые убивают 5 из каждых 11 лосят.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Браконьеры   Россия   алексей седой   животные   заповедник   истории   лоси   
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4  комментария
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1k
lekha-fil 2 часа назад
"...в собственном частном заповеднике..."??? Откуда взялся собственный частный заповедник.
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smakido 4 минуты назад
Мужик он крепкий и сильный, а глаза очень добрые! Пусть все задуманное им осуществится!
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Васильевна 18 минут назад
Вот тоже лосят спасают.

Ссылка youtu.be
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