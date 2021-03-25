Как бывший спецназовец в одиночку спасает животных от браконьеров

А пока, будь то рабочий день, выходной или праздник, зима, дождь или снег, Алексей остается предан своему делу и заботится о лосятах — готовит им молоко, нарезает и чистит ветки, и вообще делает все, что только может понадобиться зверятам. Когда Алексей берется за задачу кормить лосенка каждые четыре часа по 16-18 часов в день, он понимает, что без такого внимания и заботы животное просто не выживет. Вооружившись любовь и мужеством, Алексей взял на себя роль матери, отца, опекуна и защитника этих чудесных животных.