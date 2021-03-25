Как бывший спецназовец в одиночку спасает животных от браконьеров

Последние два года бывший офицер спецназа Алексей Седой живет в собственном частном заповеднике в лесу, посвящая все свое время спасению лосят. Хотя Алексей предпочитает не вспоминать о войнах своего прошлого, сейчас он оказался в эпицентре совершенно другой, но все же настоящей, незатихающей войны: войны с браконьерами, которые убивают 5 из каждых 11 лосят.
Благодаря щедрости неравнодушных людей Алексей смог собрать средства на строительство ограждения вокруг части заповедника, чтобы защитить лосей, на которых ведется охота. Главная мечта и конечная цель Алексея — построить хорошо охраняемый заповедник и центр спасения диких животных, куда люди со всего мира смогут приезжать и любоваться этими могущественными и прекрасными животными. Как говорит сам Алексей: «Не бывает невозможных задач». Но ему нужна помощь — как физическая, так и финансовая.
А пока, будь то рабочий день, выходной или праздник, зима, дождь или снег, Алексей остается предан своему делу и заботится о лосятах — готовит им молоко, нарезает и чистит ветки, и вообще делает все, что только может понадобиться зверятам. Когда Алексей берется за задачу кормить лосенка каждые четыре часа по 16-18 часов в день, он понимает, что без такого внимания и заботы животное просто не выживет. Вооружившись любовь и мужеством, Алексей взял на себя роль матери, отца, опекуна и защитника этих чудесных животных.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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