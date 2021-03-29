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Главный гаджет СССР: что еще умела «Электроника ИМ-02», кроме как ловить волком яйца

Главный гаджет СССР: что еще умела «Электроника ИМ-02», кроме как ловить волком яйца (13 фото)

Автор:
29 марта 2021 05:55
Метки: СССР   игры   интересное   электроника   
629
13
В 1984 году на прилавках советских магазинов появилась электронная игра «Электроника ИМ-02», она же «Ну, погоди!» или «Волк ловит яйца». К началу 90‑х о такой мечтали все дети страны. Многие считают, что это устройство разработали в СССР, но это не так. А вот другие модификации «Электроники» — заслуга отечественных умельцев, пусть ничего сложного в этом и не было.
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Метки: СССР   игры   интересное   электроника   
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НиколайМеркурианский Час назад
Я помню ходило поверье, что если наберешь 1000 очков, то игра покажет мультик. Один раз я набрал и это был для меня шок! Мультика не было, наверное не качественная игра попалась ...
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3BE3DA4ET 59 минут назад
Название поста - не пришей ничего ни к чему..
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maloy Час назад
Автор молодец. Научился писать заголовки из жёлтой прессы))
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Sergey Pankratov maloy Полчаса назад
"Ловить волком яйца" - это даже для жёлтой прессы авангардизм!
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