Кое-что об "авианосце", закопанном в крымскую землю

В самом конце испытательной полосы в 90 метров поперёк неё на высоте 2,5 метра подвешивался толстый нейлоновый канат, к каждому концу которого были прикреплены уложенные вдоль полосы якорные цепи списанного вертолётоносца "Москва", каждая длиной 300 метров и весом 40 тонн. Если финишёр не срабатывал, этот клюв цеплялся за канат и волочившиеся цепи быстро останавливали тележку. Это устройство называли "Анаконда".



Арофинишёры для строившегося "Варяга" испытывались один за другим. Но в 1991 году "Анаконда" показала свой нрав. 6 сентября при испытаниях очередного финишёра для "Варяга" произошло вот что. После старта тележки с максимальной массой и конечной скоростью 70 м/сек все поняли, что зацепа за тормозной трос не произошло и по всем внешним признакам сработала "Анаконда" - над бетонной полосой поднялись тучи пыли. Однако при проведении накануне работ на штурмовиках Су-25 фрагмент конца якорной цепи длиной 3-4 метра, мешавший проезду спецтранспорта, был свернут в обратном направлении. В процессе пробега тележки цепь была полностью вытравлена за тележкой, и когда бегущая волна усилия достигла упомянутого фрагмента цепи, сработал "эффект хлыста" - вы щёлкали когда-нибудь плёткой, пусть и самодельной?



В американских боцманских книгах, фигурирует термин «взрыв цепей». Вот это и произошло на "Нитке". По восходящей траектории, на огромной скорости разрушенные фрагменты цепи устремились в сторону старта.



Четыре из них в створе 30 грд. на расстоянии 300 метров от взрыва нашли свои цели: один их них на высоте 6-7 метров буквально прошил радиопрозрачный шар-обтекатель и зеркало метеолокатора, второй - прошел сквозь домик-кунг испытателей на высоте 0,5 м., превратив в опилки мебель, не меньшую опасность представляли фрагменты цепи, прошедшие в 1,5-2,0 м. от стоявших на старте слесарей – удар пришелся в ходовую часть компрессора, развернув его на 90 град. Наибольшей кинетической энергией обладал фрагмент из двух звеньев цепи , весом в 80 кг. летевший по восходящей траектории , целью которого на высоте 6-7 м. было здание контрольно-диспетчерского пункта.



Никого не убило, но испытания были прерваны. Как оказалось - навсегда, август-то 91-го уже состоялся.



Текст получается огромным, пора закругляться. Украинскому флоту НИТКА была не нужна. По межгосударственному соглашению на ней продолжали тренироваться российские лётчики, за соответствующую денежку конечно. Пример Байконура заразителен. Однако отношения между Россией и Украиной всё ухудшались. В 2013 году соглашение было расторгнуто, тем более, что в тот год впервые взлетели самолёты с новой российской "Нитки" - в Ейске.



Однако 2014-й внёс свои коррективы: крымская НИТКА после модернизации будет использоваться для тренировок лётчиков, а ейская для различных исследовательских работ.



При написании статьи использованы воспоминания одного из создателей "Нитки" Е. Шолкова.