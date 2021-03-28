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Кое-что об "авианосце", закопанном в крымскую землю

Кое-что об "авианосце", закопанном в крымскую землю (9 фото)

Автор:
28 марта 2021 20:00
Сообщество : Жить в России
Метки: ВВС России   Крым   Россия   авиация   интересные факты   история   
1563
9
В американских боцманских книгах, фигурирует термин «взрыв цепей». Вот это и произошло на "Нитке"
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Метки: ВВС России   Крым   Россия   авиация   интересные факты   история   
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8  комментариев
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18k
Luc72 2 часа назад
На днях только показывали по телеканалу Звезда, точно не помню как называется этот цикл передач, там из выпуска в выпуск то про танки, то про вертолеты... на днях как раз была передача про авианосцы, как раз этот сухопутный трамплин показывали в действии, как его геометрию изгиба подбирали...
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774
шурик 2 минуты назад
Спасибо за интересную статью !
Был там с экскурсией в 1996 году .
Масштабы поразили .
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12k
Yasen_Perec 4 минуты назад
Проще сажать самолёт на воду, а потом вылавливать его. Всё равно при большой волне он на палубу не сядет.
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4k
tamin 2 часа назад
Интересно, а почему о таких интересных вещах не рассказывают? Все равно потенциальный противник уже знает как я понял. Интересно же
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46k
Albert GER tamin 59 минут назад
В смысле не рассказывают где?
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31k
Alex 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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27k
АнтонПолднев 2 часа назад
Познавательно. Зеленуха конечно
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