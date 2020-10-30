Без макияжа и запросов: самые натуральные девушки из глубинок

Накаченные губы, груди, ягодицы и прочие "доработки" собственного тела - это не про них. Героини данного поста живут в экологически чистых условиях, что невероятно положительно сказывается на их внешности.
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Да и само заглавие - чушь!
То что без макияжа, условно согласен...
То что без запросов... Баба без запросов, это как восход солнца без солнца...
Кстати, как минимум на 15-й фотке, это не "глубинка", это банальные дачи.
Я не разбираюсь в фотошоп и всяких других прогах, но, по моему, все естественно.
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