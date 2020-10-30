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Без макияжа и запросов: самые натуральные девушки из глубинок

Без макияжа и запросов: самые натуральные девушки из глубинок (20 фото)

Автор:
30 октября 2020 21:48
Метки: без макияжа   девушки   деревня   красота   лето   природа   село   
2107
20
Накаченные губы, груди, ягодицы и прочие "доработки" собственного тела - это не про них. Героини данного поста живут в экологически чистых условиях, что невероятно положительно сказывается на их внешности.
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Метки: без макияжа   девушки   деревня   красота   лето   природа   село   
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
без запросов , из глубинки ? ну-ну
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5k
Крот Hallo FreeSpace 52 минуты назад
Да этот мудень всегда так делает, надёркает фоток из инета, придумает к ним свою историю и выдаёт за правду...
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776
Alex Belarus 4 минуты назад
4, 7 и ещё некоторые - постановочные фото моделей профессиональными фотографам (тот же Андрей Лукас и пр.).
Да и само заглавие - чушь!
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753
Михайил 13 минут назад
Бу-га-га...
То что без макияжа, условно согласен...
То что без запросов... Баба без запросов, это как восход солнца без солнца...
Кстати, как минимум на 15-й фотке, это не "глубинка", это банальные дачи.
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145
Pi11igrim 24 минуты назад
Несколько лишних
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44k
Albert GER Полчаса назад
половине этих девчонок и 16 нет..
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9k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Девушки красивые...
Я не разбираюсь в фотошоп и всяких других прогах, но, по моему, все естественно.
Мне понравилось.
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12k
Владислав Грецов 47 минут назад
есть очень даже но насчет запросов....я не был бы так уверен....
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930
Kruma 50 минут назад
дрочеры - на первый, второй расчтайсь! быстро! ;)
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16k
babuby Час назад
Кто-ж тебе, дурачку, сказал что без запросов!? Если в глубинке возможностей меньше, то это совсем не означает что у них меньше запросов!
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