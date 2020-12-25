"Самый одинокий слон в мире" впервые за много лет влюбился

История слона по кличке Кааван никого не оставит равнодушным. Этот слон пережил ужасное отношение людей, жизнь в плохих условиях, смерть возлюбленной, после чего он много лет тосковал.. Лишь недавно жизнь Каавана заиграла новыми красками - он впервые за несколько лет заинтересовался самкой.
История 35-летнего слона по кличке Кааван (Kaavan) - целая драма, которая никого не оставит равнодушным. Он родился на Шри-Ланке, но в 1985 году его передали в Пакистан. Через пять лет к Каавану подселили самку по кличку Сахели, с которой у слона случилась любовь. Однако, в 2012 году самка скончалась от заражения крови, и Кааван впал в глубокую тоску. Бедняга отказывался от еды, и мог часами качать головой от печали. Кроме того, его плохо кормили, держали в кошмарных условиях и изоляции от других слонов, заставляя выступать на потеху публике..
Лишь спустя пять лет в жизни Каавана случилось чудо, и помогла ему певица Шер. Певица организовала спасательную операцию слона, и перевезла его в в камбоджийский заповедник Kulen Prum Tep. Здесь, впервые за много лет, Кааван начал общаться с другими слонами, чему был безмерно рад. Кроме того, слон заинтересовался одной из самок, которая живет в вольере по соседству с ним. Эти новости не могли не обрадовать смотрителей!
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Пока что Кааван живет в отдельном вольере - ему необходимо привыкнуть к новой обстановке, сородичам, а также излечиться от травм прошлого. Через некоторое время его переселят в общий вольер, где он сможет встретиться с той самой самкой. "Каавана называют самым одиноким слоном в мире. Но он больше не одинок... Команда зоозащитников смогла перевезти его в наш заповедник, и мы очень надеемся, что у него обязательно появятся маленькие слонята," - говорит министр окружающей среды Камбоджи, Нет Пхеактра.
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