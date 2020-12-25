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"Самый одинокий слон в мире" впервые за много лет влюбился

"Самый одинокий слон в мире" впервые за много лет влюбился (4 фото)

Автор:
25 декабря 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории   природы   слоны   фото   
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История слона по кличке Кааван никого не оставит равнодушным. Этот слон пережил ужасное отношение людей, жизнь в плохих условиях, смерть возлюбленной, после чего он много лет тосковал.. Лишь недавно жизнь Каавана заиграла новыми красками - он впервые за несколько лет заинтересовался самкой.
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истории   природы   слоны   фото   
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