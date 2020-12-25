"Самый одинокий слон в мире" впервые за много лет влюбился

История 35-летнего слона по кличке Кааван (Kaavan) - целая драма, которая никого не оставит равнодушным. Он родился на Шри-Ланке, но в 1985 году его передали в Пакистан. Через пять лет к Каавану подселили самку по кличку Сахели, с которой у слона случилась любовь. Однако, в 2012 году самка скончалась от заражения крови, и Кааван впал в глубокую тоску. Бедняга отказывался от еды, и мог часами качать головой от печали. Кроме того, его плохо кормили, держали в кошмарных условиях и изоляции от других слонов, заставляя выступать на потеху публике..