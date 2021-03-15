В Сети появился ролик, в котором несколько людей в шумном и узком "помещении" играют в хоккей. И все бы ничего, если бы это происходило в каком-нибудь ангаре, а не на борту военного самолета Ан-24 "Руслан".





Если верить СМИ, здесь нет места армейскому юмору - все серьезно. На днях в Тверь с проверкой должен приехать министр обороны Сергей Шойгу, и руководство военного аэродрома Мигалово таким экстраординарным способом решило удивить большого начальника и большого любителя хоккея.