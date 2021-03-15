Ходят слухи, что таким образом они хотят удивить министра обороны, а заодно установить рекорд Гиннеса.
В Сети появился ролик, в котором несколько людей в шумном и узком "помещении" играют в хоккей. И все бы ничего, если бы это происходило в каком-нибудь ангаре, а не на борту военного самолета Ан-24 "Руслан".
Если верить СМИ, здесь нет места армейскому юмору - все серьезно. На днях в Тверь с проверкой должен приехать министр обороны Сергей Шойгу, и руководство военного аэродрома Мигалово таким экстраординарным способом решило удивить большого начальника и большого любителя хоккея.
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Если верить переписке военнослужащих, которые сами до последнего верили, что это такая шутка, сначала их и рабочих со стороны ("специалистов по льду") направили обшивать фанерой пол самолета АН-22 "Антей". Однако это воздушное судно оказалось слишком узким для хоккейного матча, и тогда со спецзадания сняли транспортник АН-24, на борту которого и установили хоккейную коробку.
Утверждается, что "Руслан" со льдом взлетел и военнослужащие "на ходу" опробовали качество проделанной работы. Самолет пролетел 500 километров и приземлился на аэродроме Сеща в Брянской области.
Между тем, анонимный источник сообщает, что военные и в самом деле решили провести хоккейный матч на высоте 10 000 метров, чтобы он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Ходят слухи, что на борту "Руслана" играть будет сам Владимир Путин. Но вот это уже, конечно, совсем "Панорама". Не могут же они...
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