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Российские военные залили каток на борту Ан-124 и сыграли в хоккей во время полета

Российские военные залили каток на борту Ан-124 и сыграли в хоккей во время полета (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 11:05
Сообщество : Военное
Метки: Ан-124 Руслан   видео   каток   курьез   рекорд   хоккей   
1682
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1

Ходят слухи, что таким образом они хотят удивить министра обороны, а заодно установить рекорд Гиннеса.

Источник:

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Метки: Ан-124 Руслан   видео   каток   курьез   рекорд   хоккей   
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19  комментариев
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
За чей счет, этот дебилизм?
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114
пух 11 минут назад
Самолёт должны сопровождать стерхи , иначе Шойга этот прогиб не одобрит
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7k
costa 53 минуты назад
В качестве рекламы - ок, прикольно. Шейхам там каким нибудь продать. Но если это сделано чтоб впечатлить папика или от балды - то можно и посадить кого-нибудь за растрату.
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164
Олег Пальчик costa 7 минут назад
Растрату чего? Это армия. Там люди не должны бездельничать, а самолёты простаивать.
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1k
Максим Алтадуков 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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−13
Алексей 58 минут назад
Опять денег бюджетных девать некуда? Когда же вымрут наконец совки в голове и управлять будут исходя из эффективности и рациональности?
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12k
Serg2001 59 минут назад
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1k
Hallo FreeSpace 59 минут назад
а нахрена ?
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6k
klop Час назад
"Ходят слухи", "Если верить переписке военнослужащих", "Между тем, анонимный источник сообщает" вы мне предлагаете верить разным слухам? Fishki в бабки на лавочке превратился. Некоторым комментаторам я смотрю пора уже спицы покупать.
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2k
Нескучный сад Час назад
Интересно, а сколько стоит час полёта такого гиганта? И насколько обоснованно ТАК тратить государственные деньги?
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287
Youtube's Best Channel Час назад
Эту страну не noe6guть, она noe6guт саму себя.
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7k
TheDimking Час назад
Ходят слухи, что таким образом они страдают х_йней.
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84
робт 2 часа назад
б*ля
я то думал в 2021г не осталось людей не знающих о существовании искусственного льда, ну а "переписочки" как обычно рассчитаны на совсем конченных мудаков

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360
Игорь Иванов 2 часа назад
звиздешь и провокация
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312
Алексей 2 часа назад
Когда техника не твоя, почему-то возникает желание забивать микроскопом гвозди.
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10k
Евгений 2 часа назад
И нах*я?
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1k
ALEX 2 часа назад
Когда коту нечего делать он ...

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