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Женские измены: признания, предательства и цинизм

Женские измены: признания, предательства и цинизм (16 фото)

Автор:
22 декабря 2020 13:39
Метки: девушки   женщина   измена   история   отношения   рассказ   семья   
4359
16
Героини этой подборки не заслуживают даже капли уважения, так как находясь в отношениях, ходили "налево". Есть способ быстро вычислять таких женщин и держаться от них подальше?
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Метки: девушки   женщина   измена   история   отношения   рассказ   семья   
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234
insaider 2 часа назад
Женские измены: признания, предательства и цинизм
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10k
Денис 2 минуты назад
Женские измены: признания, предательства и цинизм
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2k
Александр 17 минут назад
Меня другое удивляет. Кому нужны подобные совершежнно безмозглые шлюхи в жены? Да с ними и просто трахнуться в падлу. Разве что спьяна. Нет господа, олень он и в Африке олень. Вот отсюда и эти шлюшонки с претензиями.
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26k
Aleksandr Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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6k
Vampire 38 минут назад
Было по молодости: подруга (думал, что друзья) подает на алименты, говорю ей, мол, знаешь что не права, что если хочешь найду я этого папу и никуда он не денется... Она в ответ: "- Тот урод и даром не нужен, а у тебя самая большая зарплата среди знакомых. Хочу алименты с тебя."
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160
azuver 48 минут назад
Лишний раз убеждаюсь ,что у некоторых баб в голове солома.
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622
фхранцуз 51 минуту назад
читаю и прям бесят! вот поэтому я не женат
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12k
Пумба 53 минуты назад
Женские измены: признания, предательства и цинизм
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1k
Леонид 56 минут назад
Анегдот вспомнил- В момент интима с любовником приходит муж домой, и жена начинает молиться богу что бы муж не заметил , бог ей говорит если сейчас я сделаю так что он сразу уйдёт в туалет то смерть твоя будет в воде, женщина соглашается, муж в туалет , любовник за дверь. Идёт время женщина помнит условия и живёт очень аккуратно исключая риски. И вот через несколько лет выигрывает кругосветный круиз на океаническое лайнере. Думает - из за меня одной не будет ведь бог всех топить. ороче плывут неделю , отдыхают, и тут бац тонуть начинают, бабёнка опять молиться типа бог зачем из за меня одной столько людей губишь? Бог отвечает- Э нет я вас бл.дей 10 лет со всей земли собирал.
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1k
Мистер Фикс Час назад
Единственно кого жалко - женщину, у которой после насилия поехала кукуха. Остальные типичные розетки
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Женские измены: признания, предательства и цинизм
Женские измены: признания, предательства и цинизм
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5k
SSD Час назад
Даже комментировать не хочется рассказы этих *лядей... Противно читать.
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