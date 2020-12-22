Женские измены: признания, предательства и цинизм

Героини этой подборки не заслуживают даже капли уважения, так как находясь в отношениях, ходили "налево". Есть способ быстро вычислять таких женщин и держаться от них подальше?
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