И премия "Вор года" присуждается москвичу, который посетил вместе со своей девушкой секс-шоп. Пока его избранница разговаривала с продавцом, мужчина стащил эрекционное кольцо. Сотрудники магазина обратились в полицию и теперь вора ищут. Самое забавное то, что перед тем как стащить аксессуар, вор посмотрел в камеру.
Весьма необычная кража произошла в Москве. Парочка выбрала несколько тюбиков смазки на пять тысяч рублей, и пока девушка разговаривала с консультантом, её мужчина стащил со стойки эрекционное кольцо. При этом вор посмотрел прямо в камеру. По оценкам сотрудников секс-шопа, ущерб от кражи составил 1300 рублей. Сейчас покупателей ищет полиция.
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Причина такого поступка тоже пока не ясна. Может быть мужчина стеснялся купить это при своей девушке, или у него просто закончились деньги, а экспериментов хотелось.
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бюджета не хватило - поэтому и взял в прокат.
Двух сердец одно решенье
-Почему?
-Кольцо с..здил!
Может хозяева и обратились с заявлением, но за ущерб в 1 300 никто даже пальцем не пошевелит. Это даже не уголовка, а административка.