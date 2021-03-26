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Москвича разыскивает полиция за то, что он украл в секс-шопе эрекционное кольцо

Москвича разыскивает полиция за то, что он украл в секс-шопе эрекционное кольцо (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 15:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Юмор   жить в Росси   интересное   кража   секс-шоп   фото   
1303
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И премия "Вор года" присуждается москвичу, который посетил вместе со своей девушкой секс-шоп. Пока его избранница разговаривала с продавцом, мужчина стащил эрекционное кольцо. Сотрудники магазина обратились в полицию и теперь вора ищут. Самое забавное то, что перед тем как стащить аксессуар, вор посмотрел в камеру.

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Метки: Москва   Юмор   жить в Росси   интересное   кража   секс-шоп   фото   
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20  комментариев
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43k
ПАРДОНТЕ 2 часа назад
преступление века. ищут пожарные, ищет милиция))))
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12k
Роберт Шекли 8 минут назад
Оперативники не сразу поняли, что в их сети попался один из участников банды Кибальчича
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41
Liberman 21 минуту назад
они снимали порно-"Властелин колец" а это реквизит по сценарию),
бюджета не хватило - поэтому и взял в прокат.
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14k
vikklu Полчаса назад
Не знаю, стеснялся он или нет, но если его поймают, то смазка ему точно понадобится.
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7k
Кенвуд 42 минуты назад
У ворованного эффект мощнее сантиметра на 3
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568
Гарик 47 минут назад
На пятак набрать вазелина и тырануть бабуйню за 1300, клептоман походу.
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278
cana61s 49 минут назад
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2k
vbifyz 59 минут назад
Обязательно найдут! Это же не лярд бюджетный!
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5k
кот базилий Час назад
Не сможет снять, так как ворованое.
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5k
Серега Час назад
Он думал что это эспандер - еще удвивился, зачем оно тут висит, вот и решил убрать. :)
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76
vtoroyshans 2 часа назад
вот такой же шалунишка https://Youtu.be/ZHU6m5asV3Qhttps://Youtu.be/ZHU6m5asV3Q
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1k
Йожык 2 часа назад
Эрекционное кольцо- не простое украшенье
Двух сердец одно решенье
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12k
Serg2001 Йожык 2 часа назад
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10k
Artem 2 часа назад
-Криминальная кличка - Бильбо Бэгинс.
-Почему?
-Кольцо с..здил!
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1k
Тимур Экгардт 2 часа назад
Я то думал, чего это по улицам ездят машины с мигалками, вертолёты летают... Это ловят опасного рецидивиста с вялой шишкой!
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11k
Хреноффф 2 часа назад
Зачем я это загуглил...
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88k
сапер Водичка 2 часа назад
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
в основном хочется пожалеть
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8k
harlamov 2 часа назад
Честно говоря не думаю что полиция будет его искать.
Может хозяева и обратились с заявлением, но за ущерб в 1 300 никто даже пальцем не пошевелит. Это даже не уголовка, а административка.
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60
Алексей 2 часа назад
Последнее забрал. Знает толк в популярных гаджетах.
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