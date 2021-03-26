И премия "Вор года" присуждается москвичу, который посетил вместе со своей девушкой секс-шоп. Пока его избранница разговаривала с продавцом, мужчина стащил эрекционное кольцо. Сотрудники магазина обратились в полицию и теперь вора ищут. Самое забавное то, что перед тем как стащить аксессуар, вор посмотрел в камеру.