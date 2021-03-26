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Сказочное везение: жительница Бразилии оказалась в центре перестрелки

Сказочное везение: жительница Бразилии оказалась в центре перестрелки (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 14:17
Сообщество : Криминал
Метки: бразилия   видео   грабитель   магазин   перестрелка   повезло   полицейский   
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В бразильском городе Сан-Луис посетившая магазин женщина попала на линию огня. Посетительнице торговой точки не повезло оказаться в центре перестрелки между грабителем и полицейским в штатском.

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Метки: бразилия   видео   грабитель   магазин   перестрелка   повезло   полицейский   
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12  комментариев
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36k
dima423 Час назад
ну вот что бывает когда оружие есть у всех...бандитов это не останавливает чето нифига... а вот простые люди могут пострадать только впуть)
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9k
lon 14 минут назад
Кино прям !
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88k
сапер Водичка 22 минуты назад
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8k
Васильевна Полчаса назад
Охренеть! Не повезло и повезло одновременно. Реально повезло, что не зацепили.
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3k
Rubiroid_47 37 минут назад
Пи*здец у них там дикий запад.
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12k
Serg2001 52 минуты назад
Не поеду в Бразилию...
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Нанук Паналык Час назад
Пацаны шустрее среагировали!Видать не впервой!
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