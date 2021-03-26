Сказочное везение: жительница Бразилии оказалась в центре перестрелки

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В бразильском городе Сан-Луис посетившая магазин женщина попала на линию огня. Посетительнице торговой точки не повезло оказаться в центре перестрелки между грабителем и полицейским в штатском.
Выждав момент, женщина бросилась на пол и спаслась. Страж правопорядка и грабитель продолжили палить друг в друга, пока налетчик наконец не сбежал.
Вскоре полицейские арестовали нападавшего. Оказалось, что задержанный преступник ранее ограбил несколько торговых точек в этом районе вместе с подельником.
Вскоре полицейские арестовали нападавшего. Оказалось, что задержанный преступник ранее ограбил несколько торговых точек в этом районе вместе с подельником.
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