Сказочное везение: жительница Бразилии оказалась в центре перестрелки

Выждав момент, женщина бросилась на пол и спаслась. Страж правопорядка и грабитель продолжили палить друг в друга, пока налетчик наконец не сбежал.



Вскоре полицейские арестовали нападавшего. Оказалось, что задержанный преступник ранее ограбил несколько торговых точек в этом районе вместе с подельником.