Австралийская бабуля отбила свою сумку у грабителя и сделала ему больно

Камера наблюдения запечатлела практически всю битву от начала до конца. Бабушка боролась как лев, и сумала отвоевать свое добро. После поединка она неспешно поднялась и вернулась в бар.

Уже после старушка сообщила, что действовала импульсивно и безрассудно, т.к. силы были явно неравны. На ее теле остались ссадины и ушибы, а еще возможно сломано ребро. Однако есть и плюсы этой ситуации: во-первых, бабушке удалось вернуть свое имущество. Во-вторых, вора нашли и он предстанет перед судом. А еще, возможно, будущие преступники побоятся вступать в конфликт с пожилыми леди. Кто знает, насколько серьезно они могут разозлиться, если взять их вещи без уважения?!