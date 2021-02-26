FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2487 постов • 1033 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Австралийская бабуля отбила свою сумку у грабителя и сделала ему больно

Австралийская бабуля отбила свою сумку у грабителя и сделала ему больно (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 20:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Австралия   бабушка   видео   грабитель   наказала   украл сумку   
1155
3
1
Пожилые люди - идеальная жертва для грабителей. Как правило, они медлительны, неповоротливы и слишком малосильны, чтобы тягаться с преступником. Однако эта проверенная система иногда дает сбои. И на проруху, как говорится, находится своя старуха.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Австралия   бабушка   видео   грабитель   наказала   украл сумку   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
vikklu Час назад
Тупой осёл не подумал, шо бабулька, выросшая среди смертельных пауков и медуз, не такая уж лёгкая добыча будет. Мигрантишко из третьего мира, наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Barachek_Obachek 19 минут назад
Бедные Австралийцы. И так у них полно гадов разных, так ещё и грабители есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ss 24 минуты назад
Так это ж Австралия! Ему ещё повезло, что она не выкинула пару щупалец и не воткнула в него ядовитые жвала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vaskon Полчаса назад
А тётка отряхнулась и пошла дальше отмечать! Австралия блин!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Мойша Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кира Полчаса назад
Ай, молодец бабуля! Ибо нефиг!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Тудаблин Полчаса назад
у ней силы уже не те, раньше в гнездо уносила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий 38 минут назад
не в тот район попал, парниша
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu 43 минуты назад
аwуеть, грабитель, не смог от бабки убежать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы Это все российское: чем радуют современные народные умельцы Это Австралия: эпичная драка кенгуру возле паба Это Австралия: эпичная драка кенгуру возле паба В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы Австралийка с риском для жизни бросилась в штормовой океан, чтобы спасти бочки с пивом Австралийка с риском для жизни бросилась в штормовой океан, чтобы спасти бочки с пивом Австралию накрыло "мышиным апокалипсисом" Австралию накрыло "мышиным апокалипсисом" Видео: профессиональный ловец змей с трудом обезоружил ядовитую рептилию Видео: профессиональный ловец змей с трудом обезоружил ядовитую рептилию
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

662842



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
2
122
NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении
Работа автомеханика полна неожиданностей
2
157
Работа автомеханика полна неожиданностей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ледяная шуба: причины намерзания льда и снега в морозильной камере
0
8
Ледяная шуба: причины намерзания льда и снега в морозильной камере
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
0
42
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#картинки#авто аварии#кино#актеры#забавно#собака#комментарии
#фото#факты#животные#аварии#Россия#приколы#подборка#СССР#абсурд#настроение
#интересно#интересное#дтп#люди#знаменитости#Разное#автомобили#сша#дети#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться