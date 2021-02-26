Австралийская бабуля отбила свою сумку у грабителя и сделала ему больно

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Пожилые люди - идеальная жертва для грабителей. Как правило, они медлительны, неповоротливы и слишком малосильны, чтобы тягаться с преступником. Однако эта проверенная система иногда дает сбои. И на проруху, как говорится, находится своя старуха.
Пожилая дама отмечала свой день рождения в баре «Пимпама» в Австралии, но не ожидала, что финал вечера будет таким зажигательным и опасным.
Среди посетителей бара оказался 42-летний мужчина, который обратил внимание на свободно лежащую на стуле сумку хозяйки вечера. В заведении было шумно, играла музыка, присутствующие развлекались и, казалось, никто не заметит исчезновения этой вещицы. Но не тут-то было. Бабушка мигом заметила, как незнакомец схватил ее сумку и бросилась за ним как была - босиком. Добежав до парковки, старушка нагнала негодяя, повалила его на землю и стала бороться за свою собственность.
Камера наблюдения запечатлела практически всю битву от начала до конца. Бабушка боролась как лев, и сумала отвоевать свое добро. После поединка она неспешно поднялась и вернулась в бар.
Уже после старушка сообщила, что действовала импульсивно и безрассудно, т.к. силы были явно неравны. На ее теле остались ссадины и ушибы, а еще возможно сломано ребро. Однако есть и плюсы этой ситуации: во-первых, бабушке удалось вернуть свое имущество. Во-вторых, вора нашли и он предстанет перед судом. А еще, возможно, будущие преступники побоятся вступать в конфликт с пожилыми леди. Кто знает, насколько серьезно они могут разозлиться, если взять их вещи без уважения?!
Уже после старушка сообщила, что действовала импульсивно и безрассудно, т.к. силы были явно неравны. На ее теле остались ссадины и ушибы, а еще возможно сломано ребро. Однако есть и плюсы этой ситуации: во-первых, бабушке удалось вернуть свое имущество. Во-вторых, вора нашли и он предстанет перед судом. А еще, возможно, будущие преступники побоятся вступать в конфликт с пожилыми леди. Кто знает, насколько серьезно они могут разозлиться, если взять их вещи без уважения?!
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