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Что хотел сказать капитан застрявшего в Суэцком канале судна, когда рисовал маршрутом пенис

Что хотел сказать капитан застрявшего в Суэцком канале судна, когда рисовал маршрутом пенис (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 10:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   видео   египет   капитан   контейнеровоз   нефть   пенис   суэцкий канал   
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Сухогруз грузовой компании "EverGreen", устроивший пробку в Суэцком канале, начал хулиганить задолго до того, как сел на мель. В сети появились данные трекинговых служб, на которых ясно виден маршрут контейнеровоза "Ever Given". Путь этот вырисовывается в фаллос.

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Метки: 360подмосковье   видео   египет   капитан   контейнеровоз   нефть   пенис   суэцкий канал   
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28  комментариев
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
Да ничего он не холет сказать. он ожидал входа в канал и так развлекался. и никто бы не заметил если бы он далее не этот случай.
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−1
koltuseste 3 минуты назад
проделки пуя,не иначе ...
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2k
Виталий Касандров 18 минут назад
Махмуд! У гостя контейнеровоз застрял.
Вижу, барин. На мель сел. И масло в двигле менять надо.
За сколько сделаешь?
За день сделаю.
А за два?
Ну… За… Сделаем и за два.
А за пять дней?
Ну, ежели постараться можно и за пять.
А за десять?
Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен хомо сапиенс!
Бери помощников, но чтобы не раньше!
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63k
Максим 22 минуты назад
Да путинская мурзилка этот капитан.. Он хотел написать, - пользуйтесь Сев-мор путем, гады! Но получилось вот это))
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6k
Marlboro 23 минуты назад
Хорошо что таксисты, ожидая в пробке не делают такого маневра :) хотя когда глядишь на счетчик, то виртуально он так и сделает :)
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3k
Артур Гевондян Полчаса назад
а не попутали узкий канал с открытым морем?
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3k
Илья Артур Гевондян Полчаса назад
Естественно. В самом канале так не поплавать.
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2k
Свет в темноте 48 минут назад
капитан конкретно на работу х...й забил
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60
Ярослав Мовчун Час назад
Очень четко показал - все ваши технологии, стартапы, айти и блокчейн сейчас вертятся на х..ю, а судьба вашей торговли зависит от экскаватора (условно), который откапывает судно
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283
Сергей Час назад
в свете теорий заговоров, мне подумалось, что эта ситуация провокация для постройки альтернативного канала. Уж очень много зависит от Суэцкого канала и от лиц, которые его контролируют.
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63k
Максим Сергей 21 минуту назад
альтернатива сев-мор путь России)) там на мель не сядешь
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283
Сергей Максим 10 минут назад
помешает политическая составляющая, я так думаю
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3k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Что хотел сказать? "Куй вам, а не пластмасса из Китая!"
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567
Антон 2 часа назад
Я бы даже сказал не просто пенис, а пенис рядом с опой
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17k
babuby 2 часа назад
Если предположить что все контейнеры на судне забиты видеокартами, то картина складывается!
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14k
Alex ASK 2 часа назад
Рисовал-то "Ever Given", а поперёк раскорячился "Ever Green".
Больше 4х букв не осилил что-ли?
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6k
Михаил Филиппов Alex ASK 2 часа назад
это одно и тоже судно. в регистрах только
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3k
Vladimir Taranovich Alex ASK 2 часа назад
Ever Green - это компания, владеющая судном.
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1k
Andrejs Alex ASK Полчаса назад
Ever Given - название судна

Ever Green - название компании владеющее судном
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Капитан хотел сказать, что вертел он и этот канал и эту баржу.
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5k
радик геннадиевич 2 часа назад
тёща там живет наверное поблизости евойная
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598
Шурман 2 часа назад
Ну вот теперь хозяева этого судна будут таких шиздюлей получать что мама не горюй , они пол Европы и Штатов оставили без грузов .
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598
Шурман Ertin Час назад
Порты Антверпена и Роттердама не получат свои грузы , хозяива грузов их ждут , порты Гамбурга . Это вам не пол Европы ? вы порт Антверпена хоть раз в жизни видели ? я там рыбачу каждые выходные и вижу какие суда проходят .
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1k
Ertin Шурман 59 минут назад
То есть пол у Европы - это Антверпен и Роттердам. Понял, спасибо. А вот, к примеру, Ливерпуль или Брюссель там - это что?
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1k
Алексей Ertin 36 минут назад
Ну как бы да. Антверпен и Роттердам это половина грузооборота европейских портов. Ливерпуль и Брюссель это мелочь пузатая по сравнению с ними.
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1k
Ertin Алексей Полчаса назад
Это да. Брюссельский порт как бы маловат - я бы даже сказал, вообще незаметен на фоне упомянутых гигантов. Но вопрос всё же о другом: это стена, потолок или перегородка?
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598
Шурман Алексей 53 секунды назад
Послушай Брюссель здесь не приделах , порт Гента и Антверпена это ключевые порты . В Брюсселе перевалка сухогруза , Антверпен принимают все что может принять . Я рыбачу именно в Антверпене , да и еще портов много тот же Зеебрюгге или Оостенде , кстати домик снял с понедельника на 10 дней пока дети на каникулах в Зеебрюгге , думаю рыбалка будет хорошей .
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