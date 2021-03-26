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Сухогруз грузовой компании "EverGreen", устроивший пробку в Суэцком канале, начал хулиганить задолго до того, как сел на мель. В сети появились данные трекинговых служб, на которых ясно виден маршрут контейнеровоза "Ever Given". Путь этот вырисовывается в фаллос.
Послание администрации Суэцкого канала или мировой экономике?
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Вижу, барин. На мель сел. И масло в двигле менять надо.
За сколько сделаешь?
За день сделаю.
А за два?
Ну… За… Сделаем и за два.
А за пять дней?
Ну, ежели постараться можно и за пять.
А за десять?
Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен хомо сапиенс!
Бери помощников, но чтобы не раньше!
Больше 4х букв не осилил что-ли?
Ever Green - название компании владеющее судном