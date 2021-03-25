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Президент Туркменистана обрадовался рождению жеребенка и написал новый хит

Президент Туркменистана обрадовался рождению жеребенка и написал новый хит (4 фото + 2 видео)

Автор:
25 марта 2021 13:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бердымухамедов   ахалтекинец   песня   политика   танцуют все   творчество   туркменистан   
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Пока лидеры мировых держав озабочены колебанием курсов валют, проблемами с коронавирусом и всеобщим кризисом, Гурбангулы Мяликгулыевич пишет песни. И всем советует.

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Метки: Бердымухамедов   ахалтекинец   песня   политика   танцуют все   творчество   туркменистан   
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Радуется будто любимая ослица родила от него
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485
azuver 14 минут назад
Ули,талантливый человек талантлив во всём.
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61k
Доктор Джонс 16 минут назад
На Евровидение уже едет?
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−5
macCandy 20 минут назад
под солями
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2k
Raf 20 минут назад
Фейк, конечно. Но всё к этому и идёт...)))
Ссылка www.youtube.com
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144
Suq Muddiq Полчаса назад
Вопрос юзерам из Туркменистана: Гурбангулы действительно это делает на полном серьезе (т.е. он - идиот) или он просто троллит и любитель поприкалываться, да и вообще отличный мужик и президент?
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10k
Максим Suq Muddiq 4 минуты назад
а как думаешь если народ в нищите тотальной живет.у них даже интернета нет
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1k
Виктор Полесов 40 минут назад
я все понял! президент болен и ему приходится постоянно принимать сильнодействующие препараты...а окружение пытается создать благоприятную атмосферу для выздоровления пациента.....ничем иным подобный паноптикум объяснить невозможно....кстати, если что, это я не про нашего!
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35
The Sinner 42 минуты назад
"Это товарищи просто позор какой-то." (С)
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6k
Vampire 54 минуты назад
Вода и газ для населения бесплатны. Минимальная цена на электричество. Минимальная стоимость проезда (включая авиа)... Может пора революцию делать?
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1k
Mikhail K Vampire 47 минут назад
Не неси херни, во-первых уже платно, во-вторых, ты врятли захочешь иметь свет и воду в день по часу.
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6k
Vampire Mikhail K Полчаса назад
Судя по Вашей грамотности, к остальному можно относиться так же.
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1k
Шмёль Vampire 8 минут назад
Вот, да!
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6k
Летучий Мыш Час назад
Россияне, отправьте лучше этого от России на Евровидение! Он ж еще сам доплатит, да с душой так
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463
Лучший Друг Час назад
Гурбангулы Бердымухамедов молодец!
И политик, и боец, и на дуде игрец!

И со стерхами летец, и за амфорой нырец....
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6k
Влад 2 часа назад
Туркмены! весело там у вас)))) вон в хохляндии профессиональный клоун президент, а у вас прям самородок)) вы хоть сами то с него ржёте? или как?
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463
Лучший Друг Влад Час назад
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6k
Влад 45 минут назад
туркмены с хохлами заминусили)))))))
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10k
Максим Влад 3 минуты назад
откуда у туркмен интернет
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10k
Максим 2 часа назад
когда это животное застрелять.туркменистан одна из самых нищих стран,а этот пи,дор себе дома из золота делает
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8k
harlamov 2 часа назад
Всегда ржу с новостей про этого Гурбангулы Бердымухамедова. Такой трэш постоянно.
Если и называть фишки сайтом хорошего настроения, то только за подобные посты.
Какой же он все таки дурачок. Типа Медведева, только вместо айфона - конь))
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676k
Result Автор поста harlamov Час назад
И алабай. Про собачку вы забыли упомянуть.
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17k
Vital Idol harlamov 56 минут назад
не только конь, - ещё пулемет, джип, ДЖ-пульт, штанга золотая...он разносторонний клоун....
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7k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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17k
Vital Idol Вася Час назад
внук, походу, даже вилку в розетку воткнуть не может....
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9k
Алексей 2 часа назад
Почему не показали как он с коня слетел?
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9k
Алексей 2 часа назад
Он реально в короне там ходит и вокруг себя ничего не видит
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2k
Гур 2 часа назад
Этот всё отжигает...Какой талантливый человек
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17k
Vital Idol Гур 56 минут назад
наоборот, походу, прототип....
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12k
хз 2 часа назад
Он героя фильма "Диктатор" косплеит?
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Ашхабад!
Кто жить здесь не рад?!

Он реально рассчитывает на ответ?
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1k
IL1987 2 часа назад
Учитесь как надо все успевать
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