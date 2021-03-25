Премьера композиции состоялась в столице на церемонии награждения старшего конюха Ахалтекинского конного комплекса.

Между тем, Бердымухамедов регулярно в своем творчестве обращается к теме коневодства. И если не сочиняет стихи, так поет. Так, пару лет назад на торжествах в честь праздника туркменского скакуна он в компании внука даже исполнил песню. Конечно, об ахалтекинце. Автором ее слов и музыки был любимый внучок Бердымухамедова Керим.