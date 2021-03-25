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Пока лидеры мировых держав озабочены колебанием курсов валют, проблемами с коронавирусом и всеобщим кризисом, Гурбангулы Мяликгулыевич пишет песни. И всем советует.
Господин Бердымухамедов - личность многогранная с миллионом талантов. Он и страной успевает руководить, и творчеством заниматься. 23 марта в столице Туркменистана состоялась премьера новой песни, слова к которой написал Гурбангулы Мяликгулыевич, а музыку - его внук. У этой композиции нет шанса не стать хитом!
Вдохновением для создания виршей послужило рождение жеребенка Ашхабада от знаменитого ахалтекинского скакуна Акхана. Расчувствовавшись, президент почувствовал небывалый прилив творческой энергии и мгновенно родил стих, который лег в основу песни.
Оценить красоту слога, без знания туркменского языка, конечно, невозможно. Но в переводе стихи звучат так:
Азии жемчужина,
Мой белый город - Ашхабад!
Центр братства, дружбы,
Мой белый город - Ашхабад!
Родник Копетдагских гор
И Каракумов узор,
Белых цветов простор,
Мой белый город - Ашхабад!
Ашхабад!
Кто жить здесь не рад?!
Ашхабад!
Город - сад!
Туркменистан. Родина. Ашхабад!
Мой белый город - Ашхабад!
Горы силу мне дают,
Вдохновляет садов уют.
От счастья сердца поют,
Мой белый город - Ашхабад!
Окрыляюсь наяву
И в любви твоей живу,
Сердцем Родины зову,
Мой белый город - Ашхабад!
Азии жемчужина,
Мой белый город - Ашхабад!
Центр братства, дружбы,
Мой белый город - Ашхабад!
Родник Копетдагских гор
И Каракумов узор,
Белых цветов простор,
Мой белый город - Ашхабад!
Ашхабад!
Кто жить здесь не рад?!
Ашхабад!
Город - сад!
Туркменистан. Родина. Ашхабад!
Мой белый город - Ашхабад!
Горы силу мне дают,
Вдохновляет садов уют.
От счастья сердца поют,
Мой белый город - Ашхабад!
Окрыляюсь наяву
И в любви твоей живу,
Сердцем Родины зову,
Мой белый город - Ашхабад!
Премьера композиции состоялась в столице на церемонии награждения старшего конюха Ахалтекинского конного комплекса.
Между тем, Бердымухамедов регулярно в своем творчестве обращается к теме коневодства. И если не сочиняет стихи, так поет. Так, пару лет назад на торжествах в честь праздника туркменского скакуна он в компании внука даже исполнил песню. Конечно, об ахалтекинце. Автором ее слов и музыки был любимый внучок Бердымухамедова Керим.
Между тем, Бердымухамедов регулярно в своем творчестве обращается к теме коневодства. И если не сочиняет стихи, так поет. Так, пару лет назад на торжествах в честь праздника туркменского скакуна он в компании внука даже исполнил песню. Конечно, об ахалтекинце. Автором ее слов и музыки был любимый внучок Бердымухамедова Керим.
Еще один излюбленный мотив творчества президента Туркменистана - собаки. В ноябре 2020 Гурбангулы открыл золотой памятник алабаю. И вообще, собаке этой породы президент посвятил целую книгу! А еще лидер Туркменистана очень любит пословицы и поговорки, и даже сам их сочиняет. Бывает, что и экспромтом. И пройдя в пост по ссылке ниже, все могут убедиться с том, что Гурбангулы Мяликгулыевич - личность уникальная.
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И политик, и боец, и на дуде игрец!
И со стерхами летец, и за амфорой нырец....
Если и называть фишки сайтом хорошего настроения, то только за подобные посты.
Какой же он все таки дурачок. Типа Медведева, только вместо айфона - конь))
Кто жить здесь не рад?!
Он реально рассчитывает на ответ?