Бердымухамедов вооружился палками и покорил стадион, а потом показал мастерство дрифта

Скандинавскую ходьбу определенно придумали ради Аркадага! Такого спортивного лидера страны еще поискать! Президент Туркменистана и на ахалтекинцах ездец, и золотые штанги поднимает одной левой. Теперь Гурбангулы Мяликгулыевич решил заняться скандинавской ходьбой, а затем пересел на гоночное авто (видео смотреть со звуком!).
Интересно, когда президент Туркменистана успевает заниматься своими непосредственными обязанностями, ведь у него так много хобби?! И книги пишет, и музыку сочиняет, и спортом исхитряется заниматься.
На этот раз Бердымухамедов решил отдаться традиционныму спорту пенсионеров - скандинавской ходьбе.
Походив по стадиону с палками (кстати, знающие люди рассказали, что техника ходьбы Аркадага совсем небезупречна), президент решил, что далеко таким образом не уйдешь и пересел на гоночный автомобиль. Бердымухамедов решил опробовать новую машину в действии и выполнил серию крутых виражей.
Автоспорту в Туркменистане уделяется большое внимание. К предстоящей 25-й годовщине постоянного нейтралитета страны идут подготовки чемпионата по командному виду автоспорта «Volkiсar» и одиночному «Volkiсar-drift». Для ралли-рейда «Garagum-ýalkym» («Каракумское сияние») уже проложен 100 километровый маршрут.
В комментариях к видео пользователи отметили, что скорее всего скандинавскую ходьбу придумали ради Аркадага, хотя это и не точно.
Президент Туркменистана поднял золотой гриф от штанги и остался доволен
Глава государства прямо на заседании кабинета министров продемонстрировал чиновникам свои спортивные навыки. Под бурные аплодисменты собравшихся великий Аркадаг поднял золотой гриф штанги. Судя по виду Бердымухамедова, он был впечатлен собственной спортивной формой. Как бы теперь бюджетников Туркменистана не обязали за собственные деньги приобретать оборудование для спортзалов!
Президент Туркмении расстрелял мишени с велосипеда
Президент Туркменистана не устает демонстрировать свои спортивные достижения. На этот раз Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в военных учениях, во время которых расстрелял мишени, проезжая мимо на велосипеде. Ну, просто универсальный солдат!
"Вода - золото, поливальщик - ювелир": президент Туркменистана сочинил десяток новых пословиц
17 июня президент Туркменистана провел рабочую поездку, в которой посетил несколько дайханских хозяйств. В одном из них он принял участие в уборке зерновых, в другом - обогатил собравшихся умными пословицами собственного сочинения.
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И, кстати, дрифтовал на тачке проф. гонщик, а деда просто поснимали крутящим руль и мужественно смотрящим вдаль.
Весь бывший Союз превратился в адское шапито. Везде к власти пришли самые темные и деструктивные силы. Хотя конечно где-то удалось удержать планку адекватности на более-менее приличном уровне, а где-то полный гурбангулы настал.
Да шо у него там за работа?
Вовремя жопу для поцелуев подставляй, вот и весь труд
Очень сильно неправда