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Бердымухамедов вооружился палками и покорил стадион, а потом показал мастерство дрифта

Бердымухамедов вооружился палками и покорил стадион, а потом показал мастерство дрифта (8 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 12:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Garagum-ýalkym   Бердымухамедов   Скандинавская ходьба   видео   гонки   политика   смешно   спорт   
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Скандинавскую ходьбу определенно придумали ради Аркадага! Такого спортивного лидера страны еще поискать! Президент Туркменистана и на ахалтекинцах ездец, и золотые штанги поднимает одной левой. Теперь Гурбангулы Мяликгулыевич решил заняться скандинавской ходьбой, а затем пересел на гоночное авто (видео смотреть со звуком!).

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Метки: Garagum-ýalkym   Бердымухамедов   Скандинавская ходьба   видео   гонки   политика   смешно   спорт   
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22  комментария
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7k
harlamov 2 часа назад
По-моему дед постоянно под коксом...
И, кстати, дрифтовал на тачке проф. гонщик, а деда просто поснимали крутящим руль и мужественно смотрящим вдаль.
Весь бывший Союз превратился в адское шапито. Везде к власти пришли самые темные и деструктивные силы. Хотя конечно где-то удалось удержать планку адекватности на более-менее приличном уровне, а где-то полный гурбангулы настал.
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5k
Bhaal 8 минут назад
Чувак живёт на полную катуху, трахая целую страну.
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12k
Соломон Никитин 22 минуты назад
Что характерно - никакой охраны рядом! Сразу видно - народный президент!
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5k
Bhaal Соломон Никитин 7 минут назад
Ага, и людей на стадионе нет.
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763
Педигри 23 минуты назад
Гурбангулы Мяликгулыевич пришел на стадион просто заняться скандинавской ходьбой и неожиданно для себя выиграл 100 золотых медалей.
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32
Nikolay Полчаса назад
Техника ходьбы хромает
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216
Александр Туманов Полчаса назад
Пипец он клоун.
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6k
KOSTELLO 43 минуты назад
Интересно, когда президент Туркменистана успевает заниматься своими непосредственными обязанностями, ведь у него так много хобби?!

Да шо у него там за работа?
Вовремя жопу для поцелуев подставляй, вот и весь труд
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1k
Domax3000 43 минуты назад
Пора ему уже пошить супер-геройский костюм. Заслужил же!
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−35
ахиневич 47 минут назад
бункерному деду есть чему учиться
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5k
Bhaal ахиневич 6 минут назад
Дедушка старый, ему всеравно
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109k
arek14 56 минут назад
Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
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9
Dima Lagutin Час назад
Нам-то смешно, а вот граждан Туркменистана жалко...
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923
The mask Dima Lagutin Час назад
О своих согражданах надо думать.
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49k
pynh 2 часа назад
когда президент тролль
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Иншалах!
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−3
im240 2 часа назад
вроде клоун клоуном, но реально в стране у него очень спокойно...
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
Не ну а че - дрифтит четко, в стране покой, войны нет, всё вокруг красиво, все сыты и довольны, наркоманов и питорасов тоже не видно. Значит всё правильно делает.
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49k
pynh Enotko Ytko Час назад
как и Ын
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6k
KOSTELLO Enotko Ytko 40 минут назад
"все сыты и довольны"

Очень сильно неправда
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28k
Azesh 2 часа назад
красаучик
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