Бердымухамедов вооружился палками и покорил стадион, а потом показал мастерство дрифта

Президент Туркменистана не устает демонстрировать свои спортивные достижения. На этот раз Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в военных учениях, во время которых расстрелял мишени, проезжая мимо на велосипеде. Ну, просто универсальный солдат!