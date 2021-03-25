Он и его жена забрали Лиззи из приюта и стали её новой семьёй, а позже обнаружили, что у питомицы есть актёрский талант. Но вы вряд ли увидите Лиззи на красной ковровой дорожке, ведь она появляется в известных фильмах только благодаря умениям своего хозяина. Тибо добавляет кадры с Лиззи в моменты из шедевров и новинок кинематографа, делая свою любимицу их главной героиней.