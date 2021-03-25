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Котики способны украсить собой всё, что угодно — благодаря их присутствию даже фильмы становятся лучше.
Но что делать тем лентам, где пушистым красавчикам не нашлось роли? Добавить их туда самостоятельно! Этим занимается американский монтажёр Тибо Шарропин, а главная героиня его работ — его кошка Лиззи. Она отлично подходит ко всем жанрам и форматам кинематографа, а одно её появление в кадре превращает любой фильм в настоящий шедевр.
Звездой Лиззи стала благодаря своему хозяину, монтажёру Тибо Шарропину
Он и его жена забрали Лиззи из приюта и стали её новой семьёй, а позже обнаружили, что у питомицы есть актёрский талант. Но вы вряд ли увидите Лиззи на красной ковровой дорожке, ведь она появляется в известных фильмах только благодаря умениям своего хозяина. Тибо добавляет кадры с Лиззи в моменты из шедевров и новинок кинематографа, делая свою любимицу их главной героиней.
Недавно Тибо добавил Лиззи в трейлер фильма о Кинг Конге и Годзилле
Хозяевам пришла в голову идея — а что было бы, если бы вместо огромной гориллы с Годзиллой боролась бы гигантская кошка?
Вот, как трейлер фильма выглядит в оригинале
А вот каким был бы фильм, если бы вместо большой обезьяны в нём снялась огромная Лиззи
Также Тибо показал, как выглядит закулисье съёмок
Пушистая актриса работает в своё удовольствие — нужные для съёмок движения она делает либо из-за вкусняшек, либо во время активных игр со своими хозяевами.
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