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Настоящая звезда: как обычная кошка снялась в фильме о Кинг Конге и Годзилле

Настоящая звезда: как обычная кошка снялась в фильме о Кинг Конге и Годзилле (4 фото + 3 видео)

Автор:
25 марта 2021 08:32
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Монтажёр   Тибо Шарропин   видео   годзилла   годзилла против кошки   кошка   фото   
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Котики способны украсить собой всё, что угодно — благодаря их присутствию даже фильмы становятся лучше.

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Метки: Монтажёр   Тибо Шарропин   видео   годзилла   годзилла против кошки   кошка   фото   
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