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Мужчина залез вместе с дочкой в вольер к слону

Мужчина залез вместе с дочкой в вольер к слону (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 09:45
Сообщество : Животные
Метки: безумие   видео   животные   отец   родители   слон   фото   
4758
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На видео был запечатлён шокирующий момент, когда огромный слон напал на мужчину, который пробрался на территорию вольера в Зоопарке Сан-Диего (США) вместе со своей ещё совсем маленькой дочкой.

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Метки: безумие   видео   животные   отец   родители   слон   фото   
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62  комментария
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7k
diman02 4 часа назад
Слон повёл себя корректно и снисходительно . Молодец !
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13k
motorocker Минуту назад
Африканские слоны очень злые. Индийские немного добрее.
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32k
Лесли 🥰 24 минуты назад
Очень хорошее наказание! Интересно, а у нас бы как наказали...никак поди
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12k
Роман 39 минут назад
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602
Миша Роман 5 минут назад
Сказочный, видимо блогер.
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34k
Алексей 42 минуты назад
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−25
EE Час назад
Что не ко львам то сразу или к медведю? Классное сэлфи из живота хищника.
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1k
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
Мне кажется, пора уже ввести новое слово для характеристики вот таких дурачков, которые из-за фотографии готовы делать глупые и необдуманные поступки.
Что-то связанное со словами тикток, блоггер, селфи и прочее
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1k
jagyja Час назад
дебил. чуть не угробил ребенка.
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88k
сапер Водичка Час назад
Поди наркоман ...
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516
Mike*37Rus* сапер Водичка 44 минуты назад
Чтобы быть дебилом не обязательно быть наркоманом.
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5k
Dima Час назад
Безумству храбрых, венки по скидкам!
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194
Владимир 2 часа назад
Надо же, слон умнее хосе..
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1k
EvgeniySAN 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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−25
Гиви 2 часа назад
[мат]..сь, сразу на сотку влетел.
.
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754
klf-777 2 часа назад
Хосе, к чему эти полумеры? Почему не в вольер к тиграм??
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60k
Viktor 2 часа назад
Слон то умнее оказался!
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3k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Олень против слона. Олененка жалко.
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27k
Slonyash 2 часа назад
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606
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Сколько долбонавтов любителей селфи стали претендентами на приз Дарвина.
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55k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Идиот. Хотя... Помню Топ-Гир как-то посетил Вегас. И они на улицах города представлялись прохожим. И какой-то латинос, услышав, что они из Англии воскликнул - "О! Это на полюсе? На северном? Или на южном?". Потом, какие-то молодые девахи так и смогли понять, что есть такое ЛОНДОН. Так что... Ничего удивительного.
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3k
Lola Парагвайский шпион 48 минут назад
Ну, он хоть про полюс слышал. Некоторые негры(ой, афроамериканцы) и о таком не знают
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55k
Парагвайский шпион Lola 24 минуты назад
Не- НЕ!! Все вы правильно сказали. НЕГРЫ. Мы же не в америке. Называем вещи своими именами.
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Зачем залог и суд?
Ну дебил и таких много но штраф должен быть административным.
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3k
Andrey Abramov Джон Уик 2 часа назад
Он создал угрозу жизни ребенку, это покушение на убийство.С хорошим адвокатом года через 3 выйдет.
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Lola Andrey Abramov 46 минут назад
Поясните, гражданин Мексики создал угрозу гражданке Мексики, а судить будет самый гуманный суд штатов?
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15k
sanchesS80 Lola 3 минуты назад
Откуда вы узнали гражданство и его, и ребенка?
Да и с другой стороны: если в России таджик решит убить своего ребенка, то разбираться будет наша полиция.
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1k
Кер Реев 2 часа назад
Надеюсь, что дочка у него поумнее, в маму...
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