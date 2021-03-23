Мужчина залез вместе с дочкой в вольер к слону

Но, похоже, эта задумка мужчины не очень понравилась громадному слону, который тут же поспешил прогнать нежеланных гостей со своей территории.



Спасаясь от разъярённого животного, Наваррете, двигаясь в сторону ограды, в какой-то момент даже уронил своё дитя, которое только по счастливой случайности не было растоптано крупным травоядным.



Представители зоопарка заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.



Очевидица происшествия Лори Ортейл (Lori Ortale) рассказала Fox San Diego, что слышала, как какая-то женщина закричала «Хосе, остановись», прежде чем мужчина перепрыгнул через забор в слоновий вольер.



«Можно было услышать, как женщина закричала: «Хосе, остановись. Хосе, остановись», но он перепрыгнул через забор, после чего пробрался в вольер для слонов, вместе с ним была его маленькая девочка, которой, я не знаю, должно быть было меньше 2-х лет», — рассказала Ортейл.



«Мы сказали ему убираться оттуда, когда же он обернулся, то увидел его, к счастью, как раз вовремя», — вспоминает другой свидетель — Джейк Ортейл (Jake Ortale).