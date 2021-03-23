Мужчина залез вместе с дочкой в вольер к слону

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На видео был запечатлён шокирующий момент, когда огромный слон напал на мужчину, который пробрался на территорию вольера в Зоопарке Сан-Диего (США) вместе со своей ещё совсем маленькой дочкой.
По данным полиции, 25-летний Хосе Наваррете (Jose Navarrete) планировал сделать селфи с африканским слоном вместе со своей 2-летней дочерью, чтобы конечные кадры получились максимально приближенными к реальным условиям.
Но, похоже, эта задумка мужчины не очень понравилась громадному слону, который тут же поспешил прогнать нежеланных гостей со своей территории.
Спасаясь от разъярённого животного, Наваррете, двигаясь в сторону ограды, в какой-то момент даже уронил своё дитя, которое только по счастливой случайности не было растоптано крупным травоядным.
Представители зоопарка заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Очевидица происшествия Лори Ортейл (Lori Ortale) рассказала Fox San Diego, что слышала, как какая-то женщина закричала «Хосе, остановись», прежде чем мужчина перепрыгнул через забор в слоновий вольер.
«Можно было услышать, как женщина закричала: «Хосе, остановись. Хосе, остановись», но он перепрыгнул через забор, после чего пробрался в вольер для слонов, вместе с ним была его маленькая девочка, которой, я не знаю, должно быть было меньше 2-х лет», — рассказала Ортейл.
«Мы сказали ему убираться оттуда, когда же он обернулся, то увидел его, к счастью, как раз вовремя», — вспоминает другой свидетель — Джейк Ортейл (Jake Ortale).
Спасаясь от разъярённого животного, Наваррете, двигаясь в сторону ограды, в какой-то момент даже уронил своё дитя, которое только по счастливой случайности не было растоптано крупным травоядным.
Представители зоопарка заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Очевидица происшествия Лори Ортейл (Lori Ortale) рассказала Fox San Diego, что слышала, как какая-то женщина закричала «Хосе, остановись», прежде чем мужчина перепрыгнул через забор в слоновий вольер.
«Можно было услышать, как женщина закричала: «Хосе, остановись. Хосе, остановись», но он перепрыгнул через забор, после чего пробрался в вольер для слонов, вместе с ним была его маленькая девочка, которой, я не знаю, должно быть было меньше 2-х лет», — рассказала Ортейл.
«Мы сказали ему убираться оттуда, когда же он обернулся, то увидел его, к счастью, как раз вовремя», — вспоминает другой свидетель — Джейк Ортейл (Jake Ortale).
Свидетель Мэтью Пассилья (Matthew Passiglia) рассказал NBC 7, что африканский слон очень быстро заметил Наваррету и малышку.
«Многие люди замерли и не знали, как это воспринимать, тогда все сразу стали его умолять…», — сказал Пассилья.
Затем же, по словам мужчины, появился и закричал слон.
«Это был сильный рёв. [Слон] поднял голову и бивни, после чего побежал к ним», — добавил Пассилья.
«Он стал убегать, перебросил своего ребёнка через ворота, ещё бы секунда и он получил бы от него удар. Он скользнул через ворота, упал на землю, а затем заорал. … Ребёнок начал плакать, тогда как люди просто были рассержены на парня за его поступок.»
«Многие люди замерли и не знали, как это воспринимать, тогда все сразу стали его умолять…», — сказал Пассилья.
Затем же, по словам мужчины, появился и закричал слон.
«Это был сильный рёв. [Слон] поднял голову и бивни, после чего побежал к ним», — добавил Пассилья.
«Он стал убегать, перебросил своего ребёнка через ворота, ещё бы секунда и он получил бы от него удар. Он скользнул через ворота, упал на землю, а затем заорал. … Ребёнок начал плакать, тогда как люди просто были рассержены на парня за его поступок.»
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Что-то связанное со словами тикток, блоггер, селфи и прочее
Ну дебил и таких много но штраф должен быть административным.
Да и с другой стороны: если в России таджик решит убить своего ребенка, то разбираться будет наша полиция.