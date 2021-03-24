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1981 год: снимки СССР за десять лет до распада страны

1981 год: снимки СССР за десять лет до распада страны (31 фото)

Автор:
24 марта 2021 20:15
Метки: СССР   Фотографии.   история   люди   страна   
860
31
Снимки Советского Союза, сделанные в 1981 году. Тогда никто не мог предположить, что это начало 10 последних лет жизни большой страны.
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Метки: СССР   Фотографии.   история   люди   страна   
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11  комментариев
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3k
VL 4 часа назад
В 81-м я был счастлив. Живые родители, 9-10 класс, Верховина-6 (с явским мотором!), девчатки, портвешок с сигареткой... Ну было, чего уж там.
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1k
Vovan Petroff 2 часа назад
Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Не ура. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Совсем не ура. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ну всё.. хана...
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23k
Павел Плеханов 3 часа назад
Резануло "газопровод Уренгой-Ужгород"
Его всегда называли "Уренгой-Помары-Ужгород" и никак иначе.
Считайте это тестом на возраст :)
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563
Артем Павел Плеханов 2 часа назад
точняк!
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3k
Сергей Павел Плеханов Час назад
Не всегда ! А только в начале стройки!
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11k
albedo 3 часа назад
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62
Алексей 4 часа назад
в 81-м старшая группа детсада. Впереди школа , продленка, первый велосипед, первая любовь, конец Советского Союза.
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15k
Александр Сучков 4 часа назад
наслаждался, пока не увидел "23- Новобранцы", это пипец. Уже тогда ушасто-носастые горцы преобладали.
29-е фото из разряда- "за секунду до..."
11- Субботник??? Серьезно??? Ремонтная бригада Икаруса и еще какие то люди- субботник???))))
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