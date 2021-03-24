1981 год: снимки СССР за десять лет до распада страны

860
31
Снимки Советского Союза, сделанные в 1981 году. Тогда никто не мог предположить, что это начало 10 последних лет жизни большой страны.
1.
Первоклассники
Неизвестный автор, 1 сентября 1981 года, Чукотский АО, пос. Анадырь-1, из архива Владимира Дружинина.
Неизвестный автор, 1 сентября 1981 года, Чукотский АО, пос. Анадырь-1, из архива Владимира Дружинина.
2.
Леонид Брежнев на катере во время прогулки по Черному морю
Владимир Мусаэльян, 1981 год, Крымская обл., МАММ/МДФ, ТАСС.
Владимир Мусаэльян, 1981 год, Крымская обл., МАММ/МДФ, ТАСС.
×
7.
На строительстве газопровода «Уренгой - Ужгород»
Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова, 1981 год, МАММ/МДФ.
Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова, 1981 год, МАММ/МДФ.
8.
Автобусы с детьми направляются в подмосковный пионерский лагерь. 3 июня 1981 года. Фото Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС/
10.
Тбилиси. Демонстрация трудящихся и парад физкультурников на площади Конституции в честь юбилея Грузинской ССР и Компартии Грузии. 28 мая 1981 года. Фото Анатолия Рухадзе /Фотохроника ТАСС/
14.
Киев. Молодежь отправляется по комсомольским путевкам в район нефтяных и газоконденсатных месторождений Тюменской области. 1981 год. /Фотохроника ТАСС/
16.
Тбилиси. Матч на Кубок европейских обладателей кубков по футболу между "Динамо" (Тбилиси) - "Фейенорд" (Голландия). 8 апреля 1981 . Фотохроника ТАСС
19.
Женщины с беляшами и тележкой кирпичей
Владимир Воробьев, 1981 год, г. Новокузнецк, ул. Кирова, МАММ/МДФ.
Владимир Воробьев, 1981 год, г. Новокузнецк, ул. Кирова, МАММ/МДФ.
22.
Москва. Вид на здание гостиницы "Москва". 9 февраля 1981 года. Фото Григория Калачьяна /Фотохроника ТАСС/
24.
Праздник семьи
Виктор Ахломов, 1981 год, Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин, МАММ/МДФ.
Виктор Ахломов, 1981 год, Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин, МАММ/МДФ.
26.
Обед бригады свинарей. Свиноферма
Владимир Воробьев, 29 мая 1981 года, г. Новокузнецк, МАММ/МДФ.
Владимир Воробьев, 29 мая 1981 года, г. Новокузнецк, МАММ/МДФ.
27.
Дети на первомайской демонстрации
Всеволод Тарасевич, 1981 год, Куйбышевская обл., г. Тольятти, МАММ/МДФ.
Всеволод Тарасевич, 1981 год, Куйбышевская обл., г. Тольятти, МАММ/МДФ.
30.
Празднование последнего звонка в Москве
Иван Второв, 25 мая 1981 года, г. Москва, пр-т Мира, из архива Ивана Петровича Второва.
Иван Второв, 25 мая 1981 года, г. Москва, пр-т Мира, из архива Ивана Петровича Второва.
Источник:
Ссылки по теме:
- Иммигранты начала ХХ века: американская этнография
- Китаец построил остров Любви, пытаясь вернуть бывшую
- Канадец купил фотоаппарат и нашел в нем старые фото
- Как один голубь спас 200 человек
- Малыш оставил в самолете игрушку - но та попала в руки очень креативного бортпроводника
Метки: СССР Фотографии. история люди страна
54
Понравилось54
Новости партнёров
Загрузка...
Его всегда называли "Уренгой-Помары-Ужгород" и никак иначе.
Считайте это тестом на возраст :)
29-е фото из разряда- "за секунду до..."
11- Субботник??? Серьезно??? Ремонтная бригада Икаруса и еще какие то люди- субботник???))))