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Судный день в Баку. История самой страшной катастрофы в истории метро

Судный день в Баку. История самой страшной катастрофы в истории метро (3 фото)

Автор:
24 марта 2021 14:59
Метки: баку   катастрофа   метро   
1036
3

За полтора столетия, прошедших с момента запуска первой линии в Лондоне, метрополитен пережил немало катастроф как техногенного характера, так и спровоцированных злой волей человека.

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Метки: баку   катастрофа   метро   
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1k
Горец U 3 часа назад
Ужас...
Почему не привлекли к суду допускающих такой персонал на работу!?
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Анатолий Соколов Горец U 3 часа назад
ибо к тому моменту всё руководство метрополитена было брат/сват ...
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68k
Обычный человек. 2 часа назад
Teхника в руках дикаря - груда металла.. В трудные времена это надо понимать для выживания..
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46k
Albert GER 3 часа назад
По последнему абзатцу есть вопросы:
- шо означает "не на что " в СССР.???
-шо значит " некому ", а кто тогда это всё построил?

То шо в Азербайджане- может быть, это не редиской на базаре торговать.
Но специалисты в союзе были и их посылали в места катастроф сразу же.
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46k
Albert GER Анатолий Соколов 3 часа назад
Упс.
Я это упустил.
Тогда о каком советском замалчивании идёт речь????
А денег у Азербайджана завались.
Они на нефти сидят.
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46k
Albert GER satra 2 часа назад
Да. Спасибо. Я просто невнимательно прочитал.
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11k
Анатолий Соколов Albert GER 2 часа назад
те, кому доставались деньги от нефти - на метро не ездили, поэтому на метро денег небыло ...
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8k
uutb Albert GER 2 часа назад
Это сейчас они на нефти сидят, а в те времена у них попа была. Развал СССР, который нарушил все экономические связи, война с Арменией, политический кризис... Вообщем, не сладко там было, как собственно и во всех бывших Советских Республиках.
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58k
Опиум для народа uutb Полчаса назад
-"Вообщем, не сладко там было, как собственно и во всех бывших Советских Республиках."-
-особенно для не титульных наций. Ясен х"й что работать было некому,потому как мне дядя рассказывал,после того,как его с семьёй оттуда выгнали- на Чарвакской ГЭС в узкостане местные (в смысле узики) работать брезговали да и не умели. Это они сейчас все плиточниками и штукатурами стали,а тогда только на базаре торчать-"мужское занятие"...
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