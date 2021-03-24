Судный день в Баку. История самой страшной катастрофы в истории метро

Подземка для жемчужины Закавказья

Но крупнейшая в истории этого вида транспорта трагедия осталась малоизвестной. Публикации мировых СМИ о ней никогда не изобиловали подробностями. И до сих пор немало тех, кто отказывается верить в официальную версию произошедшего.

Разговоры о том, что в жемчужине Советского Закавказья — Баку — нужно метро, начались еще в довоенный период. В 1949 году Совет Министров СССР утвердил постановление о начале проектирования подземки в столице Азербайджанской ССР. Технический проект первой очереди Бакинского метрополитена был готов в 1951 году. Тогда же начались и строительные работы, которые прервали спустя два года из-за недостатка финансирования и тяжёлых гидрогеологических условий.

К реализации проекта вернулись спустя семь лет. На сей раз дело пошло успешнее, и 6 ноября 1967 года, к 50-летию Октября, был открыт первый пусковой участок первой очереди протяжённостью 6,25 км, который состоял из 5 станций: «Баксовет» (ныне «Ичери Шехер») — «26 Бакинских комиссаров» (ныне «Сахил») — «28 Апреля» (ныне «28 Мая») — «Гянджлик» — «Нариман Нариманов».

Скрытые проблемы

Метрополитен в Баку стал пятым на территории СССР после Московского, Ленинградского, Киевского и Тбилисского. К моменту распада единой страны бакинская подземка уже имела две линии. Последним важным событием в истории метро в советский период стало открытие в апреле 1989 года двух новых станций красной ветки — «Халглар Достлугу» и «Ахмедлы».

Когда Азербайджан провозгласил независимость, метро в Баку являлось уже важнейшей частью транспортной системы столицы. И какие бы потрясения ни происходили вокруг, бакинцы на метро ездить не переставали.

При этом проблемы самого метрополитена оставались в тени. Экономические проблемы заставили надолго забыть о вводе новых станций. Не было возможности обновлять подвижной состав. Из-за распада СССР и нестабильной обстановки начался стремительный отток высококвалифицированных кадров.

«Я ему говорю: «Какая разница, где умирать?»

Вечером 28 октября 1995 в Бакинском метро был обычный для этого времени час пик. Поезда шли переполненными людьми, стремившимися после работы поскорее попасть домой. Около 18:00 состав из пяти вагонов отошел от станции «Улдуз» в направлении станции «Нариман Нариманов». Поезд прошел по туннелю около 200 метров и внезапно остановился.