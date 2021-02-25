Не 11-м сентября едины: 15 катастрофических моментов столкновения домов с с самолетами

Во время своего последнего полета при приближении к аэропорту пилот сообщил о проблемах с шасси. В посадке ему отказали, отправив на второй круг. Оказавшись в стрессовой ситуации, вынужденно выполняя непривычные для себя указания в незнакомых условиях и одновременно пытаясь с помощью руководства по эксплуатации самолета решить вопрос с шасси, судя по всему, он вылетел за пределы зоны аэропорта и допустил в итоге столкновение с небоскребом. В результате погиб он сам и еще двое человек , находящихся в здании.