Не 11-м сентября едины: 15 катастрофических моментов столкновения домов с с самолетами

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Все помнят трагедию 11 сентября и самолеты, врезавшиеся в небоскребы, от чего те сгорели и рухнули, погребя под собой тысячи жизней. Но это не первый и, к сожалению, не единственный случай происшествий между летательными аппаратами и домами. Расскажем о тех, которые случились ранее
1945 год. За месяц до конца Второй мировой войны бомбардировщик B-25 Mitchell американских ВВС врезался в стену знаменитого Empire State Building, высочайшего здания планеты
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Командир экипажа подполковник Уильям Смит не получил разрешения на посадку в Ньюарке, но продолжал на ней настаивать, а затем, потеряв ориентацию в пространстве, выполнил неправильный поворот и врезался в северную стену Empire State Building между 78-м и 80-м этажами. Сила удара была такова, что один из двигателей бомбардировщика, оторвавшись от корпуса, пролетел через весь небоскреб, пробил южную стену и приземлился на крыше здания в соседнем квартале 270 метрами ниже. Обломки самолета оборвали трос одного из лифтов внутри башни, после чего лифтовая кабина пролетела 75 этажей и оказалась в подвале, но каким-то чудом находившаяся внутри лифтер Бетти Лу Оливер выжила, отделавшись травмами.
В результате удара, взрыва и последовавшего пожара погибли не только три члена экипажа, но и 11 человек, находившихся в офисе Национального совета католической помощи, в окна которого влете B-25 Mitchell. К счастью, катастрофа не привела к нарушению конструктивной целостности Empire State Building, а начавшийся пожар потушили за 40 минут.
1972 год, трагедия в Ворошиловграде (Луганск)
Ан-2 влетел в жилую четырехэтажку, кроме пилота не пострадал никто. Причина - ревность и ссоры в семье, после чего пилот решит стать камикадзе и покарать супругу.
Через 4 года трагедия повторилась уже в Новосибирске
Самолет Ан-2, более известный как «кукурузник» врезался в жилую пятиэтажку. К сожалению из самолета вытекло топливо, воспламенилось, в результате чего начался пожар. Его потушили в течение часа, но жертв избежать не удалось. В результате столкновения, последовавшего пожара, а также крайне неудачной эвакуации жильцов, порой заканчивавшейся обычными прыжками из окон и с балконов, погибли пять человек, включая троих детей от 4 до 6 лет. Еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. .
Причина та же - ссоры в семье, развод, ревность, неуравновешенное поведение пилота и его решение совершить самоубийство именно таким способом, потянув за собой жену. Однако по ее квартире он не попал, да там никого и не было
14 января 1975 года, майор ВВС ГДР Peter Makowicka, совершал тренировочный полет на МиГ-21, бортовой номер "849"
Во время подхода к военно-воздушной базе Котбус , происходит отрыв люка, не прикрученного должным образом техником, на компрессорной секции двигателя. Двигатель выключается. Peter Makowicka получает приказ покинуть самолет. Но приказ не выполняет и пытается увести самолет от текстильного комбината Котбус с тысячами рабочих. Задев крышу жилого здания он врезается стену 5-этажного крупнопанельного здания на уровне второго этажа. Топливо разлилось и здание сгорело с первого по четвертый этаж. Пилот и 5 находившихся в доме женщин погибли на месте, еще двое в больнице от ожогов. Майор Питер Makowicka, вероятно, единственный в армии ГДР офицер когда-либо ослушавшийся приказа , посмертно награжден боевым орденом “За заслуги перед народом и Отечеством” в золоте и другими наградами.
2002 год. Самолет Cessna 172 "встретился" с небоскребом Bank of America Tower в центре города Тампа (штат Флорида),
Столкновение произошло между 28-м и 29-м этажами высотки, внутри которой никто не пострадал. Сам самолет был угнан незадолго до тарана, а за штурвалом «Сессны» оказался 15-летний школьник Чарльз Бишоп. В своей предсмертной записке Бишоп оправдывал Усаму бен Ладена и террористов, устроивших атаки 11 сентября, утверждал, что США должны понести наказание за то, что с палестинцами и иракцами делают израильтяне, важнейшие союзники Соединенных Штатов.
2002 год. Одномоторный самолет Rockwell Commander 112 врезался в стеклянный фасад башни Pirelli в Милане
Спустя всего 3 месяца похожий, на первый взгляд, инцидент случился в Милане. Вечером 18 апреля 2002 года другой легкий одномоторный самолет Rockwell Commander 112 врезался в стеклянный фасад башни Pirelli в Милане — главного местного небоскреба, расположенного неподалеку от центрального вокзала города. За штурвалом находился 65-летний итальянец Луиджи Фазуло, погибший в результате столкновения. Кроме него были убиты двое адвокатов, мужчина и женщина, находившихся в кабинете, в который врезался Фазуло. От обломков самолета пострадали шестьдесят человек, работавших в высотке, и прохожих, на которых рухнули фрагменты Rockwell Commander 112.
Точной версии о случившемся нет, то скорее всего 65-летний пилот не справился с управлением
Во время своего последнего полета при приближении к аэропорту пилот сообщил о проблемах с шасси. В посадке ему отказали, отправив на второй круг. Оказавшись в стрессовой ситуации, вынужденно выполняя непривычные для себя указания в незнакомых условиях и одновременно пытаясь с помощью руководства по эксплуатации самолета решить вопрос с шасси, судя по всему, он вылетел за пределы зоны аэропорта и допустил в итоге столкновение с небоскребом. В результате погиб он сам и еще двое человек , находящихся в здании.
1986 год. Ан-124 «Руслан» рухнул на дома в Иркутске
На борту самолета находились 23 человека, включая восемь членов экипажа. Вскоре после вылета у самолета один за другим отказали третий, второй и первый двигатели, после чего он начал падать на жилые дома микрорайона Авиастроителей и полностью разрушилась. Всего в катастрофе погибли 72 человека, включая всех, кто находился на борту. Среди них – 14 детей. Более 79 семей остались без крова. Катастрофа «Руслана» в Иркутске стала одной из крупнейших и истории современной России и крупнейшей по масштабу разрушений и жертв с данным типом самолетов
2005 год. Военно-транспортный самолет американского производства Lockheed C-130 Hercules врезался в десятиэтажный жилой дом
На борту находились 94 человека, включая 40 журналистов различных СМИ страны: информационных агентств, газет, радио и телевидения. Всех их доставляли в город Бандер-Аббас на побережье Персидского залива, где они должны были освещать военные учения.
Все они, а также 12 человек, находившихся в жилом доме и рядом с ним, погибли. Причина катастрофы официально так и не была объявлена.
1992 год. Грузовой Boeing 747 израильской авиакомпании El Al. упал на жилой район столицы Нидерландов
Полностью заправленный 150 тоннами топлива самолет-гигант врезался в шестой этаж 11-этажного жилого комплекса, разрушив несколько секций совокупной шириной 120 метров. Подвела техника - отказ двигателей. Погибли все четыре человека, находившиеся на борту, и как минимум 39 жителей Бэйлмера. Точное число жертв не установлено, т.к. в доме находились нелегалы, а также случился сильный пожар
2006год. Легкий самолет Cirrus SR20 протаранил 50-этажный небоскреб в Нью-Йорке. Самолет врезался в высотку на уровне 20-го этажа. В здании вспыхнул пожар.
Cirrus SR20 принадлежал игроку бейсбольной команды New York Yankees Кори Лайдлу. В результате инцидента погиб сам спортсмен и его инструктор. Причиной авиакатастрофы стали проблемы в системе подачи топлива самолета.
2007 год. Двухмоторный самолет врезался в 9 этаж жилого дома близ международного аэропорта канадского г.Ванкувер
В результате инцидента пилот погиб и двое получили ранения.
2019 год. Легкий двухмоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в американском штате Нью-Йорк
Пилот и трое его пассажиров погибли.
2019 год. Военный самолет упал на жилые дома в Пакистане
На месте крушения произошел взрыв, а затем начался пожар. Погибли по меньшей мере 17 человек, из них пятеро военных, в том числе пилоты, и 12 — находившиеся на земле.
2020 год. Сверхлегкий самолет врезался в дом в Везеле (Германия)
Пило, его пассажир и женщина в доме погибли.
2019 год. Борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7.05, пропал с радаров
Он упал на жилые дома, в которых, к счастью, никого не было. В авиакатастрофе погибли 12 человек.
Авторский пост
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Гх! автор, у тебя получается что дома двигаются, а самолеты стоят.
Тут нужно уметь сопоставлять факты, иногда даже больше двух.
Береги себя.