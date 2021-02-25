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Не 11-м сентября едины: 15 катастрофических моментов столкновения домов с с самолетами

Не 11-м сентября едины: 15 катастрофических моментов столкновения домов с с самолетами (24 фото)

Автор:
25 февраля 2021 11:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   врезались   история   катастрофа   небоскребы   самолеты   трагедия   
2957
24

Все помнят трагедию 11 сентября и самолеты, врезавшиеся в небоскребы, от чего те сгорели и рухнули, погребя под собой тысячи жизней. Но это не первый и, к сожалению, не единственный случай происшествий между летательными аппаратами и домами. Расскажем о тех, которые случились ранее

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Метки: Исторические факты   врезались   история   катастрофа   небоскребы   самолеты   трагедия   
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15  комментариев
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13k
seller-k 2 часа назад
Подобный заголовок мог выдумать либо идиот, либо блогер-недоучка-жертва ЕГЭ. Есть ещё вариант - постоянный читатель яндекс-дзынь.
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41k
Митрий 5 минут назад
Остановка столкнулась с автобусом! В отношении сооружения возбуждено административное производство.
Ссылка m.youtube.com
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392
Лимонадный Джо 12 минут назад
Не написали о случае,когда советский лётчик выполнял полёт над ГДР. У самолёта произошёл помпаж,Двигатели дали сбой и поступила команда на катапультирование. Лётчик покинул самолёт над безопасным местом. Но у МиГа произошло невероятное. Двигатели самопроизвольно запустились и самолёт продолжил полёт без пилота! Наторцы его засекли,когда он перелетел через границу с какой-то из её стран. И даже подняли на перехват свои истребители. Но увидели,что в кабине никого нет. И просто сопровождали самолёт,пока он не упал из-за окончившегося горючего. По моему где-то в Нидерландах. Упал на дом,где находился один человек. Тот погиб. Советский Союз тогда выплатил компенсацию семье погибшего
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2k
Alexander Parshuto 12 минут назад
Руслан в Иркутске упал не в 1986, а 6 декабря 1997 года.
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5k
Trenzel2003 Полчаса назад
Столкновения домов с самолетами.
Гх! автор, у тебя получается что дома двигаются, а самолеты стоят.
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7k
Света 53 минуты назад
Раз уж тут упомянуты падения самолётов на дома, то уместно вспомнить трагедию 1972 года в Светлогорске. Тогда на детский сад упал Ан-24. Начался сильный пожар. Погибли 35 человек, из них 24 ребёнка от 2 до 7 лет и сотрудники садика. Но примечательнее не это. Пожар очень быстро потушили и уже через несколько часов на месте сгоревшего садика обустроили сквер с клумбой. Более того! В день массовых похорон, были отменены поезда и практически закрыты дороги. Собственно с самого начала цель была - полная секретность события. В городе даже отключили электричество и телефоны в день трагедии! Но замолчать такое не удалось. Люди шли пешком, добирались со знакомыми, живущими в городе. На кладбище собрались примерно 10 тысяч! На похоронах гебисты запрещали делать фото и засвечивали плёнки если находили. Но удалось сохранить несколько снимков. Сейчас на месте этой трагедии часовня.
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3k
Ыукп 57 минут назад
Самая лучшая мотивация - находиться днем на работе.
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17k
Anna Час назад
помню, летим мы над Андами, соседка на 3м этаже белье вешает, вышел я на балкон свериться с маршрутом, и тут, как из под земли вырастает самолет, еле отвернули, дымоход немного погнули. обошлось на этот раз. понавтыкают где ни попадя всяких самолетов.
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30k
Alex 2 часа назад
Это не 1986.
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31k
Йожык Alex Час назад
Это 97-й. И снимок не сразу после аварии, это уже процесс раскопок.
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
Домов с самолётами? Летел, значит, дом, а потом так раз, и подрезал самолёт
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16k
RDen Андрей Иванов Час назад
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19k
SerGProS 2 часа назад
Кроме инсценировки, нет никакой связи между умышленным подрывом двух высоток 11 сентября и авиацией.
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71
Племянник Путина SerGProS 50 минут назад
и зачем этим рептилойдам была нужна такая инсценировка?
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5k
mbr Племянник Путина 8 минут назад
Не пытайся понимать, это сложно.
Тут нужно уметь сопоставлять факты, иногда даже больше двух.
Береги себя.
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