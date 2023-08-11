В Узбекистане супруга подарила мужу на день рождения вторую жену

Этот ролик быстро разлетелся по узбекским пабликам и вызвал скандал. Девушку требовали наказать. Через несколько дней после публикации видео её вызвали на допрос, где та объяснила, что она всего лишь блогерша и просто решила таким образом устроить пранк — разыграть мужа и удивить подписчиков. На первый раз её простили, но потребовали, чтобы она записала ещё один ролик, в котором бы объяснила для людей свой поступок и извинилась за него.





Отметим, что многоженство в Узбекистане преследуется законом, есть специальная уголовная статья (ст. 126 УК РУ), предусматривающая наказание в виде крупных штрафов и лишения свободы на срок до трёх лет. Да и в целом, фундаменталистов в республике любят не очень. Недавно в соцсетях появилось видео, в котором молодая жительница Ташкента унижает и избивает сверстницу в парандже. Говорят, в городе появилась целая банда светских подростков из зажиточных семей, которые ловят и избивают чрезмерно религиозных ровесников.