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В Узбекистане супруга подарила мужу на день рождения вторую жену

В Узбекистане супруга подарила мужу на день рождения вторую жену

Автор:
11 августа 2023 17:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   Видео   Узбекистан   вторая жена   подарок   полиция   
2836
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А затем пришлось объясняться с полицейскими.

Жительница Ташкента решила подшутить над мужем и преподнесла ему воистину царский, точнее, султанский подарок в виде второй жены. Для пущего эффекта "подарок" одели в свадебное платье и поместили в огромную коробку с бантом. Увидев такой презент, именинник немного опешил, видимо, знал, чем такая шалость может обернуться. Обручальное кольцо из рук первой жены он, разумеется, не взял.

Этот ролик быстро разлетелся по узбекским пабликам и вызвал скандал. Девушку требовали наказать. Через несколько дней после публикации видео её вызвали на допрос, где та объяснила, что она всего лишь блогерша и просто решила таким образом устроить пранк — разыграть мужа и удивить подписчиков. На первый раз её простили, но потребовали, чтобы она записала ещё один ролик, в котором бы объяснила для людей свой поступок и извинилась за него.


Отметим, что многоженство в Узбекистане преследуется законом, есть специальная уголовная статья (ст. 126 УК РУ), предусматривающая наказание в виде крупных штрафов и лишения свободы на срок до трёх лет. Да и в целом, фундаменталистов в республике любят не очень. Недавно в соцсетях появилось видео, в котором молодая жительница Ташкента унижает и избивает сверстницу в парандже. Говорят, в городе появилась целая банда светских подростков из зажиточных семей, которые ловят и избивают чрезмерно религиозных ровесников.

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Метки: prank   Видео   Узбекистан   вторая жена   подарок   полиция   
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20  комментариев
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13k
Djeff 2 часа назад
Идиотка! Подарила и подарила, зачем снимать и выкладывать. Счастье любит тишину...))
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11k
Кот Бегемот 18 минут назад
Лучше бы своему "Хасану" другие сланцы мужику подарила – белые...
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2k
SmartCat101 38 минут назад
узбеки - животные мля!
животными были животными и остались
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249
Liberman 39 минут назад
не, ну за то что отлавливают "шаурму"[мат] - респект. правильно двигается общество.
Валим в Узбекистан?шутка, конечно... но...
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7k
Bely 56 минут назад
просто у неё уже есть второй муж, а у него второй жены не было
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17k
владимир сидорский Час назад
дыкть, а чего? Они же мусульмане, всегда было разрешено...
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71k
Пётровыч Час назад
А что если она эту жену подарила не мужу а себе?
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6k
livaneth 2 часа назад
Этим Узбекистан отличается от Франции.
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13k
Ivan 2 часа назад
Тяжело...
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16k
ss 2 часа назад
"Говорят, в городе появилась целая банда светских подростков из зажиточных семей, которые ловят и избивают чрезмерно религиозных ровесников."
---
Ого!... У Узбекистана появляется шанс. Чем дальше будет молодёжь от религии, тем быстрее государство будет развиваться.
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
Блогерши идут на всё ради лайков. Скоро с обезьянами шпилится будут.
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