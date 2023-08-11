В Узбекистане супруга подарила мужу на день рождения вторую жену

А затем пришлось объясняться с полицейскими.
Жительница Ташкента решила подшутить над мужем и преподнесла ему воистину царский, точнее, султанский подарок в виде второй жены. Для пущего эффекта "подарок" одели в свадебное платье и поместили в огромную коробку с бантом. Увидев такой презент, именинник немного опешил, видимо, знал, чем такая шалость может обернуться. Обручальное кольцо из рук первой жены он, разумеется, не взял.
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Этот ролик быстро разлетелся по узбекским пабликам и вызвал скандал. Девушку требовали наказать. Через несколько дней после публикации видео её вызвали на допрос, где та объяснила, что она всего лишь блогерша и просто решила таким образом устроить пранк — разыграть мужа и удивить подписчиков. На первый раз её простили, но потребовали, чтобы она записала ещё один ролик, в котором бы объяснила для людей свой поступок и извинилась за него.
Отметим, что многоженство в Узбекистане преследуется законом, есть специальная уголовная статья (ст. 126 УК РУ), предусматривающая наказание в виде крупных штрафов и лишения свободы на срок до трёх лет. Да и в целом, фундаменталистов в республике любят не очень. Недавно в соцсетях появилось видео, в котором молодая жительница Ташкента унижает и избивает сверстницу в парандже. Говорят, в городе появилась целая банда светских подростков из зажиточных семей, которые ловят и избивают чрезмерно религиозных ровесников.
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животными были животными и остались
Валим в Узбекистан?шутка, конечно... но...
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Ого!... У Узбекистана появляется шанс. Чем дальше будет молодёжь от религии, тем быстрее государство будет развиваться.
Тма уровень образования поднимать нужно, а не принадлежность к религиозной конфессии.