Джо Байден заявил, что родился в Израиле

Президент США Джо Байден выступил с официальным обращением в Тель-Авиве. Он заявил, что родился в Израиле.

Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там, — заявил он.

Однако, по официальным данным, Байден родился 20 ноября 1942 года в городке Скрантон, штат Пенсильвания. Итак, год рождения политика — 1942, Израиль был основан в 1948 году.