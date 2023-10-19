Джо Байден заявил, что родился в Израиле

Президент США перепутал место своего рождения во время выступления в Израиле.
Президент США Джо Байден выступил с официальным обращением в Тель-Авиве. Он заявил, что родился в Израиле.
Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там, — заявил он.
Однако, по официальным данным, Байден родился 20 ноября 1942 года в городке Скрантон, штат Пенсильвания. Итак, год рождения политика — 1942, Израиль был основан в 1948 году.
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Забывчивость не помешала Байдену объявить о гуманитарной помощи США в $100 миллионов для Газы и Западного берега реки Иордан.
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Да и вообще, пусть бостондинамик быстренько куклу сделает, вместо деда. Куклу говорящую, ходящую и местами пердящую. Для правдоподобности.
Если внимательно послушать-Байден говорит следующее:
"The State of Israel was born to be a safe place for the Jewish people of the world. That's why it was born. I have long said: If Israel didn't exist, we would have to invent it. And while it may not feel that way today, Israel must again be a safe place for the Jewish people."
"Государство Израиль было создано, чтобы стать безопасным местом для еврейского народа всего мира. Вот почему оно родилось. Я давно говорил: если бы Израиля не существовало, нам пришлось бы его изобрести. И хотя сегодня это может показаться не так, Израиль должен снова стать безопасным местом для еврейского народа».