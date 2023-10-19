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Джо Байден заявил, что родился в Израиле

Джо Байден заявил, что родился в Израиле

Автор:
19 октября 2023 09:56
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Израиль   Политика   США   байден   интересное   самоходный дед   фото   
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Президент США перепутал место своего рождения во время выступления в Израиле.

Президент США Джо Байден выступил с официальным обращением в Тель-Авиве. Он заявил, что родился в Израиле.

Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там, — заявил он.

Однако, по официальным данным, Байден родился 20 ноября 1942 года в городке Скрантон, штат Пенсильвания. Итак, год рождения политика — 1942, Израиль был основан в 1948 году.

Забывчивость не помешала Байдену объявить о гуманитарной помощи США в $100 миллионов для Газы и Западного берега реки Иордан.

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Метки: Израиль   Политика   США   байден   интересное   самоходный дед   фото   
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13  комментариев
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571
Maxim Russo Час назад
Ах ты ж сук@! Обманул избирателей! Президентом СШП не может быть избран человек, не родившийся на территории Пиндостана!
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31
Евгений Бобр 17 минут назад
Сказал бы сразу я родился на планете земля тут не промахнёмся))
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9k
soar 24 минуты назад
Знатно у мужика фляга свистит.
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14k
papilion Полчаса назад
Буквально вчера смотрел видео, где он говорит что он сионист до глубины души.
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4k
Артур Полчаса назад
Ну если он общался с умершими политиками, а его сын погиб в Афганистане через два года после своей смерти, то - да, Джо родился в Израиле за 6 лет до его основания.
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9k
Trenzel2003 Час назад
Деду давно нужно динамик вставить в рот и говорить вместо него. А то как нянька отвернется, старый пердун такую околесицу нести начинает.
Да и вообще, пусть бостондинамик быстренько куклу сделает, вместо деда. Куклу говорящую, ходящую и местами пердящую. Для правдоподобности.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Этот дешевый фейк, рассчитанный на быдло запустила мучительно трезвая Мария Захарова. Специально, или благодаря роскошному знанию английского языка.
Если внимательно послушать-Байден говорит следующее:

"The State of Israel was born to be a safe place for the Jewish people of the world. That's why it was born. I have long said: If Israel didn't exist, we would have to invent it. And while it may not feel that way today, Israel must again be a safe place for the Jewish people."

"Государство Израиль было создано, чтобы стать безопасным местом для еврейского народа всего мира. Вот почему оно родилось. Я давно говорил: если бы Израиля не существовало, нам пришлось бы его изобрести. И хотя сегодня это может показаться не так, Израиль должен снова стать безопасным местом для еврейского народа».
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8k
Алексей 2 часа назад
Теперь он как Клинтон в суде должен "доказательство" предъявить.
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