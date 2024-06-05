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Тверские крестьяне: на ПМЭФ показали полное генеалогическое древо Путина

Тверские крестьяне: на ПМЭФ показали полное генеалогическое древо Путина

Автор:
05 июня 2024 19:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Путин   генеалогия   древо   интересное   родственники   фото   
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Владимир Владимирович появился благодаря Никите, который жил в 1600-х годах.

Родословное древо президента России Владимира Путина представили на стенде Дома семейных традиций на ПМЭФ. Согласно этому древу, род путиных пошёл от какого-то Никиты в 1600-х годах. Всего на древе затронуто 12 поколений. Оказывается, родственников у Путина полно.

Это древо заказал троюродный брат Путина Александр. Согласно данным, род утиных пошёл от тверских крестьян. Как отметили специалисты, в среднем проведение подобной экспертизы занимает порядка 12 месяцев.

«Сам поиск мы не осуществляли, мы занимались оформлением результата. Поиск осуществлял один из родственников президента», — уточнил собственник организации Михаил Шевелев.


Официальной информации о семье президента можно найти немного. Ранним известным родственником стал Никита - в 1627-1628 годах был упомянут в писцовой книге Тверского уезда.

Сам Владимир Путин в октябре 2022 года во время выступления на заседании дискуссионного Валдайского клуба рассказал, что вырос в обычной рабочей семье. Отец работал мастером, а мать иногда нянечкой, а иногда и сторожем.

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Метки: Видео   Путин   генеалогия   древо   интересное   родственники   фото   
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3  комментария
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37k
БамбарбияКиргуду 37 минут назад
Владимир Владимирович появился благодаря Никите, который жил в 1600-х годах.
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А благодаря кому появился Никита?
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Фидель 17 минут назад
А дед поваром работал сначала у Ленина, а потом у Сталина в одной из подмосковных дач в Горках,ну да обычная семья
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