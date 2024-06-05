Тверские крестьяне: на ПМЭФ показали полное генеалогическое древо Путина

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Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем

"Не свались там": Путин предупредил оператора, что бы тот не упал

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«А у нас в квартире газ, а у вас?»: Путин ответил Зеленскому на вопрос о газе

Кремль опубликовал архивное видео танцев Путина и Джорджа Буша-младшего