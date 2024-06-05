Тверские крестьяне: на ПМЭФ показали полное генеалогическое древо Путина

Владимир Владимирович появился благодаря Никите, который жил в 1600-х годах.
Родословное древо президента России Владимира Путина представили на стенде Дома семейных традиций на ПМЭФ. Согласно этому древу, род путиных пошёл от какого-то Никиты в 1600-х годах. Всего на древе затронуто 12 поколений. Оказывается, родственников у Путина полно.
Это древо заказал троюродный брат Путина Александр. Согласно данным, род утиных пошёл от тверских крестьян. Как отметили специалисты, в среднем проведение подобной экспертизы занимает порядка 12 месяцев.
«Сам поиск мы не осуществляли, мы занимались оформлением результата. Поиск осуществлял один из родственников президента», — уточнил собственник организации Михаил Шевелев.
Официальной информации о семье президента можно найти немного. Ранним известным родственником стал Никита - в 1627-1628 годах был упомянут в писцовой книге Тверского уезда.
Сам Владимир Путин в октябре 2022 года во время выступления на заседании дискуссионного Валдайского клуба рассказал, что вырос в обычной рабочей семье. Отец работал мастером, а мать иногда нянечкой, а иногда и сторожем.
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А благодаря кому появился Никита?