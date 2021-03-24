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На сайте Reddit есть сообщество, посвященное прошлому. Оно называется "Черт, я стар!", там пользователи публикуют различные фишки из 80-х и 90-х, по которым скучают, а также удивляются, осознавая, как же давно вышли их любимые фильмы/игры/книги. Давайте посмотрим и узнаем, схожи ли интересы одного и того же поколения жителей из США и нашей страны?
Мемы про прошлое с англоязычного сайта! Похожи интересы молодежи 80-х и 90-х США и наших людей в итоге?
1. Почувствовали себя старыми? Это повзрослевшие актеры фильма "Могучие утята", он вышел в 1992 году
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13. Эдди Мерфи (59) сегодня старше, чем был Джеймс Эрл Джонс (57) в первом фильме "Прибытие в Америку"
Есть сходства между поколениями 80-х и 90-х из США и Союза (РФ)?
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