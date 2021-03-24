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Поймут те, кто застал 80-е и 90-е: сравниваем поколения того времени из США и России

Поймут те, кто застал 80-е и 90-е: сравниваем поколения того времени из США и России (15 фото)

Автор:
24 марта 2021 12:16
Сообщество : Юмор
Метки: как я стар   мемы   ностальгия   олды оценят   олды поймут   старички поймут   
1839
15
На сайте Reddit есть сообщество, посвященное прошлому. Оно называется "Черт, я стар!", там пользователи публикуют различные фишки из 80-х и 90-х, по которым скучают, а также удивляются, осознавая, как же давно вышли их любимые фильмы/игры/книги. Давайте посмотрим и узнаем, схожи ли интересы одного и того же поколения жителей из США и нашей страны?
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Метки: как я стар   мемы   ностальгия   олды оценят   олды поймут   старички поймут   
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8  комментариев
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45k
noName Час назад
А PSP тут зачем?Она в 2005 вышла...
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4k
ваня панкин Полминуты назад
я старше леннона, чем он был жив...
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2k
Aleksandr Varich 17 минут назад
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7k
kaboza Полчаса назад
я в фотошопе 3.0 скины для винампа рисовал..в 95 винде еще не оср2 ниразу
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476k
NAZARETH 39 минут назад
Комментарий к фото
Фига себе !!!...Во время идет , а вроде как вчера....
Ссылка youtu.be
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8k
Шурум-бурум Час назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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