162
7
Звукорежиссер и инженер Лу Оттенс (1926 - 2021) сыграл решающую роль в разработке двух носителей информации, которые произвели революцию в мировой музыкальной жизни. При этом сам занимавший пост топ-менеджера Philips Оттенс всегда скромно подчеркивал, что его успех стал результатом командной работы. В прошлую субботу Лодевийк Фредерик (это его полное имя) Оттенс скончался в возрасте 94 лет в Брабанте.
Оттенс родился в 1926 году в местечке Беллингволд. Интерес к звуковому оборудованию проявился у него уже в очень юном возрасте. Во время немецкой оккупации Оттенс, будучи еще подростком, сам собрал радиоприемник, с помощью которого они с родителями могли принимать запрещенное Radio Oranje. Он оснастил устройство старомодной направленной антенной, которую он назвал «Germanenfilter», потому что она помогала преодолевать помехи, используемые нацистами.
Эти навыки пригодились парню после освобождения страны. Получив диплом инженера, Оттенс сразу же начал работать на заводе Philips в Хасселте, Бельгия, с 1952 года. Период его славы начался с 1960 года, когда он был назначен главой недавно созданного отдела разработки продуктов, которому было поручено изобрести новые технологии для рынка. В течение года он добился успеха с EL 3585 - первым портативным магнитофоном Philips, было продано более миллиона экземпляров устройства.
А первый настоящий прорыв произошел через два года. Несколько компаний искали более компактного преемника для неуклюжей и неудобной для пользователя системы звукозаписи и воспроизведения, когда пленка перегонялась с катушки на катушку. «Компакт-кассета была изобретена из-за раздражения, что вызывали существующие на тот момент магнитофоны», - позже рассказывал Оттенс. Он взял деревянный брусок, который легко помещался во внутреннем кармане пиджака, и решил: такой маленькой должна быть музыкальная кассета. В конце концов, получилось поместить магнитную ленту в пластиковый корпус и сделать ее пригодной для воспроизведения, и в 1963 году первая компакт-кассета была представлена на ярмарке электроники под лозунгом «Меньше, чем пачка сигарет!»
А первый настоящий прорыв произошел через два года. Несколько компаний искали более компактного преемника для неуклюжей и неудобной для пользователя системы звукозаписи и воспроизведения, когда пленка перегонялась с катушки на катушку. «Компакт-кассета была изобретена из-за раздражения, что вызывали существующие на тот момент магнитофоны», - позже рассказывал Оттенс. Он взял деревянный брусок, который легко помещался во внутреннем кармане пиджака, и решил: такой маленькой должна быть музыкальная кассета. В конце концов, получилось поместить магнитную ленту в пластиковый корпус и сделать ее пригодной для воспроизведения, и в 1963 году первая компакт-кассета была представлена на ярмарке электроники под лозунгом «Меньше, чем пачка сигарет!»
×
Группа японских участников сделала фотографии на мероприятии, и вскоре в Японии появились копии кассет Оттенса в различных, более крупных размерах. «Так нельзя, это будет один хаос», - сказал Оттенс и улетел в Японию. Он заключил соглашение с фирмой Sony о том, чтобы сделать механизм, запатентованный Philips, стандартом, и эта модель была представлена по всему миру. Только в США какое-то время возились с восьмидорожечной кассетой.
В 1972 году Оттенс стал директором по аудио в лаборатории Philips NatLab, где внес свою лепту в следующее музыкальное новшество: изобретение компакт-дисков. После долгих экспериментов с аналоговыми дисками команда разработчиков решила, что есть только одно решение для качественного носителя звука: хранение его в цифровом виде с декодером, который исправляет любые ошибки.
Опять же, было начато сотрудничество с Sony, и в 1980 году был окончательно оформлен стандарт компакт-дисков Philips-Sony. В итоге им оказался двенадцатисантиметровый диск, хотя Лу Оттенсу больше нравился вариант CD диаметром 11,5 см.
Опять же, было начато сотрудничество с Sony, и в 1980 году был окончательно оформлен стандарт компакт-дисков Philips-Sony. В итоге им оказался двенадцатисантиметровый диск, хотя Лу Оттенсу больше нравился вариант CD диаметром 11,5 см.
В 1986 году Оттенс ушел на пенсию, оставив своим коллегам книгу с сотней советов по инновациям. В поздние годы инженера-менеджера часто спрашивали, гордится ли он своими изобретениями, которые так много изменили во всем мире. Кассеты и компакт-диски открыли широким массам доступ к музыке и сделали возможными ее запись и распространение. Всего было выпущено более 100 миллиардов кассет и 200 миллиардов компакт-дисков.
«У меня нет измерителя гордости», - отмахивался Оттенс в своих интервью. Он всегда заявлял, что оба звуковых носителя создавались усилиями команды.
«У меня нет измерителя гордости», - отмахивался Оттенс в своих интервью. Он всегда заявлял, что оба звуковых носителя создавались усилиями команды.
Несмотря на все успехи, Оттенс помнил и несколько разочарований, которые ему пришлось пережить в своей карьере. Свой первый компакт-диск ему пришлось купить в 1982 году в Японии: «Это была продукция Sony, потому что первый компакт-диск Philips был выпущен только в 1983 году. Меня это так раздражало», - признавался он в 2013 году. Был он расстроен и тем фактом, что Sony, а не его работодатель, выпустила первый кассетный плеер Walkman: «До сих пор больно, что у нас его не было».
Кстати, Оттенс считал возродившийся в последнее время интерес к компакт-кассетам чушью. «Ничто не может сравниться по звучанию с компакт-диском, - говорил он в интервью. - Там абсолютно нет посторонних шумов. Этого никому не удавалось добиться от пленки». По словам Оттенса, «теплое» звучание, которым бредят любители винила, объясняется прежде всего психологическими причинами: «Я сделал немало проигрывателей и знаю, что искажения на виниле намного выше. Думаю, люди в основном слышат то, что им хочется слышать...»
Кстати, Оттенс считал возродившийся в последнее время интерес к компакт-кассетам чушью. «Ничто не может сравниться по звучанию с компакт-диском, - говорил он в интервью. - Там абсолютно нет посторонних шумов. Этого никому не удавалось добиться от пленки». По словам Оттенса, «теплое» звучание, которым бредят любители винила, объясняется прежде всего психологическими причинами: «Я сделал немало проигрывателей и знаю, что искажения на виниле намного выше. Думаю, люди в основном слышат то, что им хочется слышать...»
Давайте вспомним: как появился первый компакт-диск?
Краткая история носителя. Технический прогресс в сфере аудиозаписи движется семимильными шагами. Казалось бы, еще каких-то 20−25 лет назад компакт-диски казались роскошью, и прибыли от их продаж исчислялись астрономическими суммами. А сегодня уже вовсю идет разговор о скорой гибели CD-индустрии. О CD-революции и CD-эволюции и пойдет дальнейшая речь...
Источник:
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
Добавить нечего. Надо только это принять теплозвукодрочерам. Сам в 80-х искал записи, сделанные с СД.