Несмотря на все успехи, Оттенс помнил и несколько разочарований, которые ему пришлось пережить в своей карьере. Свой первый компакт-диск ему пришлось купить в 1982 году в Японии: «Это была продукция Sony, потому что первый компакт-диск Philips был выпущен только в 1983 году. Меня это так раздражало», - признавался он в 2013 году. Был он расстроен и тем фактом, что Sony, а не его работодатель, выпустила первый кассетный плеер Walkman: «До сих пор больно, что у нас его не было».



Кстати, Оттенс считал возродившийся в последнее время интерес к компакт-кассетам чушью. «Ничто не может сравниться по звучанию с компакт-диском, - говорил он в интервью. - Там абсолютно нет посторонних шумов. Этого никому не удавалось добиться от пленки». По словам Оттенса, «теплое» звучание, которым бредят любители винила, объясняется прежде всего психологическими причинами: «Я сделал немало проигрывателей и знаю, что искажения на виниле намного выше. Думаю, люди в основном слышат то, что им хочется слышать...»