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В Нидерландах скончался человек, которому мы обязаны появлением компакт-кассеты и CD

В Нидерландах скончался человек, которому мы обязаны появлением компакт-кассеты и CD (7 фото)

Автор:
11 марта 2021 02:43
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: Philips   Лу Оттенс   изобретатель   кассета   компакт диск   магнитофон   проигрыватель   
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Звукорежиссер и инженер Лу Оттенс (1926 - 2021) сыграл решающую роль в разработке двух носителей информации, которые произвели революцию в мировой музыкальной жизни. При этом сам занимавший пост топ-менеджера Philips Оттенс всегда скромно подчеркивал, что его успех стал результатом командной работы. В прошлую субботу Лодевийк Фредерик (это его полное имя) Оттенс скончался в возрасте 94 лет в Брабанте.
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Метки: Philips   Лу Оттенс   изобретатель   кассета   компакт диск   магнитофон   проигрыватель   
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vikklu 57 минут назад
«Ничто не может сравниться по звучанию с компакт-диском, - говорил он в интервью. - Там абсолютно нет посторонних шумов. Этого никому не удавалось добиться от пленки». По словам Оттенса, «теплое» звучание, которым бредят любители винила, объясняется прежде всего психологическими причинами: «Я сделал немало проигрывателей и знаю, что искажения на виниле намного выше. Думаю, люди в основном слышат то, что им хочется слышать...»
Добавить нечего. Надо только это принять теплозвукодрочерам. Сам в 80-х искал записи, сделанные с СД.
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