Париж 1970-х годов глазами советского туриста

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В конце Второй мировой войны большинство парижан жили весьма бедно. Промышленность была в упадке, жилья не хватало, продукты были нормированы. В 1950-х и 1960-х годах в городе была проведена масштабная реконструкция, были построены новые дома и автомагистрали. Начиная с 1970-х годов жизнь стала налаживаться... Для советского же человека Париж всегда был несбыточной мечтой, которую можно только "увидеть и умереть", романтической сказкой о любви.
Эти старые фотографии возвращают нас в тот, настоящий Париж 70-х - каким его увидел турист из Советского Союза, которому посчастливилось попасть в зарубежную поездку.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ps. Чисто моя история. Вырос на этих рассказах, как классно там, в Европе. Даже сам не знаю, что ожидал там увидеть, ну прям что то необычное. Вырос, съездил дикарем. Туристом, конечно же интересно было посетить музеи, замки и тд и тп, посмотреть на другую культуру. Общался много по возможности с местными и русскоговорящими. Но сказать, что там (там - конечно очень обощенное понятие) мега круто и хотел бы там жить, не могу. Свои плюсы свои минусы. Также есть грязные места и чистые, интересные и не очень. Дорогие и относительно дешёвые. По факту красиво везде только в историческом центре, и вокруг достопримечательностей.
Но млять отдельно хочется выделить Будапешт. У меня конечно вызвал удивительное состояние, что захотелось сбежать из него, от его грязи и количества бомжей с их ссаньем на центральных улицах)