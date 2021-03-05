Париж 1970-х годов глазами советского туриста

В конце Второй мировой войны большинство парижан жили весьма бедно. Промышленность была в упадке, жилья не хватало, продукты были нормированы. В 1950-х и 1960-х годах в городе была проведена масштабная реконструкция, были построены новые дома и автомагистрали. Начиная с 1970-х годов жизнь стала налаживаться... Для советского же человека Париж всегда был несбыточной мечтой, которую можно только "увидеть и умереть", романтической сказкой о любви.

0 Эти старые фотографии возвращают нас в тот, настоящий Париж 70-х - каким его увидел турист из Советского Союза, которому посчастливилось попасть в зарубежную поездку.

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