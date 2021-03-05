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Париж 1970-х годов глазами советского туриста

Париж 1970-х годов глазами советского туриста (26 фото)

Автор:
05 марта 2021 11:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: 70-е   Советские люди   за границей   ностальгия   париж   путешествия   старые фотографии   турист   
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В конце Второй мировой войны большинство парижан жили весьма бедно. Промышленность была в упадке, жилья не хватало, продукты были нормированы. В 1950-х и 1960-х годах в городе была проведена масштабная реконструкция, были построены новые дома и автомагистрали. Начиная с 1970-х годов жизнь стала налаживаться... Для советского же человека Париж всегда был несбыточной мечтой, которую можно только "увидеть и умереть", романтической сказкой о любви.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 70-е   Советские люди   за границей   ностальгия   париж   путешествия   старые фотографии   турист   
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DVPET Час назад
Ушла эпоха. Париж и без мигрантов...
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1k
maloy 2 часа назад
М-да, целым поколениям вбивалось, что на западе рай. А по факту с деньгами хорошо везде, даже в сомали, а без них, ты всегда в дерьме.

Ps. Чисто моя история. Вырос на этих рассказах, как классно там, в Европе. Даже сам не знаю, что ожидал там увидеть, ну прям что то необычное. Вырос, съездил дикарем. Туристом, конечно же интересно было посетить музеи, замки и тд и тп, посмотреть на другую культуру. Общался много по возможности с местными и русскоговорящими. Но сказать, что там (там - конечно очень обощенное понятие) мега круто и хотел бы там жить, не могу. Свои плюсы свои минусы. Также есть грязные места и чистые, интересные и не очень. Дорогие и относительно дешёвые. По факту красиво везде только в историческом центре, и вокруг достопримечательностей.

Но млять отдельно хочется выделить Будапешт. У меня конечно вызвал удивительное состояние, что захотелось сбежать из него, от его грязи и количества бомжей с их ссаньем на центральных улицах)
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