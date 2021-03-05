Это надо видеть: 50 забавных фигурок животных на основе интернет-мемов

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Если вам нравятся картинки и интернет-мемы со зверюшками, скорее всего, вы слышали о популярном японском художнике и энтузиасте скульптуры с ником Meetissai. Если нет, то сегодня ваш счастливый день.
Что он делает? Он просматривает самые известные в Сети картинки с котиками, собачками и прочей живностью, и выбирает из них самые неуклюжие и забавные. А затем воссоздает эти картинки в скульптуре - делая фигурки настолько странными, насколько это возможно.
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14.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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