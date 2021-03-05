FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11811 постов • 2585 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Это надо видеть: 50 забавных фигурок животных на основе интернет-мемов

Это надо видеть: 50 забавных фигурок животных на основе интернет-мемов (50 фото)

Автор:
05 марта 2021 11:31
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные вещицы   Скульптуры   интернет мем   котики   мемы   смешно до слез   умора   фигурки   
186
50
Если вам нравятся картинки и интернет-мемы со зверюшками, скорее всего, вы слышали о популярном японском художнике и энтузиасте скульптуры с ником Meetissai. Если нет, то сегодня ваш счастливый день.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Забавные вещицы   Скульптуры   интернет мем   котики   мемы   смешно до слез   умора   фигурки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Владимир 4 минуты назад
А спустя пару тысяч лет археологи найдут эти фигурки и офигеют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола? "Голубая планета": скульптура из металла от Сельджука Йилмаза "Голубая планета": скульптура из металла от Сельджука Йилмаза Японский художник превращает мемы с животными в скульптуры Японский художник превращает мемы с животными в скульптуры 40 отборных шуток про коронавирус для того, чтобы не впасть в отчаяние 40 отборных шуток про коронавирус для того, чтобы не впасть в отчаяние "Наташ, ты спишь?": подборка мемов с котиками Наташи, которые осуждают, но не сдаются "Наташ, ты спишь?": подборка мемов с котиками Наташи, которые осуждают, но не сдаются Стимпанк-скульптуры от Игоря Верного Стимпанк-скульптуры от Игоря Верного
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

494596



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ах, обмануть&nbsp;меня не трудно. &nbsp;Я сам&nbsp;обманываться рад
5
66
Ах, обмануть меня не трудно.  Я сам обманываться рад
Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
0
255
Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
0
47
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
0
8
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Роналду и Месси уходят. Кто станет новыми звездами футбола?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#кино#автомобили#приколы#знаменитости#позитив#авто аварии#актеры
#фото#прикол#факты#Россия#дтп#сша#полиция#СССР#Разное#китай
#животные#интересное#картинки#автомир#люди#подборка#аварии#шоу бизнес#кот#космос

На что жалуетесь?

Вернуться