"Фотограф раскрывает секреты потрясающих фотографий"

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Социальные сети наполнены удивительными кинематографическими фотографиями, и, хотя иногда за этими изображениями стоит команда профессиональных фотографов, визажистов и стилистов, есть и другая сторона.
Что нужно для того, чтобы сделать интересное и завораживающее фото? Безусловно, оборудование, свет и навыки фотографа занимают не последние роли в списке необходимых составляющих. Но самое главное — это идея. Сейчас вы сами в этом убедитесь.
Фото на углях
Молодой мексиканский фотограф с ником OMAHI показывает в Инстаграме свои креативные автопортреты, а потом, как съёмка выглядит со стороны. Оказывается, такие можно сделать даже без посторонней помощи!
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А потрясающий фотографий так и не показали...
Да и фотографа, если честно, не увидел.
2. Многие фоновые предметы выглядят на самом деле гораздо привлекательнее, чем на последующем фото, например, та же смятая простыня.
3. Как говорила Фрекен Бок в нашем мультике: "На телевидении этого добра хватает без Вас".