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Фотограф раскрывает секреты потрясающих фотографий

Фотограф раскрывает секреты потрясающих фотографий (17 фото)

Автор:
24 марта 2021 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: OMAHI   кадры   фантазии   фото   фотографии   фотошопы   человек   
668
17
Социальные сети наполнены удивительными кинематографическими фотографиями, и, хотя иногда за этими изображениями стоит команда профессиональных фотографов, визажистов и стилистов, есть и другая сторона.
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Метки: OMAHI   кадры   фантазии   фото   фотографии   фотошопы   человек   
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2  комментария
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Игорь Полчаса назад
"Фотограф раскрывает секреты потрясающих фотографий"
============
А потрясающий фотографий так и не показали...

Да и фотографа, если честно, не увидел.
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911
АлексЮстасу 14 минут назад
1. Фотошопер он еще тот.
2. Многие фоновые предметы выглядят на самом деле гораздо привлекательнее, чем на последующем фото, например, та же смятая простыня.
3. Как говорила Фрекен Бок в нашем мультике: "На телевидении этого добра хватает без Вас".
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