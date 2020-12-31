Путешествие в российскую провинцию

Не расслабляйтесь на каникулах и не позволяйте телевизору, выпивке и салатам поглотить вам полностью! Всего хорошего — в меру.
Лучше садитесь на поезд, самолёт, автобус — да даже лыжи! И отправляйтесь в любой понравившийся провинциальный город: тем более что ушедший год дал нам огромные возможности для внутреннего туризма!
Лучше садитесь на поезд, самолёт, автобус — да даже лыжи! И отправляйтесь в любой понравившийся провинциальный город: тем более что ушедший год дал нам огромные возможности для внутреннего туризма!
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Авторский пост
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