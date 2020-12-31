FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 462 поста • 130 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая 
Путешествие в российскую провинцию

Путешествие в российскую провинцию (40 фото)

Автор:
31 декабря 2020 21:09
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: город   красоты   россии   эстетика   
875
40
Не расслабляйтесь на каникулах и не позволяйте телевизору, выпивке и салатам поглотить вам полностью! Всего хорошего — в меру.
Лучше садитесь на поезд, самолёт, автобус — да даже лыжи! И отправляйтесь в любой понравившийся провинциальный город: тем более что ушедший год дал нам огромные возможности для внутреннего туризма!
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: город   красоты   россии   эстетика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
Опиум для народа 2 часа назад
Сидите вы,пожалуйста,в своих Москвах и Питерах. Не нужны вы нам в маленьких городах. Заразу только из своих человейников тащите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
mk4 41 секунду назад
Кунгур
Кунгур
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
parallax 2 минуты назад
Если Волгоград провинция, тогда Москва - районный центр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
509
Ivan 5 минут назад
Диксон прям выделился есть на что посмотреть

Диксон прям выделился есть на что посмотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Какого Кристмаса ты творишь, или, как российский дедушка вышел на мировой уровень Какого Кристмаса ты творишь, или, как российский дедушка вышел на мировой уровень Провинциальная фотография Провинциальная фотография Многообразие русских мостов Многообразие русских мостов Зима близко Зима близко Пустота Кольского полуострова Пустота Кольского полуострова Туристическая и нетуристическая Карелия Туристическая и нетуристическая Карелия
Эстетика Е—ней
сообщество о красоте городских окраин, промзон, сельской глубинки и иных труднодоступных мест
https://vk.com/yebenya
120390



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
85
Скажи спасибо 2020 году
Вот почему фисташки такие дорогие
3
62
Вот почему фисташки такие дорогие
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Военные РФ отказались от сопровождения гражданских машин на трассе М-4, в Сирии
0
39
Военные РФ отказались от сопровождения гражданских машин на трассе М-4, в Сирии
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
2
51
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#интересное#в мире#картинки#аварии#СССР#прикольные#праздник
#Юмор#факты#приколы#подборка#дтп#2021#зима#эстетика#собака#девушки
#животные#новый год#история#Россия#забавно#красота#позитив#авто аварии#природа#кино

На что жалуетесь?

Вернуться