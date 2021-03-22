Культовые вещички с киносъемок, проданные за огромные деньги

Платье Дороти - "Волшебник из страны Оз"
Письмо о приеме в Хогвартс - "Гарри Поттер и философский камень"
Платье Элизы Дулиттл - "Моя прекрасная леди"
Шляпа Индианы Джонса - "Индиана Джонс: В поисках потерянного ковчега"
Платье Розы - "Титаник"
Меч Люка Скайуокера - "Звездные войны: Новая надежда"
Aston Martin Джеймса Бонда - "Голдфингер"
Белое летучее платье Мэрилин Монро - "Лихорадка седьмого года"
Летающий автомобиль - "Пиф-паф, ой-ой-ой"
Костюм Трусливого Льва - "Волшебник из страны Оз"
Тросточка Чарли Чаплина - "Новые времена"
Машина-амфибия - "Шпион, который меня любил"
Пианино - "Касабланка"
Костюм жона Траволты - "Лихорадка субботнего вечера"
Камера гиперсна - "Чужие"
Часы Майкла Дилани - "Ле Ман"
Маска Дарта Вейдера - "Звездные войны: Империя наносит ответный удар"
Детские костюмы - "Звуки музыки"
Автомобиль DeLorean - "Назад в будущее"
Скелет киборга - "Терминатор 2: Судный день"
Хлыст Индианы Джонса
Скелет Кинг-Конга - "Кинг-Конг"
Статуэтка сокола - "Малтийский сокол"
Платье Одри Хэпберн - "Завтрак у Тиффани"
Золотой билет - "Вилли Вонка и шоколадная фабрика"
Робот Робби - "Запретная планета"
Капитанское кресло - "Звездный путь"
Волшебные башмачки - "Волшебник из страны Оз"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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