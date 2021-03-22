Культовые вещички с киносъемок, проданные за огромные деньги

Пианино из кафе Рика - один из самых культовых предметов со съемочной площадки одного из самых легендарных фильмов в истории. Инструмент, на котороый так трагично облокачивался Хэмфри Богарт, был выставлен на аукцион в 2014 году. Покупателей, кстати, предупредили, что на этом пианино невозможно играть: сделанное специально для фильма, оно обладает лишь 56 клавишами - то есть, их на 30 меньше, чем у нормального пианино. Тем не менее, покупатель нашелся мгновенно и отдал за инструмент $3,4 миллиона.