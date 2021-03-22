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Культовые вещички с киносъемок, проданные за огромные деньги

Культовые вещички с киносъемок, проданные за огромные деньги (30 фото)

Автор:
22 марта 2021 16:25
Сообщество : Кино
Метки: аукцион   интересно   кино   культовые вещи   на память   распродажа   сувениры   фанаты   
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Фанаты готовы на все, чтобы заполучить на память любую вещицу со съемок любимого фильма - от носового платка главного героя до его автомобиля. Поэтому для киношников продажа съемочного реквизита становится иногда неплохой статьей дохода - особенно, если речь идет о культовых картинах, где аукционная стоимость каждой тряпицы со съемок может достигать миллионов. И это не преувеличение!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аукцион   интересно   кино   культовые вещи   на память   распродажа   сувениры   фанаты   
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