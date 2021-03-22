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Какие таинственные заведения скрывались под названием «пенни-университет»?

Какие таинственные заведения скрывались под названием «пенни-университет»? (2 фото)

Автор:
22 марта 2021 12:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: англия   клуб   кофейня   монета 1 пенни   название   почемучка   смысл   университет   
983
2

Было время, когда английские кофейни называли университетами за 1 пенни. Как и почему появилось это название?

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Метки: англия   клуб   кофейня   монета 1 пенни   название   почемучка   смысл   университет   
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wr2x2 2 часа назад
раскрою ещё одну тайну - до интернета информация передавалась также через книги, газеты, журналы. Газеты бывало выходили даже два раза в день
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