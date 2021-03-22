Было время, когда английские кофейни называли университетами за 1 пенни. Как и почему появилось это название?
Так называемые кофейные дома – Coffee House стали очень популярными в Англии в конце XVII века. Университетом за пенни или копеечными университетами их назвали потому, что чашка бодрящего ароматного напитка обходилась посетителям именно в эту сумму – разменную монетку достоинством один пенни. Но символическая оплата позволяла посетителям кафе еще и принимать участие в беседах, спорах и дискуссиях лучших умов страны, представляющих различные области – политики, экономики, искусства.
Попав внутрь, посетитель получал доступ не только к кофе, но и к актуальной и злободневной информации. Журналисты, перемещающиеся от одного заведения к другому, сообщали посетителям свежие новости. То есть процесс передачи актуальной информации был аналогичным современному телевидению или Интернету. Среди обсуждаемых тем были политические события, светские сплетни, новинки моды и другие. Ограничений для бесед практически не было: можно было обсуждать как светские, так и экономические, культурные, философские темы.
Постепенно кофейни стали своего рода клубами по интересам. Представительницы прекрасного пола в святую святых изысканного мужского общества допускались разве что только в качестве обслуги. Владельцам кофеен даже было разрешено печатать собственные деньги. Во исключение попадания на собрания посторонних людей члены клубов стали выкупать отведенные под кафе здания. Так кофейни стали превращаться в элитарные заведения с собственными правилами поведения, фирменными блюдами, обычаями. Аналогичная мода охватила вслед за Англией и другие страны. При клубах стали создавать библиотеки, игровые комнаты и даже спальни для подгулявших клиентов.
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