Так называемые кофейные дома – Coffee House стали очень популярными в Англии в конце XVII века. Университетом за пенни или копеечными университетами их назвали потому, что чашка бодрящего ароматного напитка обходилась посетителям именно в эту сумму – разменную монетку достоинством один пенни. Но символическая оплата позволяла посетителям кафе еще и принимать участие в беседах, спорах и дискуссиях лучших умов страны, представляющих различные области – политики, экономики, искусства.

Попав внутрь, посетитель получал доступ не только к кофе, но и к актуальной и злободневной информации. Журналисты, перемещающиеся от одного заведения к другому, сообщали посетителям свежие новости. То есть процесс передачи актуальной информации был аналогичным современному телевидению или Интернету. Среди обсуждаемых тем были политические события, светские сплетни, новинки моды и другие. Ограничений для бесед практически не было: можно было обсуждать как светские, так и экономические, культурные, философские темы.