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Главный полосатый вредитель: как появилось название колорадского жука?

Главный полосатый вредитель: как появилось название колорадского жука? (3 фото)

Автор:
18 февраля 2021 12:00
Сообщество : Животные
Метки: вредитель   картофель   колорадо   колорадский жук   мексика   название   почемучка   
1242
3

Колорадский жук называется колорадским начиная с далекого 1859 года, когда он начал опустошать картофельные поля в американском штате Колорадо. Но появилось зловредное насекомое совсем не в Америке.

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Метки: вредитель   картофель   колорадо   колорадский жук   мексика   название   почемучка   
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22  комментария
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1k
Фрэнд 2 часа назад
Железная банка с керосином на дне. Сначала туда собираешь, а потом поджигаешь.
В детстве так спасал у бабушки с дедом в деревне картошку. ))
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8k
Алексей 3 минуты назад
каждый слышал ??? историю от дядьки, что ему рассказал троюродный кум у которого сводная сестра крестной кумы живёт в америке, что у них там вывели средство - брызгаешь огород, и колорадский жук больше на огороде не появится никогда. Но вот привезти его нельзя - таможня не пропускает
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13k
Corvus Corax Полчаса назад
"появилось зловредное насекомое совсем не в Америке"
А, ну да, Мексика ж в Африке, млять...
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1k
3,14здун-фантаст 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
3,14здун-фантаст 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
au3 52 минуты назад
"Но появилось зловредное насекомое совсем не в Америке. Настоящая родина полосатого вредителя – Мексика"

А таки Мексика где?
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7k
Клёст 53 минуты назад
У нас, в зоне вечной мерзлоты, этой напасти нет - не выживает.
Но как назло, именно мы и есть ,,зона рискованного земледелия,,:
никак не прокормим Россию, нет((
)))
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15k
Юрий Час назад

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41k
Митрий Час назад
Нам в детстве давали банку с соляркой и отправляли в огород. Надо ли говорить с каким удовольствием мы устраивали жукам геноцид?
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19k
Ратибор 2 часа назад
Ядерную зиму они вряд ли переживут. Другой вопрос, что мы тоже.
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26k
АнтонПолднев Ратибор Час назад
Совсем не факт
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Получается он всю жизнь сидел в своей Мексике безвылазно, но 1859 году его вдруг резко потащило в Техас. Типо раньше там никакие пасленовые не произрастали. Кстати, им пофигу на пасленовые/не пасленовые. Они крапиву, чертополох и лопухи с таким же успехом жрут. Но это когда очень жаркое лето.
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5k
Эх, Вася, Вася Yasen_Perec 2 часа назад
У нас в Забайкалье этой напасти пока нет. Поэтому я наивно полагал, что эти твари питаются только картошкой. Ради шутки, хотел предложить отказаться от посадки картофеля и тогда он сам от голода умрёт.
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12k
Yasen_Perec Эх, Вася, Вася Час назад
А они сейчас и в подмосковье пропали. Уж лет как десять. Старики грешат на ГМО.
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12k
Yasen_Perec Эх, Вася, Вася Час назад
Я где то читал, что они в случае тотальной голодухи, могут и своих личинок жрать. Потом новые яйца откладывают в грунт, а те там могут пролежать несколько лет. (До наступления лучших времён).
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6k
Lev Asriev Yasen_Perec 11 минут назад
Не знаю, в каком подмосковье они пропали, но в Ступинском/Раменском районе их дохуа.
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6k
Lev Asriev 2 часа назад
Кто в теме, тот поймет)
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2k
VikaR 2 часа назад
А какой способ борьбы с колорадскими жуками вы считаете наиболее эффективным? - Не сажать пасленовые пару тройку лет и он подохнет с голодухи
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6k
Lev Asriev VikaR 2 часа назад
Не поможет. Посадишь, он снова тут как тут.
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12k
Yasen_Perec VikaR 2 часа назад
Не сдохнет, переключится на другой вид растений.
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АнтонПолднев VikaR Час назад
Рядом соседи, так что до фени этот метод
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