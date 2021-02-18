Колорадский жук называется колорадским начиная с далекого 1859 года, когда он начал опустошать картофельные поля в американском штате Колорадо. Но появилось зловредное насекомое совсем не в Америке.
Настоящая родина полосатого вредителя – Мексика. А точнее – Сонорская зоогеографическая подобласть в северо-восточной части страны, где обитают и другие представители рода Leptinotarsa, питающие тягу к пасленовым культурам.
Несмотря на принятие максимальных мер предосторожности, «колорад» молниеносно захватил всю Северную Америку, а затем, попав в пароходный трюм, пересек Атлантику и прибыл в Европу.
Победное шествие по картофельным посадкам он начал с Германии, потом переместился и в другие страны. К 40-м годам прошлого века прожорливое насекомое добралось и до границ Союза.
Сейчас этот жук обитает по всему миру и наносит серьезный урон посевам несмотря на регулярно обновляемый ассортимент специальных средств и методик, призванных уничтожать полосатых оккупантов и сдерживать их численность.
В народе ходит байка, что полосатый обжора – это биологическое оружие, разработанное американцами для уничтожения посадок в СССР в эпоху холодной войны. Но тогда логичнее предположить, что его вывели мексиканцы, поскольку родина любителя картошки – не Скалистые горы, и даже не Колорадо, а именно Мексика. Вплоть до 1859 года колорадский жук не ассоциировался с вышеуказанным штатом, хотя и существовал, и занимался своим гнусным делом.
Так длилось вплоть до того момента, пока энтомолог Бэнджамин Данн Уолш не получил информацию от коллег об оккупации этими насекомыми внушительных площадей в Колорадо. И логично, хоть и ошибочно, предположил, что местом появления, обитания и распространения картофельного жука стал именно этот штат. Окончательно название закрепилось в 1867 году, когда еще один ученый и исследователь Чарльз Валентайн Рейли опубликовал работу под названием Colorado potato beetle («Колорадский картофельный жук»).
Вероятность навсегда избавиться от вредителя стремится к нулю, поскольку взрослое насекомое способно закопаться в почву на глубину до 70 см и спокойно пережить даже самую суровую зиму. Просидеть в земле пару-тройку лет для «колорада» не проблема. Зафиксированы даже случаи, когда жуки без вреда для себя прятались в укрытиях в течение 5 лет.
А какой способ борьбы с колорадскими жуками вы считаете наиболее эффективным?
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В детстве так спасал у бабушки с дедом в деревне картошку. ))
А, ну да, Мексика ж в Африке, млять...
А таки Мексика где?
Но как назло, именно мы и есть ,,зона рискованного земледелия,,:
никак не прокормим Россию, нет((
)))