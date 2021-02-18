Настоящая родина полосатого вредителя – Мексика. А точнее – Сонорская зоогеографическая подобласть в северо-восточной части страны, где обитают и другие представители рода Leptinotarsa, питающие тягу к пасленовым культурам.

Несмотря на принятие максимальных мер предосторожности, «колорад» молниеносно захватил всю Северную Америку, а затем, попав в пароходный трюм, пересек Атлантику и прибыл в Европу.

Победное шествие по картофельным посадкам он начал с Германии, потом переместился и в другие страны. К 40-м годам прошлого века прожорливое насекомое добралось и до границ Союза.