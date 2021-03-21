Мой дед прожил 102 года

К вечеру, когда силы после огорода были на исходе, дед не садился за стол и не уминал тарелку за тарелкой, по его словам такой подход только клонил его в сон: "Если ты устал, плотно не ешь - будешь спать. Сделай себе теплой воды с парой ложек меда и будешь жужжать как пчела, до самого вечера". Это изобретение в детстве я и сам любил, хотя больше всего обожал молоко с мёдом: и вкусно и полезно. А так как ребенком я был активным и "подзарядка" мне нужна была частенько, забегал за медом с молоком я часто - энергии было хоть отбавляй, главное не переборщить.





Молоко ✔️



Молоко - третий столп дедовской энергичности. В жаркий день дед пил прохладное свежее молоко, остывавшее в погребе, а в холодный зимний день теплое молоко с медом. Дедушка был приверженцем простоты и любил употреблять продукты "как есть", поэтому сыры и прочие молочные продукты были только с подачи бабушки, а вот молоко - всегда. Одна из фраз, которая мне запомнилась больше всего: "Зачем пить воду, когда есть молоко?". Все мои товарищи, забегающие ко мне после жарких футбольных баталий или игры в "войнушки" утоляли жажду не водой, а свежим молоком.