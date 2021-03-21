Мой дед прожил 102 года

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3 продукта, которые он ел каждый день
Всю свою жизнь мой дед жил в деревне, ухаживая за хозяйством, скотом и огородом. В магазине он был редко и зачастую покупал не продукты, а спички, свечки и хозяйственные принадлежности. Все продукты он ел только со своего огорода, но особое внимание уделял трем, которые ел каждый день.
Куриные яйца ✔️
"Иметь собственное хозяйство и не разводить кур - то же самое, что жить в деревне и ездить в город, чтобы подышать свежим воздухом" - говорил дед. Лет до двенадцати, пока родители не увезли меня в город, у нас был замечательный тандем: рано утром я собирал яйца в курятнике, относил на кухню, где дед их ел. Мне нравилось собирать яйца, это доставляло мне удовольствие сравнимое с неожиданной находкой маленького клада, да и мою работу дед нередко оплачивал медом и медовыми сотами. Чаще всего он ел их сырыми: брал парочку прямо с корзинки, разбивал верхнюю часть, солил и выпивал.
Куриные яйца ✔️
"Иметь собственное хозяйство и не разводить кур - то же самое, что жить в деревне и ездить в город, чтобы подышать свежим воздухом" - говорил дед. Лет до двенадцати, пока родители не увезли меня в город, у нас был замечательный тандем: рано утром я собирал яйца в курятнике, относил на кухню, где дед их ел. Мне нравилось собирать яйца, это доставляло мне удовольствие сравнимое с неожиданной находкой маленького клада, да и мою работу дед нередко оплачивал медом и медовыми сотами. Чаще всего он ел их сырыми: брал парочку прямо с корзинки, разбивал верхнюю часть, солил и выпивал.
Такой утренний ритуал был неизменным и менялся в те редкие дни, когда бабушка вставала раньше деда и готовила омлет, хотя дед частенько ворчал: "Продукт полноценен без всякой готовки!" - говорил он, сетуя на масло для жарки, которое бабушка использовала при приготовлении. Судя по запасу сил, которым он обладал каждое утро, из куриных яиц он действительно забирал все лучшее и пытался приучить меня, хотя в детстве я их терпеть не мог. С возрастом поумнел.
Мёд ✔️
Дед не ел сахар всю жизнь. Совсем. Не потому, что обладал огненной выдержкой, а потому что у него была небольшая пасека, доступ к меду, сотам и пчелиной пыльце. Он любил сладкое, но непростое: молоко с медом, блины с медом, грецкие дробленые орехи с парой ложек кристально чистого меда и даже крепкий черный чай, опять таки с медом.
"Зачем мне сахар, если у меня есть мёд? Сахар - пища плантаторских рабов, а мёд - дар пчёл." - говорил он, "К тому же к сахару легко привыкнуть, а к мёду нет" и в этом он был действительно прав, избавиться от собственной сахарной зависимости мне было солжновато, но при переходе на домашний мед все встало на свои места.
Мёд ✔️
Дед не ел сахар всю жизнь. Совсем. Не потому, что обладал огненной выдержкой, а потому что у него была небольшая пасека, доступ к меду, сотам и пчелиной пыльце. Он любил сладкое, но непростое: молоко с медом, блины с медом, грецкие дробленые орехи с парой ложек кристально чистого меда и даже крепкий черный чай, опять таки с медом.
"Зачем мне сахар, если у меня есть мёд? Сахар - пища плантаторских рабов, а мёд - дар пчёл." - говорил он, "К тому же к сахару легко привыкнуть, а к мёду нет" и в этом он был действительно прав, избавиться от собственной сахарной зависимости мне было солжновато, но при переходе на домашний мед все встало на свои места.
К вечеру, когда силы после огорода были на исходе, дед не садился за стол и не уминал тарелку за тарелкой, по его словам такой подход только клонил его в сон: "Если ты устал, плотно не ешь - будешь спать. Сделай себе теплой воды с парой ложек меда и будешь жужжать как пчела, до самого вечера". Это изобретение в детстве я и сам любил, хотя больше всего обожал молоко с мёдом: и вкусно и полезно. А так как ребенком я был активным и "подзарядка" мне нужна была частенько, забегал за медом с молоком я часто - энергии было хоть отбавляй, главное не переборщить.
Молоко ✔️
Молоко - третий столп дедовской энергичности. В жаркий день дед пил прохладное свежее молоко, остывавшее в погребе, а в холодный зимний день теплое молоко с медом. Дедушка был приверженцем простоты и любил употреблять продукты "как есть", поэтому сыры и прочие молочные продукты были только с подачи бабушки, а вот молоко - всегда. Одна из фраз, которая мне запомнилась больше всего: "Зачем пить воду, когда есть молоко?". Все мои товарищи, забегающие ко мне после жарких футбольных баталий или игры в "войнушки" утоляли жажду не водой, а свежим молоком.
Молоко ✔️
Молоко - третий столп дедовской энергичности. В жаркий день дед пил прохладное свежее молоко, остывавшее в погребе, а в холодный зимний день теплое молоко с медом. Дедушка был приверженцем простоты и любил употреблять продукты "как есть", поэтому сыры и прочие молочные продукты были только с подачи бабушки, а вот молоко - всегда. Одна из фраз, которая мне запомнилась больше всего: "Зачем пить воду, когда есть молоко?". Все мои товарищи, забегающие ко мне после жарких футбольных баталий или игры в "войнушки" утоляли жажду не водой, а свежим молоком.
Любовь деда к молоку можно объяснить и тем, что всех своих коров он буквально любил, искал для них лучшие поляны, подкармливал дома и давал имена, ему была присуща тонкая связь с животным, которое его кормит, а слова "скотина" в адрес своей живности от него я не слышал вовсе.
Свежие, натуральные продукты из собственного огорода, от собственных ухоженных коров и коз, с любовь сделанные ульи для пчел и мед, - как это можно променять на сахар или консервaнты? К сожалению современному городскому жителю это понять все сложнее и сложнее. Пусть хотя бы в памяти останется.
Свежие, натуральные продукты из собственного огорода, от собственных ухоженных коров и коз, с любовь сделанные ульи для пчел и мед, - как это можно променять на сахар или консервaнты? К сожалению современному городскому жителю это понять все сложнее и сложнее. Пусть хотя бы в памяти останется.
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