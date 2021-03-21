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Мой дед прожил 102 года

Мой дед прожил 102 года (4 фото)

Автор:
21 марта 2021 19:20
Сообщество : Жить в России
Метки: История человека   долголетие   жить в россии   общество   
820
4
3 продукта, которые он ел каждый день

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Метки: История человека   долголетие   жить в россии   общество   
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19  комментариев
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38k
parallax 2 часа назад
Нет универсального меню долгожителей. Что одному человеку полезно, другому может быть отравой, и наоборот.
Некоторые всю жизнь пьют спиртное и курят табак, и доживают до глубокой старости (Черчилль). Но это вовсе не значит, что водка и сигареты полезны.
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123k
Leff 5 минут назад
Рита Леви-Монтальчини – итальянский нейробиолог, обладательница Нобелевской премии по физиологии и медицине и одна из известнейших долгожителей нашей планеты. Она ушла из жизни в возрасте 103 лет, в полном уме и здравии. В последнее время она едва не превратилась в интернет-мема, благодаря сказанной однажды фразе:
– Для улучшения пищеварения я пью пиво, при отсутствии аппетита я пью белое вино, при низком давлении – красное, при повышенном – коньяк, при ангине – водку.
–А воду?
–Такой болезни у меня еще не было…...Многие сочли это рецептом долголетия
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38k
Сергей 9 минут назад
А где 4-й ингредиент здоровья. То бишь - медовуха?
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4k
Wadim 10 минут назад
Твой дед выжил один из 10 крестьянских детей, по-этому он имеет такой запас прочности организма, который тебе и не снился. А ты загнёшься в 35 от инфаркта за своим компом. Вот такая между вами разница

Это метафора, понятное дело, но примерно отражает реальность
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11k
alexis Полчаса назад
Дед самое позднее 1919 года. В 1941 самый мёд с яйцами был.
Но дело даже не в этом, много ли земляков дожило до 102?
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7k
Вася Час назад
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40k
doker 2 часа назад
Призыв - всем уехать в деревню и заняться натуральным хозяйством? Тогда от холеры, да оспы перемрём.
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4k
Tatyana 2 часа назад
А ещё он двигался и дышал свежим воздухом. Вот и весь секрет долголетия. Другой вопрос, на сколько человек в возрасте разумен и способен о себе позаботиться самостоятельно. Если всё в порядке, это здорово. В противном случае долголетие превращается в муку. Да, и ещё момент - все друзья - товарищи уходят, а ты один. Как с этим быть?
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11k
alexis Tatyana Полчаса назад
Долгожительница из Франции Жанна Кальман (1875-1997 г.г.) считается самым старым человеком на земле за всю историю, она прожила 122 года. Сама Жанна Кальман в шутку говорила, что долго жила из-за большой зависимости от шоколада, оливкового масла, сигарет и дешевого красного вина. Как это не парадоксально звучит, но Жанна Кальман всю жизнь употребляла то, что врачи запрещают, если вы хотите прожить долгую жизнь. Она курила, она пила, ела чрезмерное количество сахара и красного мяса, и она никогда не ела завтрак, за исключением чашки или двух кофе. Она прожила 122 года, пять месяцев и 14 дней. (С)
Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

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6k
Garpia121 2 часа назад
Слышала про одного долгожителя, он всю жизнь самогон солеными огурцами закусывал. Все равно помер, на 100летний юбилей случайно в сугробе пьяный заснул.
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
А дедов самогон?

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15k
Maks Es 2 часа назад
Отличный набор продуктов! И плюс, свои овощи и зелень с участка
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3k
Мистер Фикс 2 часа назад
При всем уважении к персонажу, но...
Запахло дзенпомойкой
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31k
Mamin Sibiriak Мистер Фикс Полчаса назад
Там конкретно указано - источник: zen.yandex.ru
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3k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
На счет молока не уверен, ибо не каждому человеку подходит, та и есть мнения, что взрослому человеку и не нужно бы его пить. У меня вот с детства рвотный рефлекс от молока, но мед - это же самый богатый продукт. Пчел беречь и любить за то, что мы у них отбираем, но этот продукт ни с чем нельзя сравнить в плане полезности и питательности, а также сохранности.
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583
zeros68 2 часа назад
Ну да, сейчас яйца с химией, молоко которое не скисает, мед бадяженый - доживешь тут...
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3k
Едондер пуп zeros68 2 часа назад
Но средняя продолжительность жизни растет. Парадокс?
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40k
doker Едондер пуп 2 часа назад
В этом году уже двух знакомых похоронил - 58 и 57 лет. Вот и думаю сам - сколько осталось то?
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