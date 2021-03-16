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14 марта Отделом собственной безопасности в Томске арестована молодая дознаватель, у которой оказались непростые родители.
Кристину Скоробогатову подозревают в распространении наркотиков, ведь в марте 2021 она сделала "закладку" с 0,88 грамма мефедона.
Пресс-служба МВД уже сообщила, что заведено уголовное дело. "Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу".
Пресс-служба МВД уже сообщила, что заведено уголовное дело. "Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу".
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По непроверенным данным, которые гуляют в местных пабликах, родственники у девушки непростые, а высокопоставленные.
Мама Татьяна Рудко является начальником томского национального исследовательского медицинского центра.
Мама Татьяна Рудко является начальником томского национального исследовательского медицинского центра.
А отчим Алексей Рудко – директором ТФОМС Томской области.
Пользователи соцсетей, пока ведётся следствие, гадают, зачем же девушке с такими родителями нужно было заниматься распространением наркотиков.
Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге
Ты - не ты, когда голоден!
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или может мефедРон... хотя какая разница, кто то конфискует, а кто то потом банчит
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в значительном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.