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"Никогда такого не было": дознаватель МВД арестована за распространение запрещённых веществ

"Никогда такого не было": дознаватель МВД арестована за распространение запрещённых веществ (6 фото)

Автор:
16 марта 2021 08:06
Сообщество : Криминал
Метки: арест   дознаватель   закладка   запрещённые вещества   томск   уголовное дело   
1069
6
14 марта Отделом собственной безопасности в Томске арестована молодая дознаватель, у которой оказались непростые родители.
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Метки: арест   дознаватель   закладка   запрещённые вещества   томск   уголовное дело   
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6k
Alexandr Barhudarov 42 минуты назад
Если это только разовый эпизод то возможна просто подстава, а вот если их несколько ...
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5k
кот базилий Alexandr Barhudarov Полчаса назад
Кому она нужна "подставлять", мелко плавает. Начала зарабатывать просто неудачно, отмажут и на службе оставят. Такие кадры в цене.
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1k
Лёха 16 минут назад
Из серии:"никогда не было и вот опять..."
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914
bosayk Полчаса назад
"0,88 грамма мефедона" (с)
или может мефедРон... хотя какая разница, кто то конфискует, а кто то потом банчит
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150k
Alf Полчаса назад
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121k
Михаил Полчаса назад
ОСБ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении дознавателя одного из отделов полиции Томска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере).

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в значительном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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