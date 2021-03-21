Где же найти своего героя? Там, где сухо и жарко. Увы, водится ктырь на Юге Евразии и Севере Африки. Но и на нашей улице бывает праздник: северные границы ареала таки захватили краешек России.

Дело в том, что гигантские ктыри становятся неактивны, когда температура воздуха опускается ниже 20 градусов. Поэтому любое похолодание для насекомых становится первым и последним.