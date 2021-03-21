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Гигантский ктырь: Элита боевой авиации среди насекомых. Охотник на шершней и ос

Гигантский ктырь: Элита боевой авиации среди насекомых. Охотник на шершней и ос (7 фото)

Автор:
21 марта 2021 12:44
Метки: интересно   насекомые   факты   
299
7

Шершни и осы — козлы, каких ещё поискать надо. Но даже на их полосатые задницы найдётся управа. Кто же отомстит за наши испорченные летние вечера? Знакомьтесь, гигантский ктырь — суровая муха, что стоит на страже нашего спокойствия!

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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Обычный человек. Час назад
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