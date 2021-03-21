Шершни и осы — козлы, каких ещё поискать надо. Но даже на их полосатые задницы найдётся управа. Кто же отомстит за наши испорченные летние вечера? Знакомьтесь, гигантский ктырь — суровая муха, что стоит на страже нашего спокойствия!
На латыни наш герой звучит и вовсе устрашающе — Satanas gigas, «огромный дьявол». При этом принадлежит ктырь к тому же отряду (Двукрылые), что и безобидная комнатная муха. Однако от назойливых цокотух, которые липнут на фрукты и отходы жизнедеятельности, ктыри — натуральные хищники.
Где же найти своего героя? Там, где сухо и жарко. Увы, водится ктырь на Юге Евразии и Севере Африки. Но и на нашей улице бывает праздник: северные границы ареала таки захватили краешек России.
Дело в том, что гигантские ктыри становятся неактивны, когда температура воздуха опускается ниже 20 градусов. Поэтому любое похолодание для насекомых становится первым и последним.
Гигантским ктыря назвали не просто так. Пока прочие представители семейства вырастают не больше мухи, наш герой, налегая на растишку из протеина, вымахал в длину до 5 сантиметров! При таких габаритах мух настолько молниеносен и стремителен в воздухе, что убивает своих жертв прямо на лету.
Застать сидящего ктыря — дело сложное, они отдыхают всего 3-5 минут, после чего вновь летят добывать еду.
Да, может быть, шершни и осы хороши в том, чтобы совать свои жала куда ни попадя, но в воздухе эти полосатые насекомые — плохие бойцы. Ктырь же, отменно прокачав грудные мышцы, плотно обхватывает жертву в полёте и убивает её всего за пару уколов хоботка.
Но ловить ктыря и пламенно его благодарить за избавление человечества от зла, вам не советуем. Слюна, которой мух и убивает добычу, у нашего героя токсична — она разжижает органы жертв до состояния белкового смузи. Наши внутренности отрава переварить не в силах, но укус ктыря болит ни чуть не меньше, чем атака тех же ос и шершней.
К тому же, помимо ядовитых полосатиков, под раздачу попадают и мирные насекомые: бабочки, стрекозы и жуки. Так что если и соберётесь посылать ктырю лучи любви и добра — делайте это дистанционно. Кстати, про любовь. После чих-пыха самка откладывает яйца порционно. Парочку яичек закопает в землю, ещё парочку засунет в трухлявую древесину — хоть кто-то из них да выживет.
Впрочем, личинки у ктыря тоже в обиду себя не дадут. Как и родители, появившаяся на свет малышня бодро расправляется с соседями по биоценозу с помощью жутких крючковидных челюстей. Сожрав всё и всех, личинки окукливаются, превращаясь в элиту боевой авиации среди насекомых. И это достойно если не восхищения, то уважения уж точно.
Источник:
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