15 рукотворных артефактов из древности

В древности к созданию вещей относились очень серьёзно!
По задумке их авторов они не только должны прослужить много веков, но и поражать воображение потомков всех последующих поколений.
Теперь же на дворе 2021 год, и исследователи, ровно как и простые люди, видя что-то из сохранившихся сокровищ прошлого, приходят в восторг. Оно и не мудрено, так как даже самые бытовые и вроде бы непримечательные объекты были созданы удивительно круто и красиво.
Теперь же на дворе 2021 год, и исследователи, ровно как и простые люди, видя что-то из сохранившихся сокровищ прошлого, приходят в восторг. Оно и не мудрено, так как даже самые бытовые и вроде бы непримечательные объекты были созданы удивительно круто и красиво.
Скифский женский сапог, которому около 2300 лет
Он сохранился в мёрзлой земле Горного Алтая.
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Сапфировое кольцо возрастом 2000 лет
Предположительно принадлежало римскому императору Калигуле. На кольце изображена его четвёртая жена Милония Цезония.
Глобус Леонардо да Винчи 1504 года
Является самым старым из известных глобусов, на которых изображён Новый Свет.
Пистолет, спрятанный в библии, сделанный для Франческо Морозини, венецианского дожа (1619–1694)
Меч Гоуцзяня, сделанный из бронзы с голубыми кристаллами и украшенный бирюзой
Лезвие на удивление не пострадало от ржавчины, поэтому оно всё ещё очень острое. Найден в провинции Хубэй, Китай. Мечу около 2500 лет.
Маленькая деревянная скульптура смерти с луком и стрелами, сделанная в 1520 году в Германии
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Метки: артефакты вещи красота поразительно удивительно фото
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