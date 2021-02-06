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15 рукотворных артефактов из древности

15 рукотворных артефактов из древности (16 фото)

Автор:
06 февраля 2021 09:26
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: артефакты   вещи   красота   поразительно   удивительно   фото   
134
16
В древности к созданию вещей относились очень серьёзно!
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Метки: артефакты   вещи   красота   поразительно   удивительно   фото   
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74k
Броненосец Потелкам Полчаса назад
Назвать бомбарду миномётом - это сильная фигня
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4k
CruelAsm 37 минут назад
А что, где-то кроме "Сталкера" бывают нерукотворные артефакты?
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