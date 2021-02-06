15 рукотворных артефактов из древности

По задумке их авторов они не только должны прослужить много веков, но и поражать воображение потомков всех последующих поколений.



Теперь же на дворе 2021 год, и исследователи, ровно как и простые люди, видя что-то из сохранившихся сокровищ прошлого, приходят в восторг. Оно и не мудрено, так как даже самые бытовые и вроде бы непримечательные объекты были созданы удивительно круто и красиво.